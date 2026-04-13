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'महिला आरक्षण या परिसीमन', संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने पर क्या बोले एक्सपर्ट, जानें

उन्होंने कहा, "मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के बीच 16, 17 और 18 अप्रैल को विधेयक पेश करने का विकल्प चुना. इन राज्यों के सांसदों का क्या? क्या उन्हें चुनाव प्रचार करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है? 29 अप्रैल तक इंतजार क्यों नहीं किया गया?"

पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "मुद्दा महिला आरक्षण का नहीं है. मुद्दा परिसीमन, राज्यों का प्रतिनिधित्व, जाति जनगणना है. ये वे मुद्दे हैं जिनसे मोदी सरकार आंखें मूंदकर भागना चाहती है."

प्रधानमंत्री के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष को विश्वास में लिए बिना यह विशेष सत्र बुलाया गया है. उन्होंने कहा, “आपकी सरकार परिसीमन के बारे में कोई जानकारी दिए बिना ही हमसे फिर से सहयोग मांग रही है. आप समझ सकते हैं कि परिसीमन और अन्य पहलुओं के विवरण के बिना इस ऐतिहासिक कानून पर कोई सार्थक चर्चा करना असंभव होगा.”

हालांकि, विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने चुनावों के बीच संसद सत्र आयोजित करने के समय को लेकर सत्ताधारी दल पर सवाल उठाए. कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण यहां मुद्दा नहीं है, क्योंकि यह पहले ही तय हो चुका है. एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में सोनिया गांधी ने जोर देकर कहा कि असली मुद्दा परिसीमन है, जो अनौपचारिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर अत्यंत खतरनाक है और संविधान पर ही हमला है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का असली इरादा जाति जनगणना में और देरी करना और उसे पटरी से उतारना था.

उन्होंने कहा कि इससे भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा, जनता का विश्वास मजबूत होगा और शासन में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा. पीएम मोदी ने कहा, "मैं यह पत्र इसलिए लिख रहा हूं ताकि हम सब मिलकर इस संशोधन को पारित करने के लिए एकजुट हो सकें. यह किसी एक दल या व्यक्ति विशेष से ऊपर का क्षण है. यह महिलाओं और हमारी भावी पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी निभाने का क्षण है. चूंकि सभी राजनीतिक दलों ने लंबे समय से राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है, इसलिए अब उस आकांक्षा को वास्तविकता में बदलने का सही समय है."

गौरतलब है कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को पत्र लिखकर तीन दिवसीय संसद विशेष सत्र से पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर उनका समर्थन मांगा है. यह सत्र 16 अप्रैल से शुरू होने वाला है. प्रधानमंत्री ने कहा, "विस्तृत विचार-विमर्श के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देश भर में उसके सही अर्थों में लागू करने का समय आ गया है. यह अनिवार्य है कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ कराए जाएं."

उन्होंने आगे कहा कि सांसदों को किसी भी विधेयक के महत्व और उसके प्रभावों को समझने के लिए समय मिलना चाहिए. विशेषज्ञ ने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा महिला आरक्षण से संबंधित नहीं है, बल्कि परिसीमन और लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, जिन पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए.

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के बीच केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है. इसको लेकर कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान सत्र आयोजित करना नैतिक रूप से सही नहीं लगता है. उन्होंने कहा कि अधिकांश नेता इस समय चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं.

सत्ताधारी भाजपा पर हमला करते हुए, टीएमसी नेता और पूर्व सांसद साकेत गोखले ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से एक फर्जी और दुर्भावनापूर्ण एजेंडा चला रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उनकी सरकार संसद में महिलाओं के लिए जल्द आरक्षण चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तव में, मोदी महिलाओं को बहाना बनाकर परिसीमन के अपने असली एजेंडे (जिसका उद्देश्य भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना है) को आगे बढ़ा रहे हैं.

गोखले ने कहा, "जब बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, तब मोदी ने फैसला किया है कि परिसीमन 2026 की जनगणना से पहले किया जाएगा. भारत की वास्तविक जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने के बजाय, मोदी सरकार ने अपना ही एक अज्ञात फार्मूला तैयार कर लिया है."

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने ईटीवी भारत को बताया, "यह सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक का मामला नहीं है. महिला आरक्षण के पक्ष में व्यापक सहमति है. क्योंकि पिछली बार सभी (राजनीतिक दलों) ने इसका समर्थन किया था. इस बार भी सभी इसका समर्थन करेंगे. मुझे नहीं लगता कि इसका कोई विरोध होगा. कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा.. मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा कुछ और है. मुद्दा यह है कि क्या दूरगामी महत्व वाले संवैधानिक संशोधन विधेयक पर चर्चा और उसे पारित करने के लिए सत्र आयोजित करना उचित है."

उन्होंने कहा, "यह सिर्फ महिला आरक्षण का मामला नहीं है. यह लोकसभा की संख्या बढ़ाने का मामला है. इससे कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं. इसलिए, राजनीतिक दलों को इसे समझने, इसका अध्ययन करने और फिर इसका समर्थन या विरोध करने का निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए."

आचार्य ने जोर देकर कहा कि लोकसभा की संख्या बढ़ाने के मुद्दे का विस्तार से अध्ययन किया जाना चाहिए और यह देखना होगा कि अब तक जो संतुलन बना हुआ था, वह बरकरार है या सीटों के आवंटन में असंतुलन पैदा होगा. इन सभी बातों का विस्तार से अध्ययन करना होगा. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि यह विधेयक लाने का उचित समय है. वास्तव में, इसे चुनाव के बाद लाया जा सकता है. विशेष सत्र बुलाया जा सकता है. मुद्दा यह है कि सांसदों और पार्टियों को विधेयक का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए. पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है. राज्यों के लिए लोकसभा सीटों का आवंटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है."

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 का हवाला देते हुए, लोकसभा के पूर्व महासचिव ने दावा किया कि अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना पूरी होने के बाद दो कार्य किए जाएंगे - एक लोकसभा की संख्या बढ़ाना और उसी के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना. उन्होंने आगे कहा कि जनगणना पूरी होने के बाद ये दो कार्य किए जाने आवश्यक हैं.

आचार्य ने कहा, "अब 2026 में जनगणना एक अप्रैल से शुरू हो चुकी है. संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत, जनगणना शुरू होने के बाद सदन की संख्या बढ़ाना और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण जनगणना पूरी होने के बाद ही किया जा सकता है. सीटों का पुनर्व्यवस्थापन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा. अभी उन्हें कुल जनसंख्या का सटीक अनुमान नहीं है. यह जनगणना पूरी होने के बाद ही पता चलेगा."

उन्होंने कहा, "सरकार बहुत अजीब काम कर रही है कि निचले सदन की संख्या बढ़ाने के लिए 2011 की जनगणना को आधार बना रही है और उसी के अनुसार महिला आरक्षण तय किया जाएगा. अब, नई जनगणना शुरू होने के बाद, आप पिछली जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर कुछ कैसे कर सकते हैं? 2011 तो 15 साल पहले की बात है. 15 साल बाद आप उसे आधार बना रहे हैं. अगर जनगणना शुरू नहीं हुई होती, तो कहा जा सकता था कि आप संशोधन करके पिछली जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन, नई जनगणना शुरू होने के बाद पिछली जनगणना अप्रासंगिक हो गई है." उन्होंने आगे कहा, "सरकार का कदम संविधान के अनुच्छेद 82 के खिलाफ है."

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