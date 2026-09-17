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पीएम मोदी के जन्मदिन पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में हुई विशेष पूजा, आरोग्यता व दीर्घायु की कामना

पीएम नरेंद्र मोदी का आज 76वां जन्मदिन है. प्रधानमंत्री को जन्मदिन की देश और दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं,

PM MODI BIRTHDAY
गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पूजा करते तीर्थ पुरोहित (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 17, 2026 at 12:24 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 12:42 PM IST

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उत्तरकाशी (उत्तराखंड): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर गुरुवार को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों और मंदिर के पुजारियों ने विशेष पूजा-अर्चना की. इस दौरान मां गंगा और मां यमुना से प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य एवं लंबी आयु के लिए प्रार्थना की गई.

गंगोत्री धाम में गंगा पुरोहित सभा की ओर से विशेष धारा पूजन और धारा आरती का आयोजन किया गया. तीर्थ पुरोहितों ने विधि-विधान के साथ मां भगवती गंगा का पूजन किया और आरती उतारी. इस दौरान मां गंगा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना की गई. धाम में मौजूद श्रद्धालुओं और तीर्थ पुरोहितों ने भी विशेष पूजा में भाग लिया. गंगा पुरोहित सभा के अध्यक्ष पंडित संजीव सेमवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर मां गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री धाम में विशेष पूजा और आरती कर उनके उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु जीवन के लिए प्रार्थना की गई.

पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष पूजा (Video-ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि देश की सुख-समृद्धि और जनकल्याण के लिए भी मां गंगा से प्रार्थना की गई. इस अवसर पर गंगा पुरोहित सभा के सचिव माधवानंद सेमवाल, कोषाध्यक्ष पवन सेमवाल सहित सुनील सेमवाल, दीपक सेमवाल, गोवर्धन सेमवाल, राजेश सेमवाल, महेश सेमवाल, केशवानंद सेमवाल, कृष्णानंद सेमवाल, भूपेंद्र सेमवाल, संतोष सेमवाल, सुनील सेमवाल आदि तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे.

वहीं, यमुनोत्री धाम मंदिर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर विशेष पूजा-अर्चना की गई. यमुनोत्री धाम के रावल पुरुषोत्तम उनियाल के नेतृत्व में मंदिर के पुजारियों ने विधिविधान से पूजा कर प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की. मां यमुना से प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन तथा देश में सुख-शांति और समृद्धि की प्रार्थना की गई. चारधाम के दोनों प्रमुख धामों में एक ही दिन हुई विशेष पूजा-अर्चना के दौरान तीर्थ पुरोहितों ने सनातन परंपरा के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए. इस अवसर पर मंदिर से जुड़े पुजारी और तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे.

गौर हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देशभर से नेता और कार्यकर्ता उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. इसी कड़ी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी पीएम मोदी के जन्मदिवस को खास रूप में मनाया गया. प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया. आचार्यों और वेदपाठियों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम और गोत्र से पूजा की. पूजा के दौरान पीएम मोदी की लंबी उम्र और देश की खुशहाली व समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई.

पढ़ें-जन्मदिन पर बदरी-केदार समेत कई मंदिरों में हुई पीएम मोदी के नाम से पूजा, दीर्घायु व देश की सुख-समृद्धि की कामना

Last Updated : September 17, 2026 at 12:42 PM IST

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