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पंजाब : पीछा करने पर कार से भाग रहे युवकों ने एएसआई पर चढ़ा दी कार, मौत

मानसा (पंजाब): पंजाब में अपराधियों पर नकेल कसे जाने से हड़कंप मचा हुआ है. इसी कड़ी में पुलिस के द्वारा एक कार का पीछा किए जाने पर तस्करों ने चेकपॉइंट पर रोकने का प्रयास कर रहे एक पुलिसकर्मी पर कार चढ़ा दी. हादसे में पुलिसकर्मी की मौत हो गई. मामले में कार सवार दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

घटना बुधवार की बताई गई है. मानसा जिले में बरनाला-सिरसा हाइवे पर सरदूलगढ़ के पास नशा तस्करों को पकड़ने के लिए लगाए गए एक चेकपॉइंट पर तेज रफ़्तार कार की टक्कर मारने से एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) की मौत हो गई. 112 टीम कार में सवार दो लोगों का पीछा कर रही थी, तभी उन्होंने सरदूलगढ़ की 112 टीम को फोन करके उस तेज रफ़्तार गाड़ी को रोकने के लिए कहा. जब एएसआई सुखविंदर सिंह उस तेज रफ्तार गाड़ी को रोकने के लिए उसके सामने खड़े हुए, तो तस्करों ने कार उनके ऊपर चढ़ा दी. हादसे में पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने काले बैग के साथ गाड़ी से भाग रहे दो युवकों को गिरफ़्तार किया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, "एक तेज़ रफ़्तार गाड़ी आ रही थी. उसमें दो लोग सवार थे और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने पुलिसकर्मी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी.