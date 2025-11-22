असम में मतदाता सूची का स्पेशल रिवीजन शुरू, वोटर वेरिफिकेशन के लिए 29656 बीएलओ लगाए गए
असम में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल रिवीजन का आदेश दिया है.
Published : November 22, 2025 at 5:31 PM IST
संतु दास
नई दिल्ली: असम में वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन शनिवार को शुरू हो गया है. पूरे राज्य में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का वेरिफिकेशन कर रहे हैं. असम में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के सेक्शन 21 के तहत स्पेशल रिवीजन का आदेश दिया है. यह स्पेशल रिवीजन असम में 1 जनवरी, 2026 को क्वालिफाइंग तारीख मानकर किया जा रहा है इसमें राज्य के 2,52,02,775 वोटर शामिल होंगे.
खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल समेत कई चुनावी राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) किया जा रहा है. हालांकि, असम में चुनाव आयोग ने SIR की जगह स्पेशल रिवीजन का आदेश दिया है क्योंकि राज्य में नागरिकता के लिए खास नियम हैं. चुनाव आयोग के अनुसार, नागरिकता का सत्यापन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पहले से ही किया जा रहा है और यह आखिरी चरण में है.
असम में स्पेशल रिवीजन का जिक्र करते हुए, चुनाव आयोग के सूत्रों ने शनिवार को ईटीवी भारत को बताया, "मतदाता सूची का स्पेशल रिवीजन आज से औपचारिक रूप से शुरू हो गया है. आज से, BLO ने पूरे राज्य में घर-घर जाकर सत्यापन शुरू कर दिया है."
उन्होंने कहा, "बीएलओ को पहले से भरा हुआ बीएलओ रजिस्टर प्राप्त होगा, जिसमें घर-घर सत्यापन के लिए उनके निर्दिष्ट क्षेत्र में वर्तमान मतदाताओं की जानकारी शामिल होगी. घर-घर सर्वेक्षण को अंजाम देने और मतदाताओं या परिवार के मुखिया से सत्यापित या सही विवरण प्राप्त करने के लिए परिवार मूलभूत इकाई के रूप में कार्य करता है."
चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि असम में स्पेशल रिवीजन में कुल 29,656 बीएलओ को लगाया जा रहा है. इसके अलावा, वे मल्टीपल एंट्री, स्थाई रूप से शिफ्ट हुए मतदाता, मृत मतदाता और नए वोटर्स की जानकारी भी इकट्ठा करेंगे.
बीएलओ करेंगे ये काम
सभी बीएलओ जरूरी Form 6 (नए वोटर्स के नामांकन के लिए) और Form 7 और 8 (किसी भी मौजूदा वोटर को हटाने/करेक्शन/ट्रांसफर करने के लिए) लेंगे. सूत्रों ने कहा, "अगर बीएलओ को घर-घर सत्यापन के दौरान पता चलता है कि कोई घर बंद है या ताला लगा है, तो उन्हें सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कम से कम तीन बार दौरा करना होगा." उन्होंने कहा कि घर-घर जाकर सत्यापन 20 दिसंबर तक जारी रहेगा.
डी वोटर्स (संदिग्ध मतदाता) पर, उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने या डिलीट करने समेत कोई भी बदलाव केवल अधिकृत विदेशी न्यायाधिकरण या कानून की उचित अदालत से आदेश प्राप्त करने पर ही किया जाएगा।."
कुल 61,533 बूथ लेवल एजेंट लगाए गए
चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए और साथ ही कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो. उन्होंने यह भी बताया कि असम में स्पेशल रिवीजन (Special Summary) में कुल 61,533 बूथ लेवल एजेंट (BLAs) लगाए जा रहे हैं.
इस बीच, असम के मुख्यमंत्री ऑफिस ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "यह पक्का करते हुए कि हर योग्य नागरिक का नाम रजिस्टर हो, असम ने वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन 2026 शुरू किया है. सभी योग्य नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपनी वोटर डिटेल्स चेक करें और बताई गई टाइमलाइन के अंदर जरूरी क्लेम या ऑब्जेक्शन सबमिट करें."
इससे पहले, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक पोस्ट में राज्य में स्पेशल रिवीजन का ज़िक्र करते हुए लिखा था, "इससे सभी योग्य नागरिकों के लिए साफ, अपडेटेड और सही वोटर लिस्ट पक्का करने में मदद मिलेगी. असम, पारदर्शी और टाइम-बाउंड तरीके से रिवीजन पूरा करने के लिए चुनाव आयोग (ECI) का पूरा सहयोग करेगा."
ईसीआई के असम में विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची का मसौदा 27 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा. दावे और आपत्तियां पेश करने की समय सीमा 27 दिसंबर से शुरू होगी और 22 जनवरी तक रहेगी. दावों और आपत्तियों के समाधान की समय सीमा 2 फरवरी निर्धारित की गई है. फाइनल वोटर लिस्ट 10 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी.
यह भी पढ़ें- SIR के काम का दबाव! बंगाल में एक और BLO की मौत, मंत्री ने किया घर का दौरा