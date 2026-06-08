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मुंबई : बेस्ट बस ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, एक की मौत, कई घायल

मुंबई में बेस्ट बस ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर. ( ETV Bharat )

मुंबई: मुंबई की परिवहन सेवा ‘बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट’ (BEST) की एक तेज रफ्तार बस सोमवार को दादर इलाके में दो कारों समेत कई वाहनों से टकरा गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. घटना के बाद कुछ समय के लिए क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहा. बेस्ट बस के चालक ने सुबह करीब साढ़े नौ बजे प्लाजा सिनेमा के निकट वाहन पर से नियंत्रण खो दिया जिसके बाद बस दो कारों, एक टैक्सी और दो मोटरसाइकिलों से टकरा गई. इस घटना में दो दोपहिया वाहन सवार और बस कंडक्टर और एक अन्य व्यक्ति हादसे में घायल हो गया. सभी घायलों को उपचार के लिए सायन अस्पताल ले जाया गया. वहीं मुंबई पुलिस ने एक बयान में कहा, "बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे कर दिया गया है. साथ ही जांच शुरू कर दी गई है." सायन के लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने, जहां घायलों को ले जाया गया था, कन्फर्म किया कि घायलों में से एक की मौत हो गई थी.