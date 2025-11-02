राजेंद्र नगर और सहरसा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच विशेष ट्रेन सेवाएं शुरू, देखें पूरा शेड्यूल
November 2, 2025
Updated : November 2, 2025 at 10:24 AM IST
नई दिल्ली: दीपावली व छठ जैसे बड़े त्योहारों के बाद दिल्ली की ओर लौटने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने राहत भरा कदम उठाया है. उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा व भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बिहार से दिल्ली के बीच दो स्पेशल पूजा फेस्टिवल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि राजेंद्र नगर – आनंद विहार सुपरफास्ट पूजा स्पेशल (03291/03292) ट्रेन बिहार की राजधानी पटना से चलकर दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगी. ट्रेन संख्या 03291 (राजेंद्र नगर से आनंद विहार) 2 नवंबर और 03292 (आनंद विहार से राजेंद्र नगर) होगी. राजेंद्र नगर से 2 नवंबर को और 03292 आनंद विहार टर्मिनल से 3 नवंबर चलेगी.
राजेंद्र नगर से दोपहर 3:30 बजे प्रस्थान, आनंद विहार टर्मिनल पर अगले दिन सुबह 6:30 बजे पहुंचेगी. इसकेबाद वापसी में आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 9:30 बजे प्रस्थान कर राजेंद्र नगर रात 11:35 बजे पहुंचेगी.
इस ट्रेन में एसी और स्लीपर कोच लगाए गए हैं. ट्रेन को पटना जंक्शन, दानापुर, आरा, बक्सर, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया गया है. यह सुपरफास्ट ट्रेन पटना और दिल्ली के बीच त्योहारों के बाद यात्रा करने वाले यात्रियों को एक तेज व आरामदायक विकल्प प्रदान करेगी.
सहरसा – आनंद विहार के बीच भी चलेगी स्पेशल ट्रेन
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि पूर्वांचल और उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए यह विशेष ट्रेन चलाई गई है. ट्रेन नंबर 05511 सहरसा से 2 नवंबर को और ट्रेन नंबर 05512 आनंद विहार टर्मिनल से 3 नवंबर को चलेगी. इस ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल कोच लगाएंगए हैं. यह स्पेशल ट्रेन मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, सीवान, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, लखनऊ, कानपुर, एटा, अलीगढ़ और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकेगी.
सहरसा से सुबह 8:05 बजे प्रस्थान कर ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल पर अगले दिन सुबह 10:15 बजे पहुंचेगी. वापसी में आनंद विहार से दोपहर 12:00 बजे प्रस्थान कर सहरसा शाम 5:15 बजे पहुंचेगी.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ये दोनों ट्रेनें त्योहारों के बाद घर लौटने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान करेंगी. टिकट बुकिंग IRCTC वेबसाइट और अधिकृत रिजर्वेशन काउंटरों पर उपलब्ध है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान स्वच्छता व सुरक्षा नियमों का पालन करें तथा बिना टिकट यात्रा न करें. इन ट्रेनों से न केवल बिहार व पूर्वांचल के यात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि दिल्ली आने-जाने वाले हजारों लोगों के लिए यह त्योहार बाद की यात्रा को सहज व सुविधाजनक बनाएंगी.
