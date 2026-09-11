वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का स्रोत: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक व्यापार तभी आगे बढ़ सकता है जब समुद्री मार्ग सुरक्षित हों आपूर्ति मार्ग खुले रहें और नाविक सुरक्षित रहें.
Published : September 11, 2026 at 7:00 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक में कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का स्रोत है. उन्होंने कहा कि दो लाख से अधिक पंजीकृत 'स्टार्टअप' और 120 यूनिकॉर्न के साथ भारत वैश्विक समाधान केंद्र के रूप में उभर रहा है.
ब्रिक्स (BRICS) बिजनेस फोरम के लीडर्स सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज ब्रिक्स देश दुनिया की 50 फ्रतिशत आबादी, जीडीपी का 40 फीसदी और ग्लोबल ट्रेड का 25 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा हैं. इसके अलावा जहां इन सालों में ग्लोबल जीडीपी लगभग ढाई गुना बढ़ी है. वहीं ब्रिक्स देशों की कुल जीडीपी लगभग साढ़े चार गुना बढ़ी है.
#WATCH | Delhi: At Leaders' Session of BRICS Business Forum, PM Narendra Modi says, "A very warm welcome to all of you to the BRICS Business Forum. This year, we are celebrating 20 years of BRICS. When this group was launched in 2006, it comprised only four countries. Today, our… pic.twitter.com/Go3tY2Mgy4— ANI (@ANI) September 11, 2026
दूसरे शब्दों में ब्रिक्स की आर्थिक ताकत बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी तेजी से बढ़ी है. ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशन के लिए भी मुख्य हब के तौर पर उभर रहे हैं. हमारे देशों में इनोवेशन के लिए नई संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें जमीनी स्तर की पहल से लेकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी तक सब कुछ शामिल है. ब्रिक्स का बढ़ता हुआ स्केल, स्पीड और उम्मीद हमारे बीच साफ तौर पर दिखाई देती है. पीएम ने कहा कि, भारत में होस्ट किया गया यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है.
ब्रिक्स बिजनेस फोरम के लीडर्स सेशन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का थीम है 'बिल्डिंग फ़ॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, एंड सस्टेनेबिलिटी.' पिछले 12 सालों में भारत ने इस मंत्र को अपनी इकोनॉमिक और ट्रेड नीति की नींव बनाया है."
पीएम ने कहा, "लचीलापन (रेजिलिएंस) की बात करें तो, भारत ने ऊर्जा से लेकर टेक्नोलॉजी तक के सेक्टर में सप्लाई चेन को ज्यादा विविध और भरोसेमंद बनाया है. इसी लचीलेपन का नतीजा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत आज विकास और स्थिरता का भरोसा देता है. हम तेजी से अपनी सड़कों, रेलवे, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं. साथ ही, हम शिपबिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, जरूरी मिनरल्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे रणनीतिक सेक्टर में नई क्षमताएं बना रहे हैं.
पीएम ने कहा कि भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) ने बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को नई रफ़्तार दी है. आज दुनिया के 50 प्रतिशत रियल-टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके होते हैं.
ये भी पढ़े: BRICS Summit 2026 : राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को दिया रूस आने का न्योता, बैठक में वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा