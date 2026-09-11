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वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का स्रोत: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने ब्रिक्स व्यापार मंच से कहा कि, भारत वैश्विक समाधान केंद्र के रूप में उभर रहा है ( ANI )