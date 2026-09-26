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दिल्ली में तेज रफ़्तार कार ने ऑटो-रिक्शा को टक्कर मारी, एक की मौत, दूसरा ज़ख़्मी

दिल्ली में सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के पास तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो और ई-रिक्शा को टक्कर मार दी.

दिल्ली में कार ने ऑटो-रिक्शा को टक्कर मारी
सुखदेव विहार में कार ने ऑटो-रिक्शा को टक्कर मारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 26, 2026 at 12:36 PM IST

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नई दिल्ली: शनिवार को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के पास तेज़ रफ़्तार सफ़ेद रंग की i20 कार ने एक ऑटो-रिक्शा और एक ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो-रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा मेट्रो स्टेशन से लगभग 100 मीटर की दूरी पर हुआ. घायल व्यक्ति को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। आरोपी चालक अपनी कार घटनास्थल पर ही छोड़ गया. पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

वहीं, इस पूरे मामले में साउथ ईस्ट के डीसीपी विनीत कुमार ने बताया कि आज सुबह 7:15 पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी को सूचना मिली कि सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के पास एक सड़क हादसा हो गया है. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि दो लोग घायल स्थिति में थे. जिनमें से एक की मौत हो गई थी. मृतक की पहचान मोहम्मद कलीम के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 45 वर्ष थी. वह दिल्ली के खिजराबाद के रहने वाले थे.

मृतक के रिश्तेदार ने बताया सड़क हादसे का वजह (ETV Bharat)

इस घटना में एक अन्य व्यक्ति घायल है. दोनों गाड़ी मौके पर ही है और फॉरेंसिक विभाग की टीम पहुंचकर जांच कर रही है. मृतक के बॉडी को एम्स के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है. जहां उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच में कर रही है और आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है.

बता दें कि हाल ही में दिल्ली के सरिता विहार थाना इलाके में नोएडा की तरफ से आ रहा एक डंपर एक कड़ी क्रेन और ऑटो रिक्शा से टकरा गया. इससे तीन लोगों की मौत हो गई थी. ऑटो रिक्शा में सड़क पर सीसीटीवी लगाने वाले वर्कर सवार थे और उस समय सीसीटीवी लगाने का कार्य कर रहे थे.

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