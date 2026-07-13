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भैरव बना रहे बांस से बना नमक, औषधीय गुणों से भरपूर, इंटरनेशनल मार्केट में है कीमत 81 हजार रुपये किलो

औषधीय गुणों से भरपूर है बांस का नमक ( ETV Bharat )

गोलाघाट (असम): नमक रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी एक जरूरी चीज है. हालांकि बाजार में कई ब्रांड के नमक बिक रहे हैं. लेकिन इससे इतर असम के गोलाघाट के एक व्यक्ति की पहल से समुद्र के पानी से बनने वाले नमक को एक अलग तरीके से बदल दिया गया है. असम के गोलाघाट जिले के भैरव गोगोई बांस की मदद से बैम्बू सॉल्ट बनाते हैं जो दवा का काम करता है. फिलहाल यह नमक दुनिया के सबसे महंगे नमक में से एक है. असम में बांस आसानी से मिलने वाली चीज है जिसका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है, इसलिए भैरव गोगोई ने इसका इस्तेमाल अलग तरीके से किया है. पकाने से पहले बांस में नमक भरने का काम करतीं महिला वर्कर. (ETV Bharat) बैम्बू सॉल्ट क्या है

बांस के नमक का इस्तेमाल कोरियाई साधु दवा के तौर पर करते थे. बांस का नमक बनाने की प्रक्रिया में बांस की जरूरत होती है, जहां नमक को बांस के कोन के अंदर रखा जाता है और बार-बार जलाया जाता है. बांस के अंदर नमक को कई बार आग में गर्म किया जाता है, और आखिर में वह लिक्विड बन जाता है. कुछ समय बाद लिक्विड ठोस रूप में बदल जाता है और नमक के इस नए रूप को बैम्बू सॉल्ट कहा जाता है. इस बांस के नमक में कई औषधीय गुण हैं. इसे सबसे पहले कोरिया में पहचान मिली और धीरे धीरे इस नमक की पूरी दुनियां में इसकी डिमांड होने लगी. इसकी सबसे खास बात इसका विभिन्न महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्वों से भरपूर होना है. बांस में नमक भरने के बाद उसे आग में पकाया जाता है. (ETV Bharat) भैरव गोगोई की पहल

गोलाघाट के बोरहोला तिनियाली के भैरव गोगोई ने यह बांस का नमक बनाना शुरू किया और अब इसे बिजनेस के तौर पर कर रहे हैं. अपनी बीटेक डिग्री पूरी करने के बाद, गोगोई ने बांस का नमक बनाने का यह पारंपरिक तरीका शुरू किया है. उन्हें यह आइडिया हैदराबाद की एक यात्रा से आया.