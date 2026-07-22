पंजाब: तेज रफ्तार का कहर, दो की मौत, चार गंभीर, भीड़ ने बस में आग लगाई
जालंधर से पठानकोट की ओर आ रही तेज रफ्तार बस ने नेशनल हाईवे पर राहगीरों को टक्कर मार दी.
Published : July 22, 2026 at 4:36 PM IST
पठानकोट (पंजाब): जालंधर-पठानकोट नेशनल हाईवे पर बुधवार को एक स्लीपर बस ने 6 राहगीरों को टक्कर मार दी. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी.
यह हादसा पठानकोट जिले में कोंटारपुर गांव के पास हुआ. बस जालंधर से पठानकोट जा रही थी. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की.
पठानकोट-जालंधर नेशनल हाईवे पर कोंटारपुर गांव के पास लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जब जालंधर से पठानकोट जा रही तेज रफ्तार टूरिस्ट स्लीपर बस ने बाइक पर सवार 2 युवकों, स्कूटर पर सवार एक महिला, एक छोटी बच्ची और दो पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी. कुल 6 लोग बस की चपेट में आए, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.
पुलिस ने बताया कि गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी और सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया. पुलिस मौके पर पहुंची ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और आग पर काबू पाया गया.
वहीं, बस ड्राइवर मौके से भाग गया. बाद में पुलिस ने किसी तरह स्थानीय लोगों को समझाकर सड़क को खाली कराया. पुलिस ने बताया कि मौके से फरार हुए बस ड्राइवर के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है.
घटना बारे में स्थानीय लोगों ने बताया, "बस ड्राइवर बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से उसने 6 लोगों को टक्कर मार दी. दो की मौत हो गई और चार गंभीर रूप से घायल हैं. ड्राइवर मौके से भाग गया. पुलिस मौके पर पहुंची और कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और फरार बस ड्राइवर को जल्द ही पकड़कर सही कार्रवाई करने का भरोसा दिया है."
पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया
पठानकोट के पुलिस अधीक्षक (SP) गुरइकबाल सिंह ने कहा, "बस तेज स्पीड से आ रही थी, जिसने कई लोगों को टक्कर मार दी. दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है. ग्रामीणों ने आकर बस में आग लगा दी. ड्राइवर मौके से भाग गया. हम FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं."
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