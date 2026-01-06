ETV Bharat / bharat

7 लाख का एक रूमाल! मलमल पर रेशम की अनूठी कारीगरी देख रह जाएंगे दंग, विश्व प्रसिद्ध है हिमाचल की ये हस्तकला

'हिम एमएसएमई फेस्ट' जैसे आयोजन न सिर्फ हिमाचली कारीगरों को पहचान दिला रहे हैं, बल्कि यहां कि पारंपरिक हस्तकला को देश-विदेश तक पहुंचा रहे हैं.

CHAMBA RUMAL
7 लाख का एक रूमाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 8:16 PM IST

6 Min Read
शिमला: सात लाख का एक रूमाल, जी हां ये कोई मजाक नहीं, बल्कि हकीकत है. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आयोजित 'हिम एमएसएमई फेस्ट' में चंबा रूमाल की कीमत जो कोई भी सुन रहा है, वो अचंभित हो जा रहा है. यहां सिर्फ एक चंबा रूमाल की कीमत 7 लाख है. आखिर इस रूमाल की ऐसी क्या खासियत है, जो इसे इतना महंगा बनाती है. आइए जानते हैं हिमाचल के इस पारंपरिक हस्तकला की खासियत और खूबियों के बारे में.

CHAMBA RUMAL
अपनी अनूठी कसीदाकारी के मशहूर है चंबा रूमाल (ETV Bharat)

'HIM MSME Fest' में आकर्षण का केंद्र बना चंबा रूमाल

शिमला के रिज मैदान में 3 से 5 जनवरी तक आयोजित 'हिम एमएसएमई फेस्ट-2026' में हिमाचल की पारंपरिक हस्तकला एक बार फिर सुर्खियों में रही. फेस्ट के तहत आयोजित वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट (ODOP) कार्यक्रम में सात लाख रुपये की कीमत वाला चंबा रूमाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा. यह अनूठा रूमाल राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित चंबा की कारीगर अंजलि वकील द्वारा तैयार किया गया है, जिन्होंने हिम एमएसएमई फेस्ट में पोर्टर हॉल (पीटर हाफ) में अपना स्टॉल लगाया था. सदियों पुरानी हिमाचली परंपरा को संजोए यह रूमाल न सिर्फ कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि चंबा की सांस्कृतिक विरासत की भी पहचान है.

CHAMBA RUMAL
'हिम एमएसएमई फेस्ट' में 7 लाख का एक रूमाल (ETV Bharat)

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर मिली चंबा रूमाल को पहचान

कारीगर अंजलि वकील ने बताया, 'उन्हें साल 2018 में चंबा रूमाल की कारीगरी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इसके अलावा जापान में भी उनकी कला को सम्मान मिल चुका है. अंजलि वकील की सास ललिता वकील को भी चंबा रूमाल की अनूठी कसीदाकारी के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है'.

CHAMBA RUMAL
कारीगर अंजलि वकील को 2018 में मिला राष्ट्रीय पुरस्कार (ETV Bharat)

सास से मिली प्रेरणा, महज 15 दिन में सीखी कला

अंजलि वकील बताती हैं कि चंबा रूमाल की प्रेरणा, उन्हें अपनी सास से मिली. जहां आमतौर पर इस पारंपरिक कारीगरी को सीखने में लंबा समय लगता है, वहीं उन्होंने महज 15 दिनों में इसकी बुनियादी कला सीख ली. इसके बाद लगातार अभ्यास और मेहनत से उन्होंने इसमें दक्षता हासिल की.

CHAMBA RUMAL
अंजलि ने अपनी सास से सीखी ये अनूठी कारीगरी (ETV Bharat)

रूमाल से लेकर परिधानों तक पहुंची अनूठी कसीदाकारी

अंजलि ने अपनी सास से चंबा रूमाल बनाने की कसीदाकारी सीखी. जिसके बाद उन्होंने चंबा रूमाल तैयार करने के बाद इस कढ़ाई को अन्य परिधानों तक भी विस्तार दिया. अब वह दुपट्टों, शॉल और साड़ियों पर भी चंबा रूमाल शैली की कसीदाकारी कर रही हैं.

CHAMBA RUMAL
चंबा रूमाल बनाती कारीगर अंजलि वकील (ETV Bharat)

रेशम के धागों से तैयार होती है अनूठी कढ़ाई

चंबा रूमाल तैयार करने के लिए अंजलि वकील सिल्क और बनारसी सिल्क जैसे उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं. कढ़ाई के लिए शुद्ध रेशम के धागों का प्रयोग होता है, जिन्हें वह दिल्ली से मंगवाती हैं. चंबा रूमाल की खासियत उसकी डबल साइड एम्ब्रॉयडरी है, जिसमें दोनों ओर एक जैसी कढ़ाई होती है.

CHAMBA RUMAL
बारीकी और अद्भुत कारीगरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है चंबा रूमाल (ETV Bharat)

चंबा रूमाल की खासियत

CHAMBA RUMAL
चंबा रूमाल की खासियत (ETV Bharat)

चंबा रूमाल में उकेरी जाने वाली मुख्य कहानियां

CHAMBA RUMAL
चंबा रूमाल में उकेरी जाने वाली कसीदाकारी (ETV Bharat)

1500 से शुरू होकर लाखों तक जाती है कीमत

अंजलि वकील का कहना है कि चंबा रूमाल की कीमत 1500 रुपये से शुरू होती है, जो लाखों तक जाती है. डिजाइन, आकार और कढ़ाई की जटिलता के अनुसार इसकी कीमत 30 से 40 लाख रुपये तक भी पहुंच सकती है. फिलहाल हिम एमएसएमई फेस्ट में उनके द्वारा बनाया गया सात लाख रुपये का चंबा रूमाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा.

अंबानी परिवार से भी मिला ऑर्डर

चंबा रूमाल की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश के जाने-माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटी निशा अंबानी की शादी के दौरान भी विशेष रूप से ललिता वकील को आमंत्रित किया गया था, जहां उन्हें चंबा रूमाल का ऑर्डर भी मिला था. इस शादी में अंबानी फैमली ने 2 लाख की दो रूमाल लिए थे. इसे हिमाचल की हस्तकला के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. वहीं, भारत के अलावा जापान और जर्मनी में चंबा रूमाल की डिमांड है.

देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में दे चुकी हैं प्रशिक्षण

अपनी अनूठी कसीदाकारी के लिए प्रसिद्ध अंजलि वकील आईआईटी मंडी और आईआईटी रुड़की सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों में चंबा रूमाल की ट्रेनिंग दे चुकी हैं. इसके अलावा प्रदेश और देश के अन्य संस्थानों में भी उन्होंने इस पारंपरिक कला का प्रशिक्षण दिया है. उनका कहना है कि यदि युवाओं को सही मंच और प्रशिक्षण मिले, तो पारंपरिक हस्तशिल्प आजीविका का मजबूत साधन बन सकता है.

CHAMBA RUMAL
सीएम सुखविंदर सिंह भी कारीगर अंजलि वकील को कर चुके हैं सम्मानित (ETV Bharat)

चंबा रूमाल को तैयार करने में लगता महीनों का वक्त

चंबा रूमाल की लोकप्रियता अब देश-विदेश में बढ़ती चली जा रही है. अब चंबा रूमाल किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा. बड़े-बड़े अवसर और अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्मों में चंबा रूमाल भेंट दिए जाने से इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है. चंबा रूमाल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके दोनों ओर एक ही तरह के कढ़ाई देखने को मिलता है. यह रूमाल उल्टा या सीधा दोनों तरफ से एक जैसी दिखती है. इसमें इस्तेमाल होने वाले रेश्म के धागे विशेष तरह के होते है. एक चंबा रूमाल को तैयार करने में महीनों का वक्त लगता है.

लंदन के म्यूजियम में रखा गया है चंबा रूमाल

लंडन के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में भी चंबा रूमाल को रखा गया है, जो 1883 में राजा गोपाल सिंह द्वारा अंग्रेजों को उपहार में दिया गया था. इस रूमाल में महाकाव्य महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध का एक कशीदाकारी दृश्य बनाया गया है. 17वीं शताब्दी से शाही परिवार के सदस्य व तत्कालीन रियासत की महिलाएं ही शादी के तोहफे या दहेज के रूप में देने के लिए चंबा रूमालों की कढ़ाई करती थीं. इस रूमाल का सबसे पुराना रूप 16 वीं शताब्दी में गुरु नानक की बहन बेबे नानकी द्वारा बनाया गया था, जो अब होशियारपुर के गुरुद्वारे में संरक्षित है. लेकिन ये कला 18वीं व 19वीं में काफी फली फूली.

