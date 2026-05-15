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जम्मू-कश्मीर में वोटर लिस्ट का SIR फरवरी 2027 के बाद होने की संभावना

चुनाव आयोग ने SIR के तीसरे चरण से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को बाहर रखा है.

Special Intensive Revision of electoral rolls in Jammu and Kashmir Likely After February 2027
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (File Photo/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 15, 2026 at 12:51 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) फरवरी 2027 के बाद ही होने की संभावना है. चुनाव आयोग (ECI) ने संकेत दिया है कि यह काम केंद्र शासित प्रदेश में जनगणना के दूसरे चरण के पूरा होने के बाद होगा.

यह संकेत तब मिला जब चुनाव आयोग ने 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में SIR अभ्यास के तीसरे चरण की घोषणा की. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को एसआईआर के तीसरे चरण से बाहर रखा गया है. चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना में कहा कि तीनों राज्यों के लिए एसआईआर कार्यक्रम बाद में बताया जाएगा, जब जनगणना का दूसरा चरण पूरा हो जाएगा और बर्फबारी वाले और ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की स्थिति का ध्यान रखा जाएगा.

चुनाव आयोगा ने कहा, "इन तीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना के दूसरे चरण के पूरा होने और ऊपरी इलाकों और बर्फीले इलाकों में मौसम पर ध्यान देने के बाद, SIR शेड्यूल बाद में बताया जाएगा."

जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव वर्मा ने कहा कि जनगणना का काम खत्म होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश को एसआईआर प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा, "ECI ने कल तीसरे चरण का शेड्यूल घोषित किया है. जनगणना का काम पूरा होने के बाद जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को अगले चरण में ले जाया जाएगा. ECI द्वारा शेड्यूल घोषित किए जाने के बाद हम तारीखें बता देंगे."

14 मई को जारी नई अधिसूचना के साथ, SIR अभ्यास अब जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, तीसरे चरण में पूरे देश में फैल जाएगा.

जम्मू और कश्मीर में जनगणना 2027 की प्रक्रिया 17 मई, 2026 को शुरू होने वाली है और यह दो चरणों में की जाएगी. पहला चरण, जिसमें मकान सूचीकरण और आवास जनगणना शामिल हैं, 17 मई से 31 मई तक स्व-गणना के साथ शुरू होगा. इसके बाद अधिकारी 1 जून से 30 जून, 2026 तक क्षेत्र में जाकर घरों का सूचीकरण और गणना करेंगे.

दूसरा चरण, जिसमें जनसंख्या गणना और जाति जनगणना शामिल हैं, बर्फबारी वाले इलाकों में सितंबर 2026 में और गैर-बर्फबारी वाले इलाकों में फरवरी 2027 में शुरू होने वाला है.

पंचायत चुनाव की तैयारियों पर नहीं पड़ेगा असर
अधिकारियों ने कहा कि SIR अभ्यास में देरी से जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव की तैयारियों पर असर पड़ने की उम्मीद नहीं है. अधिकारियों के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग (SEC) पंचायत चुनाव कराने से पहले SIR प्रक्रिया की व्यवस्था करने के बारे में खुद फैसला ले सकता है.

एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा, "यह एक स्वतंत्र प्रक्रिया है. दोनों के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं है क्योंकि संशोधित मतदाता सूची पहले से ही तैयार हैं. SIR अभ्यास से क्रॉस-चेकिंग और सत्यापन में मदद मिल सकती है."

मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया पूरी
अधिकारियों ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची में सुधार करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है और संशोधित सूची में मतदाताओं की संख्या में लगभग तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी दिख रही है. राज्य चुनाव आयोग के 20 मई, 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की उम्मीद है.

राज्य चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर सरकार को भी पत्र लिखकर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग की सिफारिशों पर फैसला मांगा है, जो अभी भी लंबित हैं. अधिकारियों ने कहा कि पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव तभी होने की उम्मीद है जब सरकार OBC आरक्षण के मुद्दे पर फैसला ले लेगी.

ECI ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाताओं, राजनीतिक पार्टियों और चुनाव अधिकारियों को शामिल करके एक सहभागी अभ्यास बनाना है. आयोग ने राजनीतिक पार्टियों से पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर पोलिंग स्टेशन के लिए बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने की अपील की.

यह भी पढ़ें- देश के 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेश में SIR की घोषणा, चुनाव आयोग ने तीसरे चरण का किया ऐलान

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