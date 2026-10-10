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Hyderabad: रामोजी फिल्म सिटी में त्योहारों का जश्न शुरू, पर्यटकों के लिए भरपूर जश्न

रामोजी फिल्म सिटी सिनेमाई दुनिया के अजूबों, कार्निवल के उत्सवों और चमचमाती रोशनी से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रही है. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: विश्व प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी में त्योहारों का जश्न शुरू हो गया है. हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी फिल्म प्रोडक्शन का हब है और पर्यटकों के लिए स्वर्ग है. दशहरा और दिवाली की खुशियों का भरपूर जश्न मनाने के लिए 'रामोजी फेस्टिवल सेलिब्रेशन' के बैनर तले कई विशेष इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं. पर्यटकों के लिए 8 अक्टूबर से शुरू हुआ यह जश्न 15 नवंबर तक चलेगा.

यहां आने वाले पर्यटक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मनोरंजन और सुकून के पल एक साथ दोनों का आनंद ले सकते हैं. रामोजी फिल्म सिटी सिनेमाई दुनिया के अजूबों, कार्निवल के उत्सवों और चमचमाती रोशनी से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रही है.