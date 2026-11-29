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परिसीमन बिल : पीएम आवास पर BJP सांसदों की बैठक, रणनीति पर होगा मंथन

पीएम नरेंद्र मोदी ( ANI )

नई दिल्ली : लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने और परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़े तीन विधेयक संसद के निचले सदन में 30 नवंबर को पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं. इसी को मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर रविवार शाम को भाजपा सांसदों की बैठक बुलाई गई है.

परिसीमन बिल को लेकर भाजपा अपने लोकसभा सांसदों को एकजुट कर रही है. इसी वजह से आज सुबह होने वाली संसदीय दल की बैठक को टालना पड़ा क्योंकि कई सांसद समय पर दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे. अब पार्टी ने सभी सांसदों को शाम तक राजधानी पहुंचने का निर्देश दिया है.