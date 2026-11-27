'विशेष सत्र में बहुत जरूरी काम होगा': रिजिजू की विपक्षी सांसदों से 'ओछी बातें' न करने की अपील
संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा, इसमें कई महत्वपूर्ण काम निपटाए जाएंगे.
Published : November 27, 2026 at 2:21 PM IST
नई दिल्ली : केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि संसद का आने वाला विशेष सत्र, जो 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा, उसमें कुछ "बहुत जरूरी काम" होंगे. उन्होंने विपक्षी सांसदों से कहा कि वे कोई भी "बेकार की बातें" न करें और इसके बजाय सदन का ठीक से काम करना सुनिश्चित करें.
यहां मीडिया से बात करते हुए रिजिजू ने कहा, "सरकार ने चार दिन का संसद सत्र बुलाने का फैसला किया है. हमने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा चेयरमैन को लिखा है."
हम 30 नवंबर और 1 दिसंबर को लोकसभा में जरूरी काम लाएंगे, और वही काम 2 और 3 दिसंबर को राज्यसभा में उठाया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की है और विशेष सत्र के बारे में बड़ी पार्टियों के नेताओं से बात की है. उन्होंने कहा, "कुछ सांसदों ने सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया आउटलेट्स पर बयान जारी कर कहा है कि सरकार नियमों के अनुसार काम नहीं कर रही है. ऐसे फालतू बयान नहीं देने चाहिए क्योंकि जब भी कोई जरूरी बिल या काम होता है, तो सरकार सत्र बुला सकती है."
#WATCH | Delhi: On speculations about the Delimitation Bill to be tabled during Parliament’s Special Session, Union Parliamentary Affairs Minsiter Kiren Rijiju says, "I will provide details later regarding the specific bills to be introduced during the session. For now, I can inform you that we are bringing forward very significant business, and all Members of Parliament should participate constructively. The world is watching—India is the largest democracy—and it is our duty to conduct these parliamentary sessions with a sense of responsibility."— ANI (@ANI) November 27, 2026
उन्होंने कहा, "यह पहले से चली आ रही परंपरा है." यह तब हुआ जब कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026 का विरोध किया.
रिजिजू के अनुसार, पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जब पिछले सत्र को रोके बिना एक के बाद एक सत्र बुलाया गया." जब सरकार विशेष सत्र बुलाती है, तो इसका मतलब है कि कुछ खास काम करना है. जरूरी बिल, काम और देश से जुड़े मामलों पर बात होती है, इसीलिए ऐसा सत्र बुलाया जाता है.
सत्र को असंवैधानिक कहना या यह कहना कि मानसून सत्र खत्म कर दिया गया है, ऐसी फालतू बातें सांसदों को नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "सत्र बुलाना कैसे गैर-संवैधानिक है? इसलिए, मैं सभी सांसदों से अपील करता हूं कि वे ऐसी फालतू बातें न करें."
यह कहते हुए कि संसद इसीलिए बनाई गई है ताकि सदस्य देश के बड़े मुद्दों पर चर्चा कर सकें, केंद्रीय मंत्री ने कहा: "मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी सांसदों से आग्रह करता हूं कि सरकार जो भी बिल लाने की योजना बना रही है, उस पर चर्चा में पूरे दिल से हिस्सा लें."
आप सहमत हैं या नहीं, यह एक अलग मुद्दा है, क्योंकि प्रजातंत्र में कोई भी सरकार का समर्थन या बुराई करने के लिए आज़ाद है, लेकिन संसद को काम करने देना चाहिए. उन्होंने कहा, "भविष्य में देश याद रखेगा कि हम सदन में अपनी राय कैसे रखते हैं. इसलिए, सभी सांसदों की यह जिम्मेदारी है कि वे संसद का कामकाज ठीक से चलाएं."
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026 को फिर से पेश करने की योजना बना रही है, रिजिजू ने कहा: "हम कौन से बिल पेश करने की योजना बना रहे हैं, इसके बारे में बाद में बताया जाएगा, लेकिन अभी मैं कह सकता हूं कि हम कुछ बहुत जरूरी काम करने जा रहे हैं, जिसमें सभी सांसदों को हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि दुनिया हमें देख रही होगी.
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