बेंगलुरु में बम विस्फोट की धमकी के मामलों की जांच के लिए विशेष टीम का गठन

पिछले हफ्ते कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के आवासों पर आरडीएक्स और आईईडी विस्फोटक रखे जाने की फर्जी धमकी दी गई थी.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (File/ IANS)
Published : October 15, 2025 at 6:50 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में बम विस्फोट की धमकी के मामलों की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद, पुलिस विभाग ने बेंगलुरु उत्तर डिवीजन के डीसीपी बी.एस. नेमागौड़ा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया है.

यह टीम शहर के पश्चिमी जोन के पुलिस थानों में दर्ज बम विस्फोट की धमकी के मामलों की जांच करेगी. हाल ही में, प्रतिष्ठित स्कूलों और कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री के आवासों पर बम विस्फोट करने की धमकी भरे संदेश भेजे गए थे.

बेंगलुरु उत्तर डिवीजन के डीसीपी बी.एस. नेमागौड़ा ने कहा, "पश्चिमी जोन के 14 पुलिस थानों में अब तक कुल 29 मामले दर्ज किए गए हैं. इन्हें उत्तर डिवीजन साइबर क्राइम स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है और एक विशेष टीम द्वारा इनकी जांच की जा रही है. उत्तर डिवीजन साइबर क्राइम स्टेशन के एसीपी, इंस्पेक्टर और उन थानों के कर्मचारियों को जांच दल में शामिल किया गया है जहां अब तक मामले दर्ज किए गए हैं."

हाल के दिनों में देश के प्रमुख शहरों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए हैं. पिछले डेढ़ साल में बेंगलुरु में ऐसे 34 मामले दर्ज किए गए हैं. देश भर में 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें मुंबई में 27 और चेन्नई में 22 मामले शामिल हैं.

पिछले शनिवार को धमकी भरे संदेश मिले थे कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के घरों पर आरडीएक्स और आईईडी विस्फोटक रखे गए हैं और उन्हें उड़ा दिया जाएगा. यह धमकी भरा संदेश एक ईमेल आईडी से मुख्यमंत्री के आधिकारिक ईमेल आईडी और उपमुख्यमंत्रियों के निजी ईमेल आईडी पर भेजा गया था. ईमेल प्राप्त होने के तुरंत बाद पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड के साथ गहन जांच की और पता चला कि यह एक झूठी बम धमकी थी. बाद में, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया.

