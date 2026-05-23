Explainer: 5 साल तक जिस 'हाईटेक' आश्रम में रहेंगे PK, जानिए उसकी खासियत
अगले 5 साल तक के लिए प्रशांत किशोर का नया ठिकाना बिहार नवनिर्माण आश्रम होगा. बिहटा से निशांत और पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट.
Published : May 23, 2026 at 7:43 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली हार के बाद और नई सरकार के 6 महीने पूरा करने के बाद जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपना घर छोड़ दिया. उन्होंने पटना के बिहटा में एक आश्रम में अपना ठिकाना बनाया है. प्रशांत किशोर ने तय किया है कि अगले पांच साल तक वो यहीं रहेंगे. इससे पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था अगर बिहार की नई सरकार 6 महीने में कोई परिवर्तन नहीं लाती है, तो वह आश्रम में शिफ्ट हो जाएंगे. जानें पीके के आश्रम की खासियत..
PK का नया "हाईटेक' आश्रम: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का नया आश्रम कैसा है और यहां से पार्टी की राजनीति को कैसे मजबूती मिलेगी? ये सवाल सभी के मन में उठ रहे हैं. दरअसल अब पीके पटना के शेखपुरा हाउस को छोड़कर बिहटा स्थित बिहार नवनिर्माण आश्रम को अपना नया राजनीतिक ठिकाना बना चुके हैं. इस आश्रम को हाइटेक तरीके से तैयार किया जा रहा है, जहां साथ सैंकड़ों कार्यकर्ता रह सकते हैं.
बिहार नवनिर्माण आश्रम की खासियतें: जन सुराज का नया बिहार नवनिर्माण आश्रम पूरी तरह से हाईटेक तरीके से तैयार किया जा रहा है. यह 15 बीघा में फैला हुआ है और 50 से अधिक के टेंट लगाए गए हैं. आश्रम में जर्मन तंबू और फूस की झोपड़ियां बनाई गई हैं. इसमें 500 कार्यकर्ताओं के ठहरने की व्यवस्था है. साथ ही 4000 लोगों की बैठक की श्रमता है. इस आश्रम में 40 लाख सदस्यों को प्रशिक्षण देने की तैयारी चल रही है.
आश्रम में क्यों शिफ्ट हुए PK?: सवाल उठता है कि आखिर पीके के आश्रम में शिफ्ट होने की पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? खुद पीके ने बताया है कि 20 नवंबर को नई सरकार का जब शपथ हुआ था, तब मैंने 6 महीने का समय सरकार को लोगों की आशाओं को पूरा करने के लिए दिया था. लेकिन सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. ऐसे में प्रशांत किशोर 19 मई को अपना निवास छोड़कर पटना आईआईटी के बगल में बने जन सुराज ते नए आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं. पीके अब यहीं से बिहार में परिवर्तन, अगले चुनाव और पार्टी की व्यवस्था को मूर्त रूप देंगे.
5 साल का लॉग टर्म प्लान: अपनी राजनीति को धार देने के लिए पीके राजधानी के शोरगुल से दूर, पटना से 32 किलोमीटर दूर स्थित बिहटा (अमहारा गांव) के हाईटेक आश्रम में निवास करेंगे. पांच साल तक पीके इसी बिहार नवनिर्माण आश्रम में रहकर अपने 500 कोर कार्यकर्ताओं के साथ पूरे बिहार का सांगठनिक ढांचा तैयार करने वाले हैं. प्रशांत किशोर ने तय किया है कि जब तक उनकी पार्टी जन सुराज बिहार विधानसभा चुनाव 2031 में ख़ुद को ठीक से स्थापित नहीं कर लेती है, तब तक प्रशांत किशोर आश्रम में ही रहने वाले हैं.
क्यों इस आश्रम का किया गया चुनाव: बता दें कि बिहार और देश में किसान आंदोलन के जननायक कहे जाने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती का आश्रम भी बिहटा में है, जो प्रशांत किशोर के आश्रम से दो किलोमिटर पहले बना हुआ है. इसके अलावा अमहारा गांव भूमिहारों का एक बड़ा गांव भी माना जाता है, जिसके कारण प्रशांत किशोर ने अपने आश्रम के लिए ये जगह चुनी है.
प्रदेश अध्यक्ष का बयान: जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा कि अब प्रशांत किशोर का अभियान बिहटा के आश्रम से चलेगा. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव के दौरान एनडीए की सरकार ने जो वादे किए थे वह कितना धरातल पर उतर कर आया है, इसे लेकर हम लोग काम करने वाले हैं.
"बिहार की सरकार में महिलाओं को ₹10000 दिए थे और एक लाख 90000 महिलाओं को देने का वादा किया गया था. हम सरकार से यह भी पूछना चाहेंगे कि कितनी महिलाओं को 190000 मिले. इसके अलावा कितनों को सरकार ने रोजगार दिया. एक करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था. तमाम मुद्दों को लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं."- मनोज भारती,प्रदेश अध्यक्ष,जन सुराज पार्टी
राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार इस कदम को विधानसभा चुनाव से पहले 'इमेज बिल्डिंग' और 'ग्राउंड कनेक्ट' की रणनीति मान रहे हैं. डॉ संजय कुमार का मानना है कि प्रशांत किशोर पिछली गलतियों से सीख लेकर नए सिरे से दल को आगे बढ़ना चाहते हैं.
"उसी कड़ी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की धरती को उन्होंने (प्रशांत किशोर) अपना कर्मस्थली बनाया है. प्रशांत किशोर आश्रम के जरिए लोगों को जोड़ना चाहते हैं."-डॉक्टर संजय कुमार,राजनीतिक विश्लेषक
क्या है पीके का आश्रम प्लान?: पार्टी को मजबूत करने के लिए पीके नई रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं. उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी है. अब नए सिरे से सदस्यता अभियान शुरू होगा. इसके तहत सवा लाख ऐसे प्राथमिक सदस्य बनाए जाएंगे जो पदाधिकारी की भूमिका में होंगे. इसके अलावा 40 लाख सक्रिय सदस्य भी बनाने का लक्ष्य है.
40 लाख को प्रशिक्षण: बिहटा का यह आश्रम पूरी तरह से एक ट्रेनिंग कैंप के रूप में काम करेगा. यहां बूथ, वार्ड और ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं को छोटे-छोटे मॉड्यूल्स के माध्यम से ट्रेंड किया जाएगा. उन्हें पार्टी की नीतियों, विजन और बिहार नवनिर्माण के एक्शन प्लान की बारीकी सिखाई जाएगी. पार्टी का लक्ष्य 6 महीने के अंदर बूथ और गांव में कम से कम 15 पक्के जनसुराजी तैयार करने का है.
पंचायत स्तर पर चयन: अभी तक जन सुराज की सभी समितियां मनोनीत थीं, लेकिन अब संगठन में आंतरिक लोकतंत्र लाने की कोशिश है. आश्रम में प्रशिक्षण पाने वाले सदस्यों के माध्यम से ग्राम पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक चुनी हुई समितियां बनाई जाएंगी.
महिलाओं और युवाओं का वर्कशॉप: कोर टीम के सदस्यों के मुताबिक, इस आश्रम में सिर्फ राजनीतिक ट्रेनिंग नहीं होगी, बल्कि युवाओं और महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप भी चलाया जाएगा.
29 मई को विधिवत शुरुआत: इसके अलावा इस आश्रम में जनसभा के लिए भी एक अलग जगह बनाया गया है, जो अगले पांच साल तक रहेगा. आश्रम का कुछ निर्माण कार्य अभी अधूरा है. मुख्य गेट का काम अभी अंतिम चरण में है.आश्रम बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद जन सुराज पार्टी 29 मई को इसकी पूरी जानकारी साझा करेगी. इस दौरान पीके 5 साल की पार्टी की योजनाओं का ब्लू प्रिंट भी साझा करेंगे.
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