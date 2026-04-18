24 अप्रैल को सम्राट चौधरी विधानसभा में पेश करेंगे विश्वास मत, विशेष सत्र की अधिसूचना जारी
सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर-
Published : April 18, 2026 at 3:35 PM IST
पटना : बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ लिया है. अब विधानसभा में भी नए नेता का चयन होगा. इसके लिए 18 वीं बिहार विधानसभा का द्वितीय सत्र 24 अप्रैल को बुलाया गया है. सम्राट चौधरी अपनी सरकार का विश्वासमत का प्रस्ताव भी सदन पटल पर रखेंगे.
सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव रखेंगे सम्राट : बिहार विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को छोड़ दें तब भी 200 विधायकों का समर्थन सम्राट चौधरी को प्राप्त है. नीतीश कुमार के नेता नहीं रहने पर अब जदयू भी अपना नया नेता चुनेगा. विशेष सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी हो गई है.
विशेष सत्र में चुना जाएगा सदन का नेता : विधानसभा सचिवालय ने अपनी अधिसूचना में समय और तारीख को लेकर जानकारी देते हुए बताया है कि 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी. विशेष सत्र के दौरान सदन के नेता का चयन होता है. इसके साथ ही अन्य जरूरी कामकाज को भी निपटाएगी.
सम्राट चौधरी बने हैं मुख्यमंत्री : नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने थे और सदन के नेता भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं. अब सम्राट चौधरी को सदन में भी नेता चुना जाएगा और इसलिए विशेष सत्र बुलाया गया है.
सम्राट चौधरी देंगे सरकार के रोडमैप की जानकारी : सम्राट चौधरी नेता चुने जाने के बाद सदन के अंदर अपना संबोधन भी देंगे और सरकार आगे क्या करेगी उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे. 17 अप्रैल को पत्रकारों से बातचीत के दौरान भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि अगले सप्ताह विधानसभा सत्र बुला रहे हैं और सरकार के रोड मैप के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे.
24 अप्रैल को विशेष सत्र : आज विधानसभा सचिवालय की ओर से विशेष सत्र की अधिसूचना भी जारी हो गई है. 24 अप्रैल को 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरु होगी. विशेष सत्र में सदन के नेता के चुयन के साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्य सरकार निपटायेगी. विशेष सत्र को लेकर विधानसभा में पूरी तैयारी हो गई है.
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