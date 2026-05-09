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कर्तव्य से कीर्तिमान तक: 1963 यात्रियों का खोया सामान लौटाने वाले राकेश शर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज

राकेश शर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज ( ETV Bharat )