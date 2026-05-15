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जम्मू-कश्मीर में वोटर लिस्ट का SIR फरवरी 2027 के बाद होने की संभावना

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) फरवरी 2027 के बाद ही होने की संभावना है. चुनाव आयोग (ECI) ने संकेत दिया है कि यह काम केंद्र शासित प्रदेश में जनगणना के दूसरे चरण के पूरा होने के बाद होगा.

यह संकेत तब मिला जब चुनाव आयोग ने 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में SIR अभ्यास के तीसरे चरण की घोषणा की. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को एसआईआर के तीसरे चरण से बाहर रखा गया है. चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना में कहा कि तीनों राज्यों के लिए एसआईआर कार्यक्रम बाद में बताया जाएगा, जब जनगणना का दूसरा चरण पूरा हो जाएगा और बर्फबारी वाले और ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की स्थिति का ध्यान रखा जाएगा.

चुनाव आयोगा ने कहा, "इन तीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना के दूसरे चरण के पूरा होने और ऊपरी इलाकों और बर्फीले इलाकों में मौसम पर ध्यान देने के बाद, SIR शेड्यूल बाद में बताया जाएगा."

जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव वर्मा ने कहा कि जनगणना का काम खत्म होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश को एसआईआर प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा, "ECI ने कल तीसरे चरण का शेड्यूल घोषित किया है. जनगणना का काम पूरा होने के बाद जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को अगले चरण में ले जाया जाएगा. ECI द्वारा शेड्यूल घोषित किए जाने के बाद हम तारीखें बता देंगे."

14 मई को जारी नई अधिसूचना के साथ, SIR अभ्यास अब जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, तीसरे चरण में पूरे देश में फैल जाएगा.

जम्मू और कश्मीर में जनगणना 2027 की प्रक्रिया 17 मई, 2026 को शुरू होने वाली है और यह दो चरणों में की जाएगी. पहला चरण, जिसमें मकान सूचीकरण और आवास जनगणना शामिल हैं, 17 मई से 31 मई तक स्व-गणना के साथ शुरू होगा. इसके बाद अधिकारी 1 जून से 30 जून, 2026 तक क्षेत्र में जाकर घरों का सूचीकरण और गणना करेंगे.

दूसरा चरण, जिसमें जनसंख्या गणना और जाति जनगणना शामिल हैं, बर्फबारी वाले इलाकों में सितंबर 2026 में और गैर-बर्फबारी वाले इलाकों में फरवरी 2027 में शुरू होने वाला है.