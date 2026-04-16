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लोकसभा में अमित शाह Vs अखिलेश, परिसीमन पर क्या है लड़ाई...महिला आरक्षण को लेकर पक्ष-विपक्ष में बहस तेज

संसद के विशेष सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के MP अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और दूसरे लोग, दूसरी तस्वीर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( PTI )

अनामिका रत्ना नई दिल्ली: लोकसभा में आज शुरू हुए तीन दिवसीय विशेष संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए लाए गए तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर जोरदार बहस और हंगामा रहा. केंद्र सरकार ने संविधान (131 वां संशोधन) विधेयक, 2026, संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 और डेलिमिटेशन विधेयक, 2026 पेश किए. इन विधेयकों का मकसद 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए लोकसभा की सीटें बढ़ाना और महिला आरक्षण को डेलिमिटेशन के साथ जोड़ना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित करते हुए विपक्षी सदस्यों पर निशाना साधा. समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव से बातचीत (ETV Bharat) समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव के बयान पर पीएम मोदी ने कहा, "मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी. अखिलेश मेरे मित्र हैं तो कभी-कभी मेरी मदद कर देते हैं." पीएम ने महिला आरक्षण को राष्ट्रीय हित का मुद्दा बताते हुए विपक्ष से सहयोग की अपील की और कहा कि यह विधेयक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का ऐतिहासिक कदम है. इस मुद्दे पर ईटीवी भारत से बात करते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हमने महिला बिल का कभी विरोध नहीं किया, मगर सरकार इसकी आड़ में परिसीमन कर भेदभाव कर रही है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन को लेकर 3 दिवसीय संसद के विशेष बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी नोंक झोंक और छींटाकशी भी देखी गई. प्रधानमंत्री ने जहां लोकसभा में बोलते हुए विपक्षी पार्टियों को गारंटी दी कि यदि वो इसका समर्थन करते हैं तो वो उनको पूरी क्रेडिट देने को तैयार है. समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि, ये विधायक की आड़ में परिसीमन, जिसे विपक्ष कभी स्वीकार नहीं करेगा. इस सवाल पर कि, अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग उठाई है, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं आरक्षण मिलना चाहिए. क्या वो दलित शोषित नहीं हैं. इस सवाल पर कि पीएम ने कहा कि एक बार बिल तो पास होने दें बाद में देख लेंगे. इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि, जब एक बार बिल पास हो जाए तब बाद में कुछ नहीं होता. सदन में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की, जिसके कारण स्पीकर ओम बिरला को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ा. इस मुद्दे पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि, विधेयक सर्वसम्मति से पास होगा.