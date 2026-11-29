परिसीमन बिल : पीएम आवास पर BJP सांसदों की बैठक, रणनीति पर होगा मंथन
संसद के विशेष सत्र में परिसीमन बिल व महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए लोकसभा के भाजपा सांसद विचार-विमर्श करेंगे.
Published : November 29, 2026 at 3:03 PM IST
नई दिल्ली : लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने और परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़े तीन विधेयक संसद के निचले सदन में 30 नवंबर को पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं. इसी को मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर रविवार शाम को भाजपा सांसदों की बैठक बुलाई गई है.
परिसीमन बिल को लेकर भाजपा अपने लोकसभा सांसदों को एकजुट कर रही है. इसी वजह से आज सुबह होने वाली संसदीय दल की बैठक को टालना पड़ा क्योंकि कई सांसद समय पर दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे. अब पार्टी ने सभी सांसदों को शाम तक राजधानी पहुंचने का निर्देश दिया है.
शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक बैठक शाम 7 बजे बुलाई गई है. इस बैठक का मकसद सांसदों की संख्या की समीक्षा करना, शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना और मतदान की रणनीति को अंतिम रूप देना है. इसमें डीएमके (DMK) और एनसीपी-एसपी (NCP-SP) जैसी उन पार्टियों के साथ तालमेल बिठाना भी शामिल है, जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन करने का संकेत दिया है.
केंद्रीय मंत्रियों को अलग-अलग राज्यों की जिम्मेदारी
इसके साथ ही, व्हिप और केंद्रीय मंत्रियों को अलग-अलग राज्यों के सांसदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वे छोटी-छोटी बैठकों के जरिए (जिनमें से कई मंत्रियों के आवास पर हो रही हैं) सांसदों की उपस्थिति और मतदान को लेकर समन्वय कर रहे हैं. मुख्य जोर इस बात पर है कि सदन में सीटों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं के आरक्षण से जुड़े संवैधानिक संशोधन के लिए जरूरी संख्या बल जुटाया जा सके.
बता दें कि संसद की इस विशेष बैठक के दौरान प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा. वहीं केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से सदनों की सदस्य संख्या में 50 प्रतिशत तक वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है. इसके तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 और राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सदस्य संख्या 650 करने का प्रावधान है.
प्रस्ताव के मुताबिक, नए परिसीमन के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के आवंटन को वर्ष 2051 तक यथावत रखा जाएगा. वहीं सरकार का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करना है.
विशेष सत्र में तीन विधेयक पेश करने की तैयारी
इसी को लेकर से संसद के विशेष सत्र में तीन विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है. इनमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत परिसीमन आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान किए जाएंगे. वहीं, संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का प्रावधान होगा. इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कानूनों में जरूरी बदलाव करने के लिए एक अलग विधेयक भी पेश किया जाएगा.
लोकसभा की कार्यवाही की सूची के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र शासित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 को वापस लेने का प्रस्ताव करेंगे और फिर इसके स्थान पर नया विधेयक पेश करेंगे. वहीं, संविधान संशोधन से जुड़े दोनों विधेयक कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे.
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