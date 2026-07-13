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भैरव बना रहे बांस से बना नमक, औषधीय गुणों से भरपूर, इंटरनेशनल मार्केट में है कीमत 81 हजार रुपये किलो

सरकारी नौकरियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, उद्यमी युवा ने घर पर ही नमक उद्योग स्थापित कर लिया है. चंदन कर्माकर की रिपोर्ट...

Bamboo salt is full of medicinal properties
औषधीय गुणों से भरपूर है बांस का नमक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 13, 2026 at 5:16 PM IST

4 Min Read
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गोलाघाट (असम): नमक रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी एक जरूरी चीज है. हालांकि बाजार में कई ब्रांड के नमक बिक रहे हैं. लेकिन इससे इतर असम के गोलाघाट के एक व्यक्ति की पहल से समुद्र के पानी से बनने वाले नमक को एक अलग तरीके से बदल दिया गया है.

असम के गोलाघाट जिले के भैरव गोगोई बांस की मदद से बैम्बू सॉल्ट बनाते हैं जो दवा का काम करता है. फिलहाल यह नमक दुनिया के सबसे महंगे नमक में से एक है. असम में बांस आसानी से मिलने वाली चीज है जिसका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है, इसलिए भैरव गोगोई ने इसका इस्तेमाल अलग तरीके से किया है.

Female workers filling salt in bamboo before cooking.
पकाने से पहले बांस में नमक भरने का काम करतीं महिला वर्कर. (ETV Bharat)

बैम्बू सॉल्ट क्या है
बांस के नमक का इस्तेमाल कोरियाई साधु दवा के तौर पर करते थे. बांस का नमक बनाने की प्रक्रिया में बांस की जरूरत होती है, जहां नमक को बांस के कोन के अंदर रखा जाता है और बार-बार जलाया जाता है.

बांस के अंदर नमक को कई बार आग में गर्म किया जाता है, और आखिर में वह लिक्विड बन जाता है. कुछ समय बाद लिक्विड ठोस रूप में बदल जाता है और नमक के इस नए रूप को बैम्बू सॉल्ट कहा जाता है. इस बांस के नमक में कई औषधीय गुण हैं. इसे सबसे पहले कोरिया में पहचान मिली और धीरे धीरे इस नमक की पूरी दुनियां में इसकी डिमांड होने लगी. इसकी सबसे खास बात इसका विभिन्न महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्वों से भरपूर होना है.

After filling the bamboo with salt, it is cooked in fire.
बांस में नमक भरने के बाद उसे आग में पकाया जाता है. (ETV Bharat)

भैरव गोगोई की पहल
गोलाघाट के बोरहोला तिनियाली के भैरव गोगोई ने यह बांस का नमक बनाना शुरू किया और अब इसे बिजनेस के तौर पर कर रहे हैं. अपनी बीटेक डिग्री पूरी करने के बाद, गोगोई ने बांस का नमक बनाने का यह पारंपरिक तरीका शुरू किया है. उन्हें यह आइडिया हैदराबाद की एक यात्रा से आया.

ईटीवी भारत से बात करते हुए गोगोई ने कहा, "एक बार मैं हैदराबाद गया था, जहां मैंने बांस का इस्तेमाल करके नमक बनाते हुए देखा." उन्होंने कहा, "वह नजारा मेरे दिमाग को हमेशा गुदगुदाता रहता था, इससे मैंने घर आकर मैंने कमर्शियल नजरिए से यह पहल शुरू की."

Bamboos filled with salt, kept after cooking in fire.
आग में पकने के बाद रखे बांस, जिनमें नमक भरा है. (ETV Bharat)

भैरव गोगोई कहते हैं, "असम में बांस आसानी से मिल जाता है, हमारे राज्य में बांस का साइज बड़ा होता है, इसलिए इससे बांस का नमक बनाने में मदद मिलती है." भैरव गोगोई ने "9XBamboo Salt" के लॉन्च के साथ अपनी कमर्शियल पहल शुरू की है. उनका ब्रांड अब काफी लोकप्रिय हो गया है.

गोगोई ने कहा, "इस तरह का नमक दूसरी जगहों पर भी बनता है लेकिन हमारा नमक अलग है क्योंकि यह हमारे लोकल बांस से बनता है."

Bhairav ​​Gogoi watching the work of making salt.
नमक बनाने के काम को देखते भैरव गोगोई. (ETV Bharat)

प्रति किलो कीमत
अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग अधिक होने के कारण इस नमक की कीमत अधिक है. "हम इस नमक का उत्पादन और निर्यात राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में करने में सक्षम रहे हैं. वर्तमान में, असम के साथ-साथ भारत में भी इस नमक की बहुत मांग है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक किलो की कीमत 81,000 रुपये है. मुझे भी इसे निर्यात करने से लाभ हुआ है."

Salt prepared by Bhairav ​​Gogoi
भैरव गोगोई के द्वारा तैयार किया गया नमक (ETV Bharat)

कौन सा मरीज इसे खा सकता है?
जब उनसे पूछा गया कि किन मरीजों को यह नमक खाने की अनुमति है, तो उन्होंने कहा, "आमतौर पर उच्च रक्तचाप, लिवर प्रत्यारोपण और किडनी प्रत्यारोपण वाले लोग साधारण नमक नहीं खा सकते; लेकिन यह नमक नौ बार भूनने के बाद तैयार किया जाता है. इसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है."

भैरव गोगोई इस बिजनेस को सफलतापूर्वक चला रहे हैं और दूसरों को भी काम दे रहे हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा, "सालाना 5 लाख रुपये का लाभ होता है और मैं इस बिजनेस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 20-25 लोगों को जोड़ रहा हूं."

This is how bamboo salt looks after cooking.
पकने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है बैम्बू सॉल्ट. (ETV Bharat)

इसके क्या हैं फायदे?

  • बांस का नमक 70 से अधिक खनिजों से भरपूर होता है.
  • इस नमक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन मौजूद होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं.
  • यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है.
  • यह नमक पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और गैस की समस्या को नियंत्रित करता है.
  • दांत दर्द, नाक की सूजन, जुकाम आदि से पीड़ित लोगों के लिए इस नमक को पानी में मिलाकर कुल्ला करने के कई फायदे हैं.
  • यह त्वचा रोगों, रक्त शोधन, शरीर में दर्द, उच्च रक्तचाप और अन्य बीमारियों के लिए भी उपयोगी है.

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बांस से बना नमक
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