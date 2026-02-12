होली पर घर जाने की राह हुई आसान: दिल्ली से यूपी और पंजाब के लिए चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें

ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली: होली के पावन पर्व पर घर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है. त्योहार के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ व यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है. इन ट्रेनों के चलने से दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो उत्तर प्रदेश व पंजाब के विभिन्न शहरों की ओर रुख करेंगे.

उत्तर रेलवे ने दिल्ली और प्रयागराज (सूबेदारगंज) के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, जिससे घर जाने की राह और आसान हो जाएगी.

सूबेदारगंज - शकूर बस्ती - सूबेदारगंज साप्ताहिक स्पेशल: दिल्ली के शकूर बस्ती व पुरानी दिल्ली स्टेशनों को कवर करने वाली यह ट्रेन दो अलग-अलग शेड्यूल पर चलेगी.

मंगलवार और बुधवार की सेवा
गाड़ी संख्या 02275 प्रत्येक मंगलवार को 3 से 31 मार्च तक सूबेदारगंज से चलेगीवापसी में गाड़ी संख्या 02276 प्रत्येक बुधवार को 4 मार्च से 1 अप्रैल तक शकूर बस्ती से दोपहर 13:00 बजे प्रस्थान करेगी.

रविवार और सोमवार की सेवा
गाड़ी संख्या 02421 प्रत्येक रविवार को 1 से 29 मार्च के बीच सूबेदारगंज से चलेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 02422 प्रत्येक सोमवार को शकूर बस्ती से रवाना होगी. ये ट्रेनें गाजियाबाद, अलीगढ़, टूण्डला, इटावा, गोविन्दपुरी व फतेहपुर स्टेशनों पर रुकेंगी. यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें वातानुकूलित (AC), शयनयान (Sleeper) व साधारण श्रेणी (General) के कोच उपलब्ध होंगे.

दिल्ली को केंद्र में रखते हुए तीन प्रमुख मार्गों पर इन गाड़ियों का संचालन किया जाएगा.

1. दिल्ली से राजस्थान व लखनऊ का जुड़ाव (गाड़ी संख्या 05023/05024)
जयपुर के पास खातीपुरा से गोमती नगर (लखनऊ) के बीच चलने वाली ये ट्रेन दिल्ली के यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. ये ट्रेन पुरानी दिल्ली, दिल्ली कैंट व गुड़गांव स्टेशन पर भी रुकेगी. खातीपुरा से गोमती नगर जाने वाली ट्रेन (05024) हर बुधवार को पुरानी दिल्ली से रात 00:25 बजे प्रस्थान करेगी. वहीं गोमती नगर से आते समय यह ट्रेन दोपहर 12:10 बजे पुरानी दिल्ली पहुंचेगी. यह ट्रेन गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली व सीतापुर होते हुए लखनऊ पहुंचेगी. इसमें जनरल, स्लीपर व एसी कोच की सुविधा उपलब्ध होगी.

2. दिल्ली से पूर्वांचल और हरियाणा के लिए सीधी सेवा (गाड़ी संख्या 05301/05302)
पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ से अंबाला कैंट के बीच चलने वाली यह स्पेशल ट्रेन दिल्ली व एनसीआर के यात्रियों को सीधे जोड़ेगी. यह ट्रेन पुरानी दिल्ली, गाजियाबाद, सोनीपत व पानीपत में रुकेगी. मऊ से अंबाला जाने वाली ट्रेन (05301) हर गुरुवार को रात 20:20 बजे पुरानी दिल्ली पहुंचेगी. वापसी में अंबाला से मऊ जाने वाली ट्रेन (05302) शुक्रवार सुबह 05:00 बजे पुरानी दिल्ली आएगी. ट्रेन गोरखपुर, बस्ती, गोंडा व सीतापुर जैसे पूर्वांचल के प्रमुख शहरों के लिए यात्रा सुलभ बनाएगी.

3. पंजाब से तराई क्षेत्र के लिए विशेष ट्रेन (गाड़ी संख्या 05005/05006)
बढ़नी से अमृतसर के बीच चलने वाली ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों व पंजाब को जोड़ती है. यह ट्रेन मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, गोंडा व बलरामपुर जैसे स्टेशनों को कवर करेगी. बढ़नी से अमृतसर (05005) हर बुधवार व वापसी में अमृतसर से बढ़नी (05006) हर गुरुवार को संचालित होगी. इसमें जनरल व स्लीपर कोच लगाए जाएंगे.

रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये सभी ट्रेनें मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होकर महीने के अंत तक चलेंगी. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे भीड़भाड़ से बचने के लिए समय रहते अपना आरक्षण करा लें, जिससे असुविधा से बच सकें. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि जिस रोड पर यात्रियों के डिमांड ज्यादा आ रही है वहां पर होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है. अभी और भी होली स्पेशल ट्रेनों के चलने की घोषणा की जाएगी उनका रूट और समय निर्धारित किया जा रहा है.

