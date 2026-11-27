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'विशेष सत्र में बहुत जरूरी काम होगा': रिजिजू की विपक्षी सांसदों से 'ओछी बातें' न करने की अपील

केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ( file photo-ANI )

नई दिल्ली : केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि संसद का आने वाला विशेष सत्र, जो 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा, उसमें कुछ "बहुत जरूरी काम" होंगे. उन्होंने विपक्षी सांसदों से कहा कि वे कोई भी "बेकार की बातें" न करें और इसके बजाय सदन का ठीक से काम करना सुनिश्चित करें.

यहां मीडिया से बात करते हुए रिजिजू ने कहा, "सरकार ने चार दिन का संसद सत्र बुलाने का फैसला किया है. हमने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा चेयरमैन को लिखा है."

हम 30 नवंबर और 1 दिसंबर को लोकसभा में जरूरी काम लाएंगे, और वही काम 2 और 3 दिसंबर को राज्यसभा में उठाया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की है और विशेष सत्र के बारे में बड़ी पार्टियों के नेताओं से बात की है. उन्होंने कहा, "कुछ सांसदों ने सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया आउटलेट्स पर बयान जारी कर कहा है कि सरकार नियमों के अनुसार काम नहीं कर रही है. ऐसे फालतू बयान नहीं देने चाहिए क्योंकि जब भी कोई जरूरी बिल या काम होता है, तो सरकार सत्र बुला सकती है." उन्होंने कहा, "यह पहले से चली आ रही परंपरा है." यह तब हुआ जब कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026 का विरोध किया. रिजिजू के अनुसार, पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जब पिछले सत्र को रोके बिना एक के बाद एक सत्र बुलाया गया." जब सरकार विशेष सत्र बुलाती है, तो इसका मतलब है कि कुछ खास काम करना है. जरूरी बिल, काम और देश से जुड़े मामलों पर बात होती है, इसीलिए ऐसा सत्र बुलाया जाता है.