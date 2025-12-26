ETV Bharat / bharat

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का तीसरा चरण जल्द, 22 राज्यों में पूरा होगा वोटर रिवीजन का काम

सूत्रों के हवाले से खबर है कि 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जल्द होने वाला है.

SPECIAL INTENSIVE REVISION
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का तीसरा चरण जल्द. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 4:53 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: चुनाव आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार को दावा किया कि देश भर के बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का तीसरा फेज जल्द ही शुरू होगा.

वर्तमान में, एसआईआर का दूसरा चरण 9 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव पैनल द्वारा संचालित किया जा रहा है. इस दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी जैसे चुनाव वाले राज्य भी शामिल हैं.

वहीं असम में, ईसीआई वर्तमान में मतदाता सूची का विशेष संशोधन कर रहा है. राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं.

कानूनी प्रावधानों के अनुसार, ईसीआई को मतदाता सूची तैयार करने और उसे अद्यतन करने का अधिकार है. इन रोल्स की अखंडता बनाए रखने के लिए, यह प्रत्येक चुनाव से पहले या जब भी आवश्यक समझा जाता है. मतदाता सूची में संशोधन का आदेश देता है. यह देखते हुए कि चल रहे प्रवास के कारण मौजूदा मतदाता सूची में कई बदलाव हुए हैं.

इसके परिणामस्वरूप मतदाताओं को कई स्थानों पर पंजीकृत किया गया है और मृतक व्यक्तियों को रोल्स से हटाने में असमर्थता है, यह इस अभ्यास को चरणबद्ध तरीके से कर रहा है.

पोल पैनल के अनुसार, SIR यह गारंटी देता है कि कोई भी योग्य नागरिक छूट न जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल न हो.

खास बात यह है कि इस साल विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में SIR का पहला फेज किया गया था. इस काम के "सफल" होने के बाद पोल पैनल ने दूसरे फेज की घोषणा की थी. राज्य में SIR के तहत कोई अपील नहीं हुई.

28 राज्यों और 8 UT में से, अब तक पोल पैनल ने बिहार, 9 अन्य राज्यों और तीन UT में SIR किया है. असम में अब भी स्पेशल रिवीजन चल रहा है. इसका मतलब है कि अब तक पोल पैनल ने 36 राज्यों और UT में से 13 में सर को कवर कर लिया है. वहीं असम में एसआर अंतिम दौर में है. अब कुल मिलाकर 22 राज्यों में सर की प्रक्रिया शुरू होगी.

SIR के तीसरे फेज पर एक सवाल के जवाब में, ECI के सूत्रों ने ETV भारत को बताया, "पोल पैनल जल्द ही बाकी 22 राज्यों और UT में SIR शुरू करेगा."

हालांकि, उन्होंने इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया. पोल पैनल के सूत्रों ने दावा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार शनिवार को ओडिशा आने वाले हैं. उन्होंने कहा, "चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल ओडिशा आने वाले हैं. वह SIR के बाकी बचे दूसरे राज्यों का भी दौरा करेंगे."

बता दें कि हाल ही में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तेलंगाना का दौरा किया था. अपने दौरे के दौरान, उन्होंने हैदराबाद में BLOs से बातचीत की. SIR के लिए तेलंगाना बाकी बचे 21 राज्यों और UTs में से एक है.

क्या होता है बीएलओ? सर (SIR) की प्रक्रिया में जुड़ा बीएलओ एक स्थानीय सरकारी या अर्ध-सरकारी अधिकारी होता है. इसे स्थानीय मतदाताओं के बारे में गहन ज्ञान होता है और वह उसी मतदान जिले का मतदाता होता है. वे अपने स्थानीय ज्ञान का लाभ उठाकर मतदाता सूची को अद्यतन करने में सहायता करते हैं.

बीएलओ जमीनी स्तर पर पोल पैनल के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है. रोल संशोधन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपने निर्धारित मतदान क्षेत्र के लिए मतदाता सूची से संबंधित सटीक फील्ड डेटा एकत्र करता है.

हैदराबाद में बीएलओ के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त के इंटरैक्टिव सत्र का जिक्र करते हुए, विनोद, एक बीएलओ को यह कहते हुए उद्धृत किया गया.

तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा X पर साझा किए गए एक वीडियो में, "मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची की सटीकता, एसआईआर, समय पर शिकायत निवारण, रोल को सटीक और त्रुटि मुक्त बनाने में परिचालन दिशानिर्देशों पर अपने विशाल अनुभव और ज्ञान को साझा किया.

