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रांची में अब रफ्तार पर पहरा, नहीं चलेगा स्पीड कम वाला फार्मूला! जानें, क्या है ट्रैफिक पुलिस का प्लान

ओवरस्पीडिंग पर शिकंजा: सात महीने में 17,470 चालान, 1.36 करोड़ रुपये का जुर्माना

इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कार्रवाई के लिए हर जगह ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौजूदगी जरूरी नहीं रह जाती. तकनीक के जरिए वाहनों की निगरानी लगातार की जा सकती है. रांची की सड़कों पर अब ‘पुलिस दिखी तो स्पीड कम’ वाली आदत बदलनी होगी. वाहन चालकों को पूरे रास्ते निर्धारित गति सीमा का पालन करना होगा, क्योंकि तकनीकी निगरानी लगातार जारी रहती है.

SVD यानी Speed Violation Detection सिस्टम का मुख्य काम सड़क पर चल रहे वाहनों की गति की निगरानी करना है. जब कोई वाहन निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज चलता है, तो सिस्टम उस वाहन को रिकॉर्ड कर सकता है. वाहन की पहचान के बाद नियम उल्लंघन के आधार पर ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है.

रांची में स्पीड डिटेक्शन सिस्टम के लिए जिन स्थानों को चिन्हित किया गया है, उनमें शहर के अलग-अलग हिस्सों के महत्वपूर्ण और व्यस्त मार्ग शामिल हैं.

निर्धारित सीमा से ऊपर जाते ही कैमरा वाहन को डिटेक्ट कर सकता है. जो तय मानक से ज्यादा स्पीड में वाहन चला रहे हैं, उनके चालान भी कट रहे हैं. चालान कटने के बाद इसकी जानकारी वाहन मालिक के मोबाइल फोन तक पहुंच रही है. अब वाहन चालक के लिए यह मानकर तेज रफ्तार से निकल जाना आसान नहीं होगा कि सड़क पर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है.

रांची की अलग-अलग सड़कों पर यातायात और सड़क की स्थिति के अनुसार गति सीमा निर्धारित है. कुछ स्थानों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि प्रमुख और अपेक्षाकृत खुले मार्गों पर यह सीमा इससे अधिक रखी गई है. यही वजह है कि वाहन चालकों को केवल तेज गति से बचने के साथ-साथ उस सड़क पर निर्धारित स्पीड लिमिट की जानकारी रखना भी जरूरी होगा.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः रांची में तेज रफ्तार वाहनों के लिए अत्याधुनिक कैमरों की व्यवस्था (ETV Bharat)

सड़क पर निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन दौड़ाया तो अब मौके पर ट्रैफिक पुलिस के रोकने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. कैमरा खुद वाहन की गति रिकॉर्ड करेगा, नंबर प्लेट की पहचान करेगा और नियम तोड़ने वाले वाहन का ऑनलाइन चालान काटा जाएगा.

रांचीः राजधानी रांची की सड़कों पर अब तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं. बड़े शहरों की तर्ज पर रांची में भी स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन (SVD) कैमरों की व्यवस्था शुरू कर दी गई है.

वहीं दूसरी तरफ तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक ओवरस्पीडिंग के मामलों में 17,470 चालान जारी किए गए हैं. इन चालानों के जरिए वाहन चालकों पर कुल 1 करोड़ 36 लाख 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह कार्रवाई 183 एमवी एक्ट के तहत की गई है. ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सात महीने के दौरान ओवरस्पीडिंग के खिलाफ कार्रवाई में हर महीने बड़ी संख्या में चालान काटे गए.

जनवरी में सबसे ज्यादा चालान

जनवरी 2026 में ओवरस्पीडिंग के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई हुई. इस महीने कुल 3,786 चालान जारी किए गए और वाहन चालकों से 27.26 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई. इसके बाद अप्रैल में 3,409 चालान काटे गए, जिनकी कुल राशि 23.21 लाख रुपये रही.

जुलाई में भी ओवरस्पीडिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज रही। इस महीने 2,367 चालान जारी किए गए और 23.67 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. मार्च में 2,460 चालान से 17.19 लाख रुपये, जबकि जून में 2,118 चालान से 21.18 लाख रुपये की राशि दर्ज की गई.

सात महीने का पूरा आंकड़ा

महीना (2026) चालान कुल राशि जनवरी 3,786 27.26 लाख फरवरी 2,118 14.53 लाख मार्च 2,460 17.19 लाख अप्रैल 3,409 23.21 लाख मई 1,212 9.13 लाख जून 2,118 21.18 लाख जुलाई 2,367 23.67 लाख कुल 17,470 1.3617 करोड़

मई में सबसे कम कार्रवाई, फिर बढ़ी रफ्तार

आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में ओवरस्पीडिंग के 1,212 चालान जारी किए गए, जो सात महीनों में सबसे कम हैं. इनसे 9.13 लाख रुपये की राशि दर्ज हुई. हालांकि इसके बाद जून और जुलाई में फिर से चालानों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली. जून में 2,118 और जुलाई में 2,367 चालान जारी किए गए. यानी मई की तुलना में जुलाई में ओवरस्पीडिंग के चालानों की संख्या लगभग दोगुनी रही. इससे साफ है कि तेज रफ्तार पर निगरानी और कार्रवाई को लगातार प्रभावी बनाया जा रहा है.

तेज रफ्तार पर सख्ती क्यों

रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के अनुसार ओवरस्पीडिंग सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में शामिल है. निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने पर चालक के पास अचानक ब्रेक लगाने, वाहन को नियंत्रित करने या किसी अप्रत्याशित स्थिति में प्रतिक्रिया देने का समय कम हो जाता है. ऐसे में दुर्घटना होने पर जान-माल के नुकसान का खतरा बढ़ जाता है. यही वजह है कि अब सड़कों पर वाहनों की गति पर तकनीकी माध्यमों से भी नजर रखी जा रही है. गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है, जिससे वाहन चालकों में नियमों के प्रति जागरूकता और अनुशासन बढ़े.

सात महीने में औसतन हर दिन 83 से ज्यादा चालान

जनवरी से जुलाई तक कुल 17,470 चालान जारी किए गए. सात महीने की अवधि को देखें तो औसतन हर दिन करीब 83 ओवरस्पीडिंग चालान जारी हुए. वहीं कुल जुर्माने की राशि औसतन प्रतिदिन करीब 64 हजार रुपये बैठती है. यह आंकड़ा बताता है कि ओवरस्पीडिंग अब केवल यातायात नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ लगातार निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है.

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