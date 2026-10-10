Hyderabad: रामोजी फिल्म सिटी में त्योहारों का जश्न शुरू, पर्यटकों के लिए भरपूर जश्न
त्योहारों के दौरान रामोजी फिल्म सिटी में पर्यटकों के लिए कई विशेष इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं, जो 15 नवंबर तक चलेंगे.
Published : October 10, 2026 at 5:31 PM IST
हैदराबाद: विश्व प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी में त्योहारों का जश्न शुरू हो गया है. हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी फिल्म प्रोडक्शन का हब है और पर्यटकों के लिए स्वर्ग है. दशहरा और दिवाली की खुशियों का भरपूर जश्न मनाने के लिए 'रामोजी फेस्टिवल सेलिब्रेशन' के बैनर तले कई विशेष इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं. पर्यटकों के लिए 8 अक्टूबर से शुरू हुआ यह जश्न 15 नवंबर तक चलेगा.
यहां आने वाले पर्यटक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मनोरंजन और सुकून के पल एक साथ दोनों का आनंद ले सकते हैं. रामोजी फिल्म सिटी सिनेमाई दुनिया के अजूबों, कार्निवल के उत्सवों और चमचमाती रोशनी से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रही है.
पर्यटकों के लिए आकर्षणों की भरमार
रामोजी फिल्म सिटी में कई अनोखे स्थल हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं. म्यूजिकल ग्लो गार्डन, सिनेमैटिक कार्निवल परेड और शानदार लाइट डिस्प्ले यहां के मुख्य आकर्षण हैं. मोशन कैप्चर, मायालोक, मशहूर मूवी सेट और AI-पावर्ड फोटो जैसे फीचर्स पर्यटकों को नया अनुभव देते हैं. जापानी और राजस्थानी डांस के साथ-साथ कई अन्य प्रस्तुति दर्शकों का मन मोह लेती हैं. इसके अलावा, साहस एडवेंचर पार्क साहसिक खेलों के शौकीनों के लिए अलग तरह का रोमांच प्रदान करता है.
सिनेमा की दुनिया को करीब लाना
स्पेशल इवेंट्स, अलग-अलग तरह के आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस, फ्लैश मॉब, जीवंत कार्निवल का माहौल, और एक AI फोटो बूथ -'मूवी मैजिक' के ये सभी हिस्से - रामोजी फिल्म सिटी की यात्रा अविस्मरणीय और संजोकर रखने वाली यादों में बदल रहे हैं.
इन छुट्टियों के दौरान हर उम्र के लोगों को रामोजी फेस्टिवल के रोमांच में शामिल होने का अच्छा अवसर है. स्टैंडर्ड डे पैकेज के साथ-साथ आकर्षक इवनिंग पैकेज भी उपलब्ध हैं.
ठहरने का विकल्प
जो लोग रामोजी फेस्टिवल के जश्न का भरपूर आनंद उठाना चाहते हैं, उनके लिए फिल्म सिटी में ही ठहरने की शानदार सुविधा भी है. यहां पर्यटकों के लिए - बजट-फ्रेंडली से लेकर लग्जरी होटल तक - ठहरने के कई विकल्प और अनोखे थीम-आधारित रेस्टोरेंट भी हैं.
अधिक जानकारी के लिए...
जो लोग फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहते हैं, वे www.ramojifilmcity.com पर टिकट और ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा आप 76598 76598 पर कॉल कर सकते हैं.
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