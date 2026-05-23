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Explainer: 5 साल तक जिस 'हाईटेक' आश्रम में रहेंगे PK, जानिए उसकी खासियत

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली हार के बाद और नई सरकार के 6 महीने पूरा करने के बाद जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपना घर छोड़ दिया. उन्होंने पटना के बिहटा में एक आश्रम में अपना ठिकाना बनाया है. प्रशांत किशोर ने तय किया है कि अगले पांच साल तक वो यहीं रहेंगे. इससे पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था अगर बिहार की नई सरकार 6 महीने में कोई परिवर्तन नहीं लाती है, तो वह आश्रम में शिफ्ट हो जाएंगे. जानें पीके के आश्रम की खासियत..

PK का नया "हाईटेक' आश्रम: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का नया आश्रम कैसा है और यहां से पार्टी की राजनीति को कैसे मजबूती मिलेगी? ये सवाल सभी के मन में उठ रहे हैं. दरअसल अब पीके पटना के शेखपुरा हाउस को छोड़कर बिहटा स्थित बिहार नवनिर्माण आश्रम को अपना नया राजनीतिक ठिकाना बना चुके हैं. इस आश्रम को हाइटेक तरीके से तैयार किया जा रहा है, जहां साथ सैंकड़ों कार्यकर्ता रह सकते हैं.

आश्रम में जर्मन तंबू और फूस की झोपड़ियां (ETV Bharat)

बिहार नवनिर्माण आश्रम की खासियतें: जन सुराज का नया बिहार नवनिर्माण आश्रम पूरी तरह से हाईटेक तरीके से तैयार किया जा रहा है. यह 15 बीघा में फैला हुआ है और 50 से अधिक के टेंट लगाए गए हैं. आश्रम में जर्मन तंबू और फूस की झोपड़ियां बनाई गई हैं. इसमें 500 कार्यकर्ताओं के ठहरने की व्यवस्था है. साथ ही 4000 लोगों की बैठक की श्रमता है. इस आश्रम में 40 लाख सदस्यों को प्रशिक्षण देने की तैयारी चल रही है.

आश्रम में क्यों शिफ्ट हुए PK?: सवाल उठता है कि आखिर पीके के आश्रम में शिफ्ट होने की पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? खुद पीके ने बताया है कि 20 नवंबर को नई सरकार का जब शपथ हुआ था, तब मैंने 6 महीने का समय सरकार को लोगों की आशाओं को पूरा करने के लिए दिया था. लेकिन सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. ऐसे में प्रशांत किशोर 19 मई को अपना निवास छोड़कर पटना आईआईटी के बगल में बने जन सुराज ते नए आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं. पीके अब यहीं से बिहार में परिवर्तन, अगले चुनाव और पार्टी की व्यवस्था को मूर्त रूप देंगे.

प्रशांत किशो का आश्रम (ETV Bharat)

5 साल का लॉग टर्म प्लान: अपनी राजनीति को धार देने के लिए पीके राजधानी के शोरगुल से दूर, पटना से 32 किलोमीटर दूर स्थित बिहटा (अमहारा गांव) के हाईटेक आश्रम में निवास करेंगे. पांच साल तक पीके इसी बिहार नवनिर्माण आश्रम में रहकर अपने 500 कोर कार्यकर्ताओं के साथ पूरे बिहार का सांगठनिक ढांचा तैयार करने वाले हैं. प्रशांत किशोर ने तय किया है कि जब तक उनकी पार्टी जन सुराज बिहार विधानसभा चुनाव 2031 में ख़ुद को ठीक से स्थापित नहीं कर लेती है, तब तक प्रशांत किशोर आश्रम में ही रहने वाले हैं.

क्यों इस आश्रम का किया गया चुनाव: बता दें कि बिहार और देश में किसान आंदोलन के जननायक कहे जाने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती का आश्रम भी बिहटा में है, जो प्रशांत किशोर के आश्रम से दो किलोमिटर पहले बना हुआ है. इसके अलावा अमहारा गांव भूमिहारों का एक बड़ा गांव भी माना जाता है, जिसके कारण प्रशांत किशोर ने अपने आश्रम के लिए ये जगह चुनी है.

प्रदेश अध्यक्ष का बयान: जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा कि अब प्रशांत किशोर का अभियान बिहटा के आश्रम से चलेगा. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव के दौरान एनडीए की सरकार ने जो वादे किए थे वह कितना धरातल पर उतर कर आया है, इसे लेकर हम लोग काम करने वाले हैं.