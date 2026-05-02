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एग्जिट पोल में UDF की जीत के बाद केरल के CM के कांग्रेस से होने की अटकलें

अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक चुनाव शुरू होने से पहले ही इस बड़ी पुरानी पार्टी में टॉप एग्जीक्यूटिव जॉब के लिए कई दावेदार थे, जिनमें एआईसीसी के ऑर्गनाइजेशन इंचार्ज और अलपुझा सीट से लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल, तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर, सीएलपी नेता वीडी सतीशन और सीनियर नेता और विधायक रमेश चेन्निथला शामिल थे.

एआईसीसी के केरल सेक्रेटरी और इंचार्ज बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, 'हमें 100 परसेंट यकीन है कि यूडीएफ केरल में अगली सरकार बनाएगी. हालांकि, जहां तक ​​मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की बात है, हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और एक तय प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो नतीजे आने के बाद ही शुरू होगा. नए चुने गए विधायकों की एक मीटिंग होगी. फिर हाईकमान इस मामले में आखिरी फैसला लेगा.'

एग्जिट पोल आने से पहले ही इस मुद्दे पर पार्टी के अंदर चर्चा हो रही थी और इसी वजह से राज्य इकाई के प्रमुख सनी थॉमस ने राज्य के नेताओं से सार्वजनिक रूप से ऐसी अटकलें लगाने से बचने के लिए कहा था.

ऑफिशियल नतीजे 4 मई को आएंगे, जब वोटों की गिनती होगी. इससे पहले, 29 अप्रैल को एग्जिट पोल में केरल में यूडीएफ की जीत का अनुमान लगाने के बाद पार्टी हलकों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर फिर से अटकलें शुरू हो गई जहां सीपीआई-एम के नेतृत्व वाली एलडीएफ 2016 से सत्ता में थी.

नई दिल्ली: कई एग्जिट पोल और लोकल फीडबैक में 9 अप्रैल को केरल विधानसभा चुनाव में यूडीएफ को बढ़त मिलने के बाद कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार को लेकर दबी जुबान में बहस शुरू हो गई है.

थरूर और वेणुगोपाल के अलावा कई दूसरे सांसद भी यूडीएफ की बढ़त को देखते हुए असेंबली चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन हाईकमान ने सांसदों को मैदान में न उतारने का फैसला किया था. पार्टी के अंदर के लोगों ने बताया कि वेणुगोपाल ने यूडीएफ कैंडिडेट्स के लिए जमकर कैंपेन किया था और कई बागियों को मनाने में अहम रोल निभाया था, क्योंकि वे चुनावों में यूडीएफ की उम्मीदों को नुकसान पहुंचा सकते थे.

ऑप सिंदूर पर थरूर के कुछ कमेंट्स पार्टी हाईकमान को पसंद नहीं आए थे, लेकिन बाद में वे मान गए और उन्हें चेन्निथला के साथ कैंपेन कमेटी का को-चेयर बनाया गया. चेन्निथला और थरूर दोनों ने वोटर्स को यूडीएफ की तरफ मोड़ने के लिए कैंपेन के दौरान ज़ोरदार कैंपेन किया.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वायनाड से पहले सांसद थे और वायनाड से अभी की सांसद प्रियंका गांधी ने भी यूडीएफ को आगे बढ़ाने के लिए दक्षिणी राज्यों में कई इवेंट्स में बात की. पार्टी में सभी ने कड़ी मेहनत की. यह हमारे लिए बहुत जरूरी मुकाबला था. जमीन से हमें जो फीडबैक मिला है, उससे लगता है कि यूडीएफ जीतेगी. एग्जिट पोल एक तरह से इसी बात को सही साबित कर रहे हैं, एआईसीसी के केरल इंचार्ज सेक्रेटरी पीवी मोहन ने ईटीवी भारत को बताया. संदीप की तरह मोहन ने भी कहा कि पार्टी 4 मई को नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को चुनने के लिए एक तय सिस्टम को फ़ॉलो करेगी.

मोहन ने कहा, 'वर्कर्स के बीच अंदाजे हो सकते हैं लेकिन पार्टी एक सिस्टम फॉलो करेगी. एआईसीसी ऑब्जर्वर आएंगे और नए चुने गए विधायक से बातचीत करेंगे. फिर हाईकमान इस मुद्दे पर फैसला करेगा, जैसा कर्नाटक और तेलंगाना में हुआ था. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी.'

एआईसीसी के अधिकारी ने कहा कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि विधायक किसे अपना नया मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और हाईकमान उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करता है जो अगली सरकार चलाएगा. वेणुगोपाल की उम्मीदवारी एआईसीसी के ऑर्गनाइजेशन इंचार्ज के अहम पद से जुड़ी है.

अगर वेणुगोपाल को केरल भेजा जाता है, तो राहुल को पार्टी के रोजाना के मामलों के साथ-साथ लोकसभा की स्ट्रेटेजी को संभालने के लिए एक सही रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा. वह लगभग 10 सालों से ऑर्गनाइजेशन का काम देख रहे हैं और राहुल गांधी के साथ मिलकर काम करते हैं.

पार्टी के अंदर के लोगों ने कहा कि हो सकता है कि तुरंत कोई सही रिप्लेसमेंट न मिले या राहुल सेंट्रल लेवल पर मौजूदा सिस्टम में कोई बदलाव न करना चाहें. अगर, सतीशन, जिन्हें सहयोगी आईयूएमएल का सपोर्ट है, या चेन्नीथला, जिन्हें एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है, को चुना जाता है, तो हाईकमान को राज्य में अलग-अलग बदलावों और कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना होगा.

अंदर के लोगों ने कहा कि एक और संभावना यह है कि राज्य यूनिट में अलग-अलग ग्रुप्स की आम सहमति से कोई नया चेहरा उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकता है. केरल यूनिट तब तक ग्रुपिज़्म से जूझ रही थी जब तक राहुल ने इस मामले में दखल नहीं दिया और 2025 में सनी थॉमस को नया स्टेट यूनिट चीफ नहीं बनाया. उन्होंने राज्य के नेताओं को एक टीम के तौर पर काम करने और 2026 के असेंबली चुनावों में एलडीएफ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का भी निर्देश दिया.