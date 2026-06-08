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मुंबई : बेस्ट बस ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, एक की मौत, कई घायल

मुंबई के दादर में एक तेज़ रफ़्तार बेस्ब बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी. इसमें एक युवक की मौत हो गई.

BEST bus hits several vehicles in Mumbai.
मुंबई में बेस्ट बस ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 8, 2026 at 5:25 PM IST

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मुंबई: मुंबई की परिवहन सेवा ‘बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट’ (BEST) की एक तेज रफ्तार बस सोमवार को दादर इलाके में दो कारों समेत कई वाहनों से टकरा गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. घटना के बाद कुछ समय के लिए क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहा.

बेस्ट बस के चालक ने सुबह करीब साढ़े नौ बजे प्लाजा सिनेमा के निकट वाहन पर से नियंत्रण खो दिया जिसके बाद बस दो कारों, एक टैक्सी और दो मोटरसाइकिलों से टकरा गई.

इस घटना में दो दोपहिया वाहन सवार और बस कंडक्टर और एक अन्य व्यक्ति हादसे में घायल हो गया. सभी घायलों को उपचार के लिए सायन अस्पताल ले जाया गया. वहीं मुंबई पुलिस ने एक बयान में कहा, "बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे कर दिया गया है. साथ ही जांच शुरू कर दी गई है."

सायन के लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने, जहां घायलों को ले जाया गया था, कन्फर्म किया कि घायलों में से एक की मौत हो गई थी.

डॉक्टर ने कहा, "एक अनजान आदमी, जिसकी उम्र लगभग 22-25 साल थी, उसे मृत घोषित कर दिया गया. वहीं घायलों में, ऋषभ गुप्ता, जिसकी उम्र लगभग 25-30 साल है, के सिर में चोट लगने से उसकी हालत गंभीर है."

हादसे के बाद घायलों को बचाने और बाहर निकालने में मदद करने के लिए आम लोग सबसे पहले पहुंचे. इसके बाद पुलिस, एंबुलेंस और दूसरी टीमें मदद के लिए पहुंचीं.

इस बीच, पुलिस ने ड्राइवर की जिम्मेदारी, बस की हालत और ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल कैसे खो दिया, इसका पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. बता दें कि दादर सेंट्रल मुंबई के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है.

तंग गलियों के अलावा, यह खास जगह शहर के पश्चिमी हिस्से को सेंट्रल एरिया से जोड़ने वाला जंक्शन है. एक जाने-माने सिनेमा थिएटर के अलावा, यहां कई वेंडर और मार्केट हैं, जो इसे लोगों के लिए काफी लोकप्रिय जगह बनाते हैं. मुंबई में इन इलेक्ट्रिक बसों से होने वाले एक्सीडेंट की बढ़ती संख्या को लेकर लोगों ने चिंता जताई है.

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