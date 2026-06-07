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जैसलमेर: भारत-पाक सीमा के पास विशेष सर्वे शुरू, अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर

अवैध पाए जाने पर होगी कार्रवाई: जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने जानकारी दी कि सीमा क्षेत्र में बने भवनों, फार्म हाउस, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य निर्माणों की वैधता की जांच के लिए राजस्व विभाग की टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. टीमें मौके पर पहुंचकर भूमि रिकॉर्ड, स्वामित्व, निर्माण अनुमति और अन्य दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं. सर्वे के दौरान सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, बिना अनुमति किए गए निर्माण और नियमों के विपरीत विकसित परिसरों को भी चिन्हित किया जा रहा है.

गृहमंत्री के निर्देशों के बाद शुरू हुआ अभियान: हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीकानेर दौरे के दौरान आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में सीमा क्षेत्र में अवैध कब्जों और निर्माणों को हटाने के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद सीमा से सटे जिलों में ‘ऑपरेशन क्लीन’ के तहत व्यापक स्तर पर अभियान शुरू किया गया है. प्रशासन का मानना है कि सीमा क्षेत्र में अनियंत्रित और संदिग्ध निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकते हैं.

जैसलमेर: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में बने निर्माणों और कब्जों की जांच के लिए प्रशासन ने विशेष सर्वे अभियान शुरू किया है. बीएसएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी), मिलिट्री इंटेलिजेंस और राजस्व विभाग के समन्वय से चल रहे इस सर्वे को करीब एक सप्ताह हो चुका है. अधिकारियों को अक्टूबर तक सर्वे पूरा कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. रिपोर्ट के आधार पर अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

बड़े निवेश वाले निर्माणों की फंडिंग पर विशेष नजर: उन्होंने बताया कि अभियान के तहत सीमा क्षेत्र में भारी निवेश से बने निर्माणों की फंडिंग की भी जांच की जाएगी. प्रशासन यह पता लगाएगा कि निर्माण कार्यों में उपयोग की गई राशि का स्रोत क्या है और इसके पीछे कौन लोग जुड़े हुए हैं. आवश्यकता पड़ने पर बीएसएफ, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस की मदद से सुरक्षा संबंधी पहलुओं की भी जांच की जाएगी. अधिकारियों का मानना है कि सीमा क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी भी संदिग्ध आर्थिक गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर (ETV Bharat Jaisalmer)

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गांव-गांव से जुटाई जाएगी सूचनाएं: सीमा क्षेत्र में निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रशासन स्थानीय स्तर पर सूचना नेटवर्क तैयार कर रहा है. इसमें पटवारी, पशुपालक, पूर्व सैनिक, ग्राम स्तरीय कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा. इनकी मदद से किसी भी संदिग्ध गतिविधि, नए निर्माण या अतिक्रमण की जानकारी तत्काल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचाई जा सकेगी.

दिवाली से पहले कार्रवाई का लक्ष्य: प्रशासन ने संबंधित विभागों को सर्वे और जांच कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं. लक्ष्य है कि दिवाली से पहले अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी जाए. इसके लिए विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने और नियमित समीक्षा बैठकों का भी निर्णय लिया गया है.

जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने कहा कि भारत-पाक सीमा से सटे क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा. राजस्व विभाग की टीमें मौके पर जाकर निर्माणों की वैधता की जांच कर रही हैं. यदि सीमा क्षेत्र में बड़े निवेश वाले संदिग्ध निर्माण मिलते हैं तो उनकी फंडिंग और सुरक्षा पहलुओं की भी गहन जांच कराई जाएगी. सर्वे रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.

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