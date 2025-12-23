ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: स्पेशल NIA कोर्ट का आदेश, US में रहने वाले कश्मीरी लॉबिस्ट की प्रॉपर्टी अटैच की जाए

गुलाम नबी शाह, उर्फ डॉ फई, कश्मीरी मूल का एक अमेरिकी नागरिक है और कश्मीर के बैन जमात-ए-इस्लामी (JeI) संगठन का एक्टिविस्ट है.

Special NIA court
NIA कोर्ट ने US में रहने वाले कश्मीरी लॉबिस्ट की प्रॉपर्टी अटैच करने का आदेश दिया (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 3:13 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले की एक स्पेशल NIA कोर्ट ने मंगलवार को अमेरिका में रहने वाले कश्मीरी लॉबिस्ट गुलाम नबी शाह उर्फ ​​डॉ फई की प्रॉपर्टी अटैच करने का आदेश दिया. अधिकारियों ने बताया कि स्पेशल NIA कोर्ट ने डॉ फई की 1.5 कनाल (1 कनाल 5,445 वर्ग फुट के बराबर होता है) से ज्यादा जमीन अटैच करने का आदेश दिया.

अधिकारियों ने कहा, "जज स्पेशल NIA कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मोहम्मद इकबाल राठेर ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (BNSS का 85) के सेक्शन 83 के तहत फई की प्रॉपर्टी अटैच करने की अर्जी दी. इस आधार पर कि इस कोर्ट ने 2020 में UAPA के अलग-अलग सेक्शन के तहत दर्ज एक केस में आरोपी को पहले ही भगोड़ा घोषित कर दिया था."

कोर्ट का ऑर्डर
कोर्ट ने सात पेज के ऑर्डर में कहा, "जज ने अपने ऑर्डर में कहा, “यह कोर्ट कलेक्टर बडगाम को निर्देश देता है कि वह वडवान गांव में खेवट नंबर 60, सर्वे नंबर 466 के तहत एक कनाल और दो मरला जमीन की अचल प्रॉपर्टी और चट्टाबुघ गांव (फई की) में खेवट नंबर 136, सर्वे नंबर 343 के तहत 11 मरला जमीन को अटैच करें और तुरंत कब्जा लें. प्रॉपर्टी अटैच करने से पहले, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बडगाम यह पक्का करेंगे कि प्रॉपर्टी की पहचान और सीमांकन के लिए रेवेन्यू अधिकारियों की मदद ली जाए.”

इसने बडगाम के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को निर्देश दिया कि प्रॉपर्टी अटैच करते समय जरूरत पड़ने पर कलेक्टर को जरूरी मदद दी जाए. जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवाद के पूरे सपोर्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए आतंकवादियों, उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) और समर्थकों की प्रॉपर्टी अटैच कर रही है.

गुलाम नबी शाह कौन है?
गुलाम नबी शाह, उर्फ डॉ फई, कश्मीरी मूल का एक अमेरिकी नागरिक है और कश्मीर के बैन जमात-ए-इस्लामी (JeI) संगठन का एक्टिविस्ट है. उसने अमेरिका में कश्मीर अमेरिकन काउंसिल की स्थापना की और कश्मीरी अलगाववादी ग्रुप्स और पाकिस्तान सरकार की ओर से लॉबिंग की. 2011 में, US सरकार ने कहा कि कश्मीर अमेरिकन काउंसिल पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) एजेंसी का एक फ्रंट ग्रुप था.

उन्हें 19 जुलाई, 2011 को FBI ने एक अनरजिस्टर्ड विदेशी एजेंट के तौर पर काम करने के लिए गिरफ्तार किया था, जिसमें उन्होंने अपनी लॉबिंग की कोशिशों को फंड करने और कश्मीर संघर्ष पर US सरकार को प्रभावित करने के लिए पाकिस्तान की ISI से USD 3.5 मिलियन के ट्रांसफर को छिपाया था.

