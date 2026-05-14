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दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का बिगुल बजा, 30 जून से घर-घर पहुंचेंगे BLO

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, दिल्ली में पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए 1 अक्टूबर 2026 को क्वालीफाइंग डेट निर्धारित की गई है.

भारतीय निर्वाचन आयोग
भारतीय निर्वाचन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 14, 2026 at 2:55 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 'विशेष गहन पुनरीक्षण- चरण III (SIR Phase-III) कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. इस सूची में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी प्रमुखता से शामिल है, जहां मतदाताओं की संख्या और चुनावी पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा.

राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र के इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में इस अभियान के तहत 13,026 बूथ लेवल अधिकारी तैनात किए जाएंगे. इन अधिकारियों की सहायता के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 28,881 बूथ लेवल एजेंट भी मैदान में होंगे. दिल्ली में वर्तमान में मतदाताओं की कुल संख्या 1,48,23,234 है, जिनके पास बीएलओ घर-घर जाकर डेटा का सत्यापन करेंगे.

महत्वपूर्ण तिथियां और प्रक्रिया: निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, दिल्ली में पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए 1 अक्टूबर 2026 को क्वालीफाइंग डेट निर्धारित की गई है. निर्वाचन आयोग के उप निदेशक पी. पवन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस तीसरे चरण के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरा देश इस पुनरीक्षण अभियान के दायरे में आ जाएगा. इन तीन क्षेत्रों में मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और बर्फबारी के कारण कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी. तीसरे चरण में देशभर के 36.73 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचने के लिए 3.94 लाख से अधिक बीएलओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है. आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे प्रत्येक पोलिंग बूथ पर अपने एजेंट नियुक्त करें ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समावेशी बनी रहे.

जनसंख्या गणना के साथ तालमेल: विशेष बात यह है कि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम का शेड्यूल जनगणना के चल रहे हाउस लिस्टिंग कार्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि फील्ड मशीनरी का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके. पहले दो चरणों में अब तक लगभग 59 करोड़ मतदाताओं को कवर किया जा चुका है, जिसमें 6.3 लाख बीएलओ शामिल थे. निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न छूटे और एक शुद्ध व त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार की जा सके, जो आगामी चुनावों की आधारशिला बनेगी.

दिल्ली के लिए निर्धारित कार्यक्रम इस प्रकार हैं.

  1. घर-घर सत्यापन - बीएलओ द्वारा मतदाताओं के घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य 30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026 तक किया जाएगा.
  2. प्रारूप प्रकाशन - मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 5 अगस्त 2026 को होगा.
  3. दावे और आपत्तियां - नागरिक अपनी आपत्तियां या नाम जुड़वाने/संशोधन के दावे 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 के बीच दर्ज करा सकेंगे.
  4. अंतिम प्रकाशन - सभी दावों के निस्तारण के बाद 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.


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