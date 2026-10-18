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पंजाब में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे मजदूरों को रौंदा, 5 की मौके पर ही मौत

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

By PTI 1 Min Read

चंडीगढ़ः पंजाब के संगरूर जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां लहरागागा-जाखल रोड पर रविवार को एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे मजदूरों को कुचल दिया. पुलिस के अनुसार, इस भीषण हादसे में 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है. पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.