भारतीय मौसम विभाग के 150 साल, मुंबई में विशेष डाक टिकट का अनावरण
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर मुंबई के कोलाबा में वेधशाला में विशेष डाक टिकट का अनावरण किया गया.
Published : November 27, 2025 at 10:59 PM IST
मुंबई: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) आम लोगों की जिंदगी में अहम भूमिका निभाता है. इस अहम सरकारी विभाग ने 2025 में 150 साल पूरे कर लिए हैं. आईएमडी की स्थापना 1875 में हुई थी. 150वीं वर्षगांठ के मौके पर गुरुवार (27 नवंबर) को मुंबई के कोलाबा में वेधशाला (Observatory) में एक खास डाक टिकट (Postage stamp) का अनावरण किया गया. साथ ही, मौसम विभाग कैसे काम करता है, एक खास प्रदर्शनी के जरिये स्कूली छात्रों को इसकी जानकारी दी गई.
गर्मी हो, हवा हो, बारिश हो, भूकंप हो या तूफान, मौसम विभाग हर हाल में लोगों को अलर्ट करने का काम करता रहा है. मानसून के दौरान किसानों को कब बुआई करनी चाहिए? किस समय में बारिश की तीव्रता कितनी होगी? किस इलाके में कितनी बारिश हुई है? क्या विमानों के उड़ान भरने के लिए मौसम सही है? मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाना चाहिए या नहीं? ये सभी निर्देश या अलर्ट मौसम विभाग देता है. ये सुझाव सिर्फ किसानों और मछुआरों के लिए ही नहीं बल्कि उड्डयन, भारतीय वायु सेना, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के लिए भी फायदेमंद हैं.
देश की सेवा के 150 साल
इस बीच, ईटीवी भारत ने भारतीय मौसम विभाग की कोलाबा वेधशाला के मौसम विज्ञानी डॉ. विक्रम सिंह से बातचीत की. उन्होंने मौसम विभाग के इतिहास और मौजूदा उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा, "1875 में स्थापित भारतीय मौसम विभाग 2025 में देश की सेवा के 150 साल पूरे कर रहा है. मौसम विभाग पूरे देश को मौसम की जानकारी देता है. इसके साथ ही, यह मौसम का सटीक अनुमान भी देता है. यह मौसम से जुड़ा एक बड़ा सरकारी संगठन है. ब्रिटिश काल में बना यह विभाग देश के आर्थिक विकास में योगदान देने वाले बड़े सेक्टर को मौसम की जानकारी देता है."
इनोवेशन का इस्तेमाल
डॉ. विक्रम सिंह ने आगे कहा, "भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आपदा प्रबंधन, खेती और मछली पालन, इंडस्ट्री, जल संसाधन, समुद्री, ऊर्जा, एविएशन और सतह परिवहन, इन सभी में सेवा देता है. आईएमडी रडार, सैटेलाइट हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल और तेज कम्युनिकेशन नेटवर्क जैसी साइंटिफिक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित तकनीक का अच्छे से इस्तेमाल करके मौसम की निगरानी और भविष्यवाणी में नई ऊंचाइयों को छू रहा है. यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात, लू और शीत लहर, ओले और बर्फानी तूफान जैसी खराब मौसम और जलवायु संबंधी घटनाओं के लिए बहु-खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली (multi-hazard early warning systems) बनाने के लिए देसी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का भी इस्तेमाल कर रहा है."
