ETV Bharat / bharat

भारतीय मौसम विभाग के 150 साल, मुंबई में विशेष डाक टिकट का अनावरण

भारतीय मौसम विभाग की 150वीं वर्षगांठ पर मुंबई में विशेष डाक टिकट का अनावरण ( ETV Bharat )

मुंबई: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) आम लोगों की जिंदगी में अहम भूमिका निभाता है. इस अहम सरकारी विभाग ने 2025 में 150 साल पूरे कर लिए हैं. आईएमडी की स्थापना 1875 में हुई थी. 150वीं वर्षगांठ के मौके पर गुरुवार (27 नवंबर) को मुंबई के कोलाबा में वेधशाला (Observatory) में एक खास डाक टिकट (Postage stamp) का अनावरण किया गया. साथ ही, मौसम विभाग कैसे काम करता है, एक खास प्रदर्शनी के जरिये स्कूली छात्रों को इसकी जानकारी दी गई. गर्मी हो, हवा हो, बारिश हो, भूकंप हो या तूफान, मौसम विभाग हर हाल में लोगों को अलर्ट करने का काम करता रहा है. मानसून के दौरान किसानों को कब बुआई करनी चाहिए? किस समय में बारिश की तीव्रता कितनी होगी? किस इलाके में कितनी बारिश हुई है? क्या विमानों के उड़ान भरने के लिए मौसम सही है? मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाना चाहिए या नहीं? ये सभी निर्देश या अलर्ट मौसम विभाग देता है. ये सुझाव सिर्फ किसानों और मछुआरों के लिए ही नहीं बल्कि उड्डयन, भारतीय वायु सेना, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के लिए भी फायदेमंद हैं. भारतीय मौसम विभाग की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर 27 नवंबर को मुंबई के कोलाबा में वेधशाला में विशेष डाक टिकट का अनावरण किया गया. (ETV Bharat)