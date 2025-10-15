ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में बम विस्फोट की धमकी के मामलों की जांच के लिए विशेष टीम का गठन

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ( File/ IANS )

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में बम विस्फोट की धमकी के मामलों की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद, पुलिस विभाग ने बेंगलुरु उत्तर डिवीजन के डीसीपी बी.एस. नेमागौड़ा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया है. यह टीम शहर के पश्चिमी जोन के पुलिस थानों में दर्ज बम विस्फोट की धमकी के मामलों की जांच करेगी. हाल ही में, प्रतिष्ठित स्कूलों और कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री के आवासों पर बम विस्फोट करने की धमकी भरे संदेश भेजे गए थे. बेंगलुरु उत्तर डिवीजन के डीसीपी बी.एस. नेमागौड़ा ने कहा, "पश्चिमी जोन के 14 पुलिस थानों में अब तक कुल 29 मामले दर्ज किए गए हैं. इन्हें उत्तर डिवीजन साइबर क्राइम स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है और एक विशेष टीम द्वारा इनकी जांच की जा रही है. उत्तर डिवीजन साइबर क्राइम स्टेशन के एसीपी, इंस्पेक्टर और उन थानों के कर्मचारियों को जांच दल में शामिल किया गया है जहां अब तक मामले दर्ज किए गए हैं."