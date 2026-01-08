हरिद्वार अर्धकुंभ की तैयारियां जोरों पर, ₹400 करोड़ के होंगे स्थाई निर्माण, AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से रहेगी नजर
2027 की प्रारंभ में हरिद्वार अर्धकुंभ की शुरुआत हो जाएगी. हरिद्वार अर्धकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 8, 2026 at 2:22 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों राजनीतिक उठापटक चल रही है. लेकिन इस बीच शासन-प्रशासन बड़े आयोजनों की तैयारी में पूरी तरह व्यस्त है. 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले हरिद्वार अर्धकुंभ मेला भी होना है. जिसके लिए सरकार ने मेला अधिकारी की नियुक्ति की है. इसकी जिम्मेदारी सरकार ने आईएएस अधिकारी सोनिका सिंह को सौंपी है. अर्धकुंभ की तैयारियों को लेकर ईटीवी भारत ने सोनिका सिंह से खास बातचीत की और जाना कि किस तरह से अर्धकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की योजना चल रही है.
सवाल: साल 2027 के शुरुआती महीने में अर्धकुंभ आयोजित होना है. अभी तैयारियां कैसी चल रही हैं? अर्धकुंभ का स्वरूप इस बार कैसा रहने वाला है?
जवाब: सरकार द्वारा अर्धकुंभ को लेकर तैयारियां काफी पहले से शुरू कर दी गई हैं. अर्धकुंभ को लेकर जो स्थाई तौर पर निर्माण होने हैं, उन पर अप्रूवल आ चुका है और इसको लेकर शासनादेश भी हो चुके हैं. कई सेगमेंट में काम भी शुरू हो गए हैं. इसके अलावा कुछ अस्थाई तौर पर किए जाने वाले निर्माण जिसमें 7 से 8 महीने लगते हैं, उनके अप्रूवल भी गतिमान हैं. रूपरेखा तैयार की जा चुकी है.
सवाल: 2025 प्रयागराज कुंभ में तकरीबन 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया था. हरिद्वार अर्धकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर क्या अंदाजा ले कर चल रहे हैं?
जवाब: हमारी टीम ने पिछले कुंभ में शाही स्थान का डाटा कलेक्ट किया है. उसी के मद्देनजर इस बार सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुचारू की जाएगी. उम्मीद है कि पिछली बार से ज्यादा हरिद्वार में श्रद्धालुओं का आना होगा. इसका अंदाजा उत्तराखंड में होने वाली अन्य धार्मिक यात्राओं से भी लगाया जा सकता है. कांवड़ और चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है. उसी के आधार पर इस उम्मीद के साथ तैयारी की जा रही है कि श्रद्धालुओं की संख्या आने वाले अर्धकुंभ में बढ़ी हुई देखने को मिलेगी.
सवाल: अगले साल ठीक इसी समय ठंड के दौरान ही अर्धकुंभ होना है. क्या हरिद्वार में श्रद्धालुओं को लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे?
जवाब: जिस तरह का डाटा उनके पास है और जिस तरह की तस्वीर सामान्य विशेष स्नानों पर देखने को मिली है, उससे तो यही लग रहा है कि श्रद्धालु काफी संख्या में आने जा रहे हैं. तमाम ऐसी धार्मिक यात्राओं का विश्लेषण किया है और उससे यह निष्कर्ष निकाला है कि श्रद्धालुओं के अर्धकुंभ में आने के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करने की जरूरत हो. लोग खुद के प्रयासों से भी इस तरह की धार्मिक यात्राओं में प्रतिभाग करते हैं. संभावना है कि अर्धकुंभ में भी ठीक-ठाक श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलेगी.
सवाल: अर्धकुंभ की तैयारियों में लगभग कितना खर्च होने वाला है. स्थाई और अस्थाई निर्माण कौन कौन से रहने वाले हैं. किस तरह से शहर का स्वरूप बदलने जा रहा है?
जवाब: अभी फिलहाल पहले चरण में अर्धकुंभ की तैयारी को लेकर 350 से 400 करोड़ रुपए तक के स्थाई प्रवृत्ति के प्रस्ताव शासन को भेजे हैं. टेंपरेरी तौर पर तैयार किए जाने वाले एस्टेब्लिशमेंट को लेकर जोकि 30 से 40 फीसदी के होते हैं, उन पर भी लगातार प्रक्रिया जारी है.
सवाल: आने वाले अर्धकुंभ में तकरीबन 8 शाही स्नान होने हैं. हर एक स्नान पर्व पर करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं. ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट का आपका क्या प्लान है. ट्रांसपोर्ट को लेकर क्या प्लान रहेगा, क्योंकि हरिद्वार बॉर्डर जिला है और बाकी जगहों के लिए महत्वपूर्ण भी है.
जवाब: क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट कुंभ जैसे बड़े आयोजनों का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए एक कंट्रोल रूम पहले से ही स्थापित किया गया है. इसके अलावा एक और इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम की स्थापना आने वाले अर्धकुंभ के लिए की जाएगी. इस इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड सॉफ्टवेयर ऑपरेट करेंगे. इसके अलावा जितने भी मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, उन्हें इस कंट्रोल रूम से इंटीग्रेटेड किया जाएगा और मॉनिटरिंग में काफी अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट को अंजाम दिया जाएगा.
सवाल: आपदाओं वाली स्थितियों के लिए हम किस तरह से तैयार हैं. भगदड़ की घटनाएं हम देखते हैं, लोगों के खोने की स्थिति, तंबुओं में आग की घटनाएं, इस तरह की स्थिति से लड़ने के लिए क्या तैयारी हैं?
जवाब: पूरे मेला क्षेत्र को सेक्टर वाइज बांटा जाएगा. प्रत्येक सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए विस्तृत प्लान तैयार किए जाते हैं. केवल एक ही प्लान नहीं, एक ही समस्या से निपटने के लिए कई अल्टरनेटिव प्लान भी तैयार किए जाते हैं.
इस प्लान में ट्रैफिक मूवमेंट, कानून व्यवस्था को सुचारू रखना और किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए उपाय सभी शामिल होते हैं. श्रद्धालुओं को किस तरह से बाहर निकलना है, क्या कुछ उसके रूट प्लान होंगे, और क्या उसके अल्टरनेटिव प्लान होंगे, इसको लेकर पूरी तैयारी आयोजन से पहले की जाती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम इसमें बेहद मददगार साबित होता है.
सवाल: एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप इस जिम्मेदारी को किस तरह से देखती हैं?
जवाब: एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर लगता है कि यह जीवन में मिली एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. बल्कि जिम्मेदारी ही नहीं, यह एक अपॉर्चुनिटी भी है. हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में काफी अच्छे से इस आयोजन को किया जा सके. अर्धकुंभ 2027 को पूरी तरह से भव्य और दिव्य तरीके से करवाने के लिए हम और हमारी पूरी टीम लगी हुई है.
