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टेरर फंडिंग केस में बड़ा फैसला, 12 दोषियों को 8 से 10 साल की सजा

रांची में एनआईए की विशेष अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में दोषियों को सजा सुनाई है.

special NIA court sentenced convicts in terror funding case in Ranchi
रांची सिविल कोर्ट परिसर स्थित एनआईए कोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 6:09 PM IST

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रांचीः चतरा जिला के टंडवा इलाके में मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में रांची की NIA की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है.

अदालत ने मामले में दोषी पाए गए 12 लोगों को 8 से 10 साल तक जेल की सजा दी है. दोषियों पर 40 हजार से 90 हजार रुपये तक का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि 12 अगस्त को ही 12 आरोपियों को दोषी करार दिया जा चुका था. कोर्ट ने मंगलवार को सजा की अवधि और जुर्माने पर अपना फैसला सुनाया.

जिन लोगों को सजा मिली है, उनमें विनोद गंझू, मुनेश गंझू, बिरबल गंझू, बिंदु गंझू, लक्ष्मण गंझू उर्फ कोहराम, सुभान मियां, संजय जैन, प्रेम विकास, मुकेश गंझू, भीखन गंझू, गोपाल सिंह भोक्ता और अनिश्चय गंझू शामिल हैं. अदालत ने विनोद गंझू, संजय जैन, प्रेम विकास और सुभान मियां समेत कई दोषियों को 8 साल की सजा दी है, जबकि लक्ष्मण गंझू उर्फ कोहराम को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है.

क्या है पूरा मामला?

ये मामला चतरा के टंडवा में कोयला परियोजनाओं से जुड़ी कथित लेवी वसूली और उग्रवादी संगठन TPC तक पैसे पहुंचाने से संबंधित है. जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि आरोपी TPC से जुड़े थे या संगठन के लिए लेवी वसूली में भूमिका निभाते थे.

NIA ने इस मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. एजेंसी की जांच में कोयला कारोबार और लेवी वसूली के बीच कथित संबंध सामने आने की बात कही गई थी. NIA के मुताबिक, मगध और आम्रपाली कोल परियोजनाओं से जुड़े ठेके और कोयला ढुलाई के कारोबार के जरिए उग्रवादी संगठन को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप था. इसी आधार पर मामले में लंबे समय तक अदालत में सुनवाई चली.

16 आरोपियों पर हुई थी चार्जशीट

टंडवा थाना में दर्ज कांड संख्या 2/2016 को NIA ने फरवरी 2018 में टेकओवर कर लिया था. जांच पूरी होने के बाद एजेंसी ने कुल 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. इनमें से 12 को अब अदालत ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. वहीं, आम्रपाली परियोजना के CCL महाप्रबंधक अजीत कुमार ठाकुर को अदालत ने फैसला सुनाए जाने के दिन ही रिहा कर दिया था. एक अन्य आरोपी आक्रमण जी के खिलाफ मामला अलग से चल रहा है.

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