ETV Bharat / bharat

पं. बंगाल में SIR के विशेष पर्यवेक्षक की कार पर हमला, जानें क्यों प्रदर्शनकारियों ने जताई नाराजगी

पं. बंगाल में SIR के विशेष पर्यवेक्षक की कार पर हमला ( ETV Bharat )

मगराहाट (दक्षिण 24 परगना): निर्वाचन आयोग के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक) सी मुरुगन को मगराहाट में हियरिंग सेंटर में जाने पर वोटर के एक ग्रुप के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. इस दौरान उनकी कार पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, जिससे दरवाजे का हैंडल टूट गया. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान वोटरों को परेशान किया जा रहा था. उन्होंने ने 100-दिन के काम की स्कीम के तहत उनकी बकाया सैलरी देने की भी मांग की. हालांकि, विरोध के बीच, मुरुगन ने माइक्रो-ऑब्जर्वर से बात की और कहा कि वह परेशानी के बावजूद जाने से पहले अपना सारा काम पूरा कर लेंगे. पूरे राज्य में एसआईआर हियरिंग प्रक्रिया चल रही है. कमीशन हर दिन 'नो मैपिंग' वोटर्स को जानकारी और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए बुला रही है. हालांकि, कई लोगों ने शिकायत की है कि हियरिंग प्रोसेस के दौरान वोटर को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बुज़ुर्गों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है. सोमवार को निर्वाचन आयोग के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सी. मुरुगन SIR के काम का रिव्यू करने के लिए मगराहाट सिरकल हाई स्कूल में SIR हियरिंग सेंटर गए थे. इस दौरान उन्हें हियरिंग में मौजूद वोटर के एक ग्रुप की नाराजगी का सामना करना पड़ा. इस दौरान उनकी कार पर हमला हुआ. प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महिलाएं थीं. उनका आरोप था कि एसआईआर का काम लोगों के घरों में जाने के बजाय स्कूल में किया जा रहा है. गांव वालों को बुलाया जा रहा है, और बुजुर्गों को लंबे समय तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है. उनका आरोप था कि कमीशन आम लोगों को बिना वजह परेशान कर रहा है.