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पंजाब: तेज रफ्तार का कहर, दो की मौत, चार गंभीर, भीड़ ने बस में आग लगाई

पंजाब: तेज रफ्तार का कहर, दो की मौत, चार गंभीर, भीड़ ने बस में आग लगाई ( ETV Bharat )

पठानकोट (पंजाब): जालंधर-पठानकोट नेशनल हाईवे पर बुधवार को एक स्लीपर बस ने 6 राहगीरों को टक्कर मार दी. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी. यह हादसा पठानकोट जिले में कोंटारपुर गांव के पास हुआ. बस जालंधर से पठानकोट जा रही थी. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की. पठानकोट-जालंधर नेशनल हाईवे पर कोंटारपुर गांव के पास लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जब जालंधर से पठानकोट जा रही तेज रफ्तार टूरिस्ट स्लीपर बस ने बाइक पर सवार 2 युवकों, स्कूटर पर सवार एक महिला, एक छोटी बच्ची और दो पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी. कुल 6 लोग बस की चपेट में आए, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने बताया कि गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी और सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया. पुलिस मौके पर पहुंची ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और आग पर काबू पाया गया.