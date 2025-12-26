ETV Bharat / bharat

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का तीसरा चरण जल्द, 22 राज्यों में पूरा होगा वोटर रिवीजन का काम

नई दिल्ली: चुनाव आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार को दावा किया कि देश भर के बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का तीसरा फेज जल्द ही शुरू होगा.

वर्तमान में, एसआईआर का दूसरा चरण 9 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव पैनल द्वारा संचालित किया जा रहा है. इस दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी जैसे चुनाव वाले राज्य भी शामिल हैं.

वहीं असम में, ईसीआई वर्तमान में मतदाता सूची का विशेष संशोधन कर रहा है. राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं.

कानूनी प्रावधानों के अनुसार, ईसीआई को मतदाता सूची तैयार करने और उसे अद्यतन करने का अधिकार है. इन रोल्स की अखंडता बनाए रखने के लिए, यह प्रत्येक चुनाव से पहले या जब भी आवश्यक समझा जाता है. मतदाता सूची में संशोधन का आदेश देता है. यह देखते हुए कि चल रहे प्रवास के कारण मौजूदा मतदाता सूची में कई बदलाव हुए हैं.

इसके परिणामस्वरूप मतदाताओं को कई स्थानों पर पंजीकृत किया गया है और मृतक व्यक्तियों को रोल्स से हटाने में असमर्थता है, यह इस अभ्यास को चरणबद्ध तरीके से कर रहा है.

पोल पैनल के अनुसार, SIR यह गारंटी देता है कि कोई भी योग्य नागरिक छूट न जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल न हो.

खास बात यह है कि इस साल विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में SIR का पहला फेज किया गया था. इस काम के "सफल" होने के बाद पोल पैनल ने दूसरे फेज की घोषणा की थी. राज्य में SIR के तहत कोई अपील नहीं हुई.

28 राज्यों और 8 UT में से, अब तक पोल पैनल ने बिहार, 9 अन्य राज्यों और तीन UT में SIR किया है. असम में अब भी स्पेशल रिवीजन चल रहा है. इसका मतलब है कि अब तक पोल पैनल ने 36 राज्यों और UT में से 13 में सर को कवर कर लिया है. वहीं असम में एसआर अंतिम दौर में है. अब कुल मिलाकर 22 राज्यों में सर की प्रक्रिया शुरू होगी.