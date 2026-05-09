कर्तव्य से कीर्तिमान तक: 1963 यात्रियों का खोया सामान लौटाने वाले राकेश शर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज
संवाददाता धनंजय वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट
Published : May 9, 2026 at 9:17 PM IST
नई दिल्ली: अक्सर लोग सरकारी नौकरी में अपनी जिम्मेदारियों तक सीमित रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने काम को सेवा में बदल देते हैं. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मैनेजर पद से सेवानिवृत्त राकेश शर्मा ने यही कर दिखाया. उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में 1963 यात्रियों का ट्रेन में खोया हुआ सामान उन्हें लौटाकर एक ऐसा कीर्तिमान बनाया, जिसे अब ‘इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ में दर्ज किया गया है. राकेश शर्मा की यह उपलब्धि सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हजारों मुस्कुराहटों व विश्वास की कहानी है.
दरअसल, जब किसी यात्री का सामान ट्रेन में छूट जाता है, तो वह अक्सर ये मान लेता है कि अब समान कभी वापस नहीं मिलेगा, लेकिन राकेश शर्मा ने इस सोच को बदलने का काम किया.
ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में इस पहल की उन्होंने शुरुआत की. उस समय रेलवे की प्रक्रिया के तहत खोया हुआ सामान ‘लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस’ में जमा कर दिया जाता था, जहां से बहुत कम सामान अपने मालिक तक पहुंच पाता था. राकेश शर्मा को ये व्यवस्था अधूरी लगी. उन्होंने तय किया कि वह सिर्फ सामान जमा नहीं करेंगे, बल्कि उसे उसके असली मालिक तक पहुंचाएंगे.
इस तरीके से खोज निकलते समान के असली मालिक को
राकेश शर्मा ने एक अनोखा तरीका अपनाया. जब भी किसी कोच में कोई सामान मिलता, उस सामान के आसपास की सीट का पीएनआर नंबर निकालते. इसी पीएनआर के जरिए यात्री का मोबाइल नंबर ढूंढकर उनसे संपर्क करते, जिस भी यात्री का सामान छूटा होता है वह बताता है और सत्यापन के बाद राकेश शर्मा उनका सामान सुरक्षित वापस दिलाते. राकेश शर्मा ने बताया कि कई बार ये प्रक्रिया बेहद कठिन होती थी. पूरे कोच के यात्रियों का डेटा खंगालना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. उनकी इस लगन और ईमानदारी ने उन्हें एक रिकॉर्ड होल्डर बना दिया. 31 जनवरी 2026 को रिटायरमेंट तक उन्होंने 1963 यात्रियों का सामान लौटाया. इन यात्रियों में भारत के लगभग हर राज्य के लोग शामिल हैं, वहीं नेपाल, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका जैसे देशों के यात्री भी इस सूची में शामिल हैं.
अति विशिष्ट रेल सेवा समेत दर्जनों पुरस्कार मिले
राकेश शर्मा के इसी असाधारण कार्य के चलते उनका नाम ‘इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ में दर्ज हुआ है. बीते सप्ताह उन्होंने इंडिया बुक का रिकॉर्ड से सर्टिफिकेट व अन्य चीज दी गई हैं. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने अकेले अपने स्तर पर यह रिकॉर्ड बनाया, बिना किसी विशेष टीम या अभियान के.
राकेश शर्मा का कहना है कि,
"उन्हें इस नेक कार्य मे रेलवे के लोग जरूरत पड़ने पर सहयोग करते हैं. राकेश शर्मा को उनके इस सराहनीय कार्य के लिए रेल मंत्रालय की ओर से अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त देशभर में कई मंचों पर उन्हें सम्मानित किया गया है. लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यात्रियों के चेहरे पर लौटती खुशी है."
राकेश शर्मा बताते हैं हर बैग, हर सामान के पीछे एक कहानी होती है. जब कोई अपना खोया सामान वापस पाता है, तो उसकी आंखों में जो खुशी होती है, वही मेरी असली कमाई है. कई लोग तो उम्मीद ही छोड़ चुके होते हैं की उनका सामान वापस मिलेगा.
रिटायरमेंट के बाद भी सेवा जारी
दिलचस्प बात ये है कि रिटायरमेंट के बाद भी उनका ये सफर नहीं रुका है. अब तक वह 7 और यात्रियों का सामान लौटा चुके हैं. रेलवे स्टाफ आज भी जब कोई सामान पाता है तो राकेश शर्मा से संपर्क करता है और वह पहले की तरह ही उसके मालिक को खोजने में जुट जाते हैं.
राकेश शर्मा की कहानी यह सिखाती है कि किसी भी सिस्टम में बदलाव लाने के लिए बड़े पद या अधिकार नहीं, बल्कि बड़ी सोच व ईमानदार नीयत की जरूरत होती है. उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम को दिल से करे, तो वह न केवल लोगों का विश्वास जीत सकता है, बल्कि इतिहास में भी अपनी पहचान दर्ज करा सकता है.
राकेश शर्मा ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इस पूर्व मैनेजर ने कर्तव्य को सेवा में बदलकर जो मिसाल पेश की है, वह दूसरे अधिकारियों कर्मचारियों व आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है. उनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज नाम सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उस भरोसे का प्रतीक है जो उन्होंने हजारों यात्रियों के दिलों में वापस जगा दिया.
राजेश शर्मा से पूरी बातचीत सुनने के लिए वीडियो पर क्लिक करें-
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