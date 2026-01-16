Explainer: खरमास खत्म अब होगा 'खेला'.. क्या बिहार में कांग्रेस के MLA बदलेंगे पाला?
खरमास खत्म हो गया है, क्या अब बिहार में कांग्रेस के सभी विधायक पाला बदलेंगे? स्पेशल रिपोर्ट में पढ़ें इसकी कितनी संभावना है?
Published : January 16, 2026 at 8:21 PM IST
रिपोर्ट: बृजम पांडे
पटना: खरमास समाप्त होते ही बिहार की राजनीति में फिर से गरमाहट के संकेत मिलने लगे हैं. सत्तारूढ़ एनडीए खेमे का दावा है कि अगले कुछ दिनों में सूबे की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है. चर्चा तेज है कि कांग्रेस के कई विधायक पाला बदल सकते हैं, जिससे विपक्षी महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है. हालांकि 2020 चुनाव के बाद भी 5 सालों तक ऐसे दावे होते रहे लेकिन पार्टी में टूट नहीं हुई. दो विधायकों ने जरूर पाला बदल लिया था.
बहुमत के बाद भी दावा: यह दावा ऐसे समय में सामने आया है, जब हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीट जीत कर प्रचंड बहुमत हासिल किया है, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया. नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार पूरी मजबूती के साथ चल रही है. इसके बावजूद कांग्रेस समेत अन्य दूसरे दलों के विधायकों को तोड़ने की चर्चा ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है.
कांग्रेस के सामने संकट: कांग्रेस पहले से ही अंदरूनी गुटबाजी और कमजोर संगठनात्मक ढांचे से जूझ रही है. ऐसे में एनडीए की नजर उसके 6 विधायकों पर टिकी है. न केवल बीजेपी बल्कि एनडीए के अन्य घटक दल भी यह दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द कांग्रेस में टूट होगी. वैसे भी महागठबंधन में कांग्रेस को सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है.
"बिहार में कांग्रेस के लोग और उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं. खरमास के बाद कांग्रेस के कई विधायक एनडीए का हिस्सा होंगे, यह तय है. कांग्रेस के अंदर बहुत नाराजगी है."- संजय सिंह, एलजेपीआर विधायक सह मंत्री, पीएचईडी विभाग
2024 में विधायकों ने छोड़ा था साथ: 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के 19 में से 2 विधायक टूटकर सत्ता पक्ष के साथ चले गए थे लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कोई कार्रवाई नही की गई. विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति के समय ऐसे विधायकों ने खुद ही सदस्यता का त्याग किया तो उसे स्वीकार भी कर लिया गया.
2025 में 6 सीटों पर मिली जीत: हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. 60 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद महज 6 सीटों पर जीत मिली. अररिया से आबिदुर रहमान, फारबिसगंज से मनोज विश्वास, किशनगंज से कमरुल होदा, मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, वाल्मिकी नगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा और चनपटिया से अभिषेक रंजन जीते हैं.
क्या दलबदल संभव है?: मौजूदा समय में बिहार में कांग्रेस के 6 विधायक हैं. ऐसे में अगर पाला बदलकर करते हैं तो उन पर दलबदल के तहत कार्रवाई भी हो सकती है. एंटी-डिफेक्शन लॉ के मुताबिक विधायकी बचाने के लिए दो तिहाई यानी छह में से चार विधायकों का एक साथ निकलना जरूरी है. अगर इससे कम निकलेंगे तो उनकी विधायकी चली जाएगी. वैसी स्थिति में उन सीटों पर उप-चुनाव होगा.
विधायकों ने किया एकजुटता का दावा: एनडीए की तरफ से कांग्रेस में टूट के दावे को लेकर जब ईटीवी भारत ने विधायकों से बात की तो सब ने इससे इंकार किया. कमरुल होदा, मनोहर प्रसाद सिंह और मनोज विश्वास ने दावा किया कि एनडीए के घटक दलों के दावों में कोई दम नहीं है. कांग्रेस मजबूत है और सभी छह विधायक मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े है.
'पुराने कांग्रेसी हैं, कहीं नहीं जाएंगे': बाल्मीकि नगर से विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने भी एकजुटता का दावा करते कहा कि 2025 में जब एनडीए की सुनामी चल रही थी, उस बीच हमलोग कांग्रेस के सिंबल पर जीत कर आए हैं. हमलोग पुराने कांग्रेसी हैं. लिहाजा बिहार में कांग्रेस और कैसे मजबूत हो, उस पर काम करना हमारा लक्ष्य है.
"एनडीए के नेता पुराना काम कर रहे हैं. उनकी यह पुरानी आदत है. कांग्रेस के सभी विधायक मजबूत हैं और आगे भी चट्टानी एकता के साथ पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे. हम पुराने कांग्रेसी हैं. पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम कर रहे हैं."- सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, कांग्रेस विधायक, बाल्मीकि नगर
'नीतीश जी पाला बदलकर हमारे साथ आएंगे': चनपटिया के विधायक अभिषेक रंजन ने तो उल्टे यह दावा किया कि नीतीश कुमार ही बहुत जल्द पलटी मारेंगे. उन्होंने कहा, 'हमलोग तो एकजुट हैं लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए का दामन छोड़ महागठबंधन के साथ आएंगे, और 11वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे.'
क्या बोले अखिलेश सिंह?: पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस में टूट के दावों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा, 'बहुत दिनों से ऐसी बातें कही जा रही है. 2020 से 2025 के बीच भी लगातार 5 सालों तक ऐसी बातें होती रही थी. किसी के चाहने से कांग्रेस में टूट नहीं होने वाली. हमारे सभी विधायक एकजुट हैं.'
क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक कुमार राघवेंद्र को भी कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने की कोई संभावना नजर नहीं आती. हालांकि इसके पीछे कांग्रेस की एकजुटता से ज्यादा वह एनडीए के संख्या बल को वजह मानते हैं. वे कहते हैं कि जिस प्रचंड जीत के साथ एनडीए की सरकार बनी है, उसमें पाला बदलने के बावजूद विपक्षी विधायकों को बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है.
"पिछली बार चार साल साथ रहने के बाद दो विधायकों ने अचानक चुनावी साल में पाला बदल लिया था लेकिन अभी सभी विपक्ष के विधायक ये जानते है कि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है. ऐसे में उधर जाने का कोई फायदा नहीं है. दल बदलने बाद भी साधारण विधायक ही बने रहेंगे, उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा सकता है. इसलिए अभी सभी विधायक अपने दल के साथ ही रहेंगे, आगे चुनावी साल में बड़ा धमाका हो सकता है."- कुमार राघवेंद्र, राजनीतिक विश्लेषक
बिहार में कांग्रेस लगातार कमजोर: बिहार में कभी कांग्रेस का एक छत्र राज था. 1952 के पहले चुनाव में 239 सीट जीतने वाली पार्टी आज 6 सीटों पर सिमट गई है. 1990 के बाद से पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता चला गया. 2000 से 2025 तक बेहद खराब प्रदर्शन रहा. हालांकि इस बीच 2015 में जरूर 27 सीटों पर जीत मिली लेकिन उसकी वजह लालू यादव और नीतीश कुमार का साथ आना था.
2025 चुनाव का परिणाम: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को 202 और महागठबंधन को 35 सीटों पर जीत मिली थी. इनमें बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, आरजेडी को 25, एलजेपीआर को 19, कांग्रेस को 6, हम को 5, एआईएमआईएम को 5, आरएलएम को 4 और सीपीआई माले को 2 सीट मिली, जबकि सीपीआई (एम), बीएसपी और आईआईपी को एक-एक सीट पर सफलता मिली.
