पं. बंगाल में SIR के विशेष पर्यवेक्षक की कार पर हमला, जानें क्यों प्रदर्शनकारियों ने जताई नाराजगी
सी मुरुगन को मगराहाट इलाके में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा.
Published : December 29, 2025 at 8:24 PM IST
मगराहाट (दक्षिण 24 परगना): निर्वाचन आयोग के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक) सी मुरुगन को मगराहाट में हियरिंग सेंटर में जाने पर वोटर के एक ग्रुप के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. इस दौरान उनकी कार पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, जिससे दरवाजे का हैंडल टूट गया.
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान वोटरों को परेशान किया जा रहा था. उन्होंने ने 100-दिन के काम की स्कीम के तहत उनकी बकाया सैलरी देने की भी मांग की. हालांकि, विरोध के बीच, मुरुगन ने माइक्रो-ऑब्जर्वर से बात की और कहा कि वह परेशानी के बावजूद जाने से पहले अपना सारा काम पूरा कर लेंगे.
पूरे राज्य में एसआईआर हियरिंग प्रक्रिया चल रही है. कमीशन हर दिन 'नो मैपिंग' वोटर्स को जानकारी और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए बुला रही है. हालांकि, कई लोगों ने शिकायत की है कि हियरिंग प्रोसेस के दौरान वोटर को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बुज़ुर्गों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है.
सोमवार को निर्वाचन आयोग के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सी. मुरुगन SIR के काम का रिव्यू करने के लिए मगराहाट सिरकल हाई स्कूल में SIR हियरिंग सेंटर गए थे. इस दौरान उन्हें हियरिंग में मौजूद वोटर के एक ग्रुप की नाराजगी का सामना करना पड़ा. इस दौरान उनकी कार पर हमला हुआ.
प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महिलाएं थीं. उनका आरोप था कि एसआईआर का काम लोगों के घरों में जाने के बजाय स्कूल में किया जा रहा है. गांव वालों को बुलाया जा रहा है, और बुजुर्गों को लंबे समय तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है. उनका आरोप था कि कमीशन आम लोगों को बिना वजह परेशान कर रहा है.
मुरुगन को देखते ही प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान 100 दिन के काम की स्कीम के तहत बकाया मजदूरी देने की भी मांग उठाई. उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने 100 दिन के काम की स्कीम के लिए फंड रोक दिया है, फिर भी एसआईआर के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने यह भी सवाल उठाया कि बूथ लेवल एजेंट को हियरिंग सेंटर के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है.
हालांकि, विरोध के बीच मुरुगन माइक्रो-ऑब्जर्वर से बात करते नजर आए. उन्होंने पूछा कि क्या सभी डॉक्यूमेंट्स (दस्तावेज) ठीक से वेरिफाई हो रहे हैं. उन्होंने उन्हें यह भी सलाह दी कि अगर उन्हें कोई दिक्कत हो तो वे कमीशन से संपर्क करें. इसके बाद, जब वह हियरिंग सेंटर से निकल रहे थे, तो साउथ 24 परगना जिला परिषद के चेयरमैन और तृणमूल नेता मुजीबुर रहमान की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने उन्हें फिर से घेर लिया और वही मांगें दोहराईं.
इत्तेफाक से, रविवार को तृणमूल के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने BLA-2s (बूथ लेवल एजेंट्स) के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में उन्हें सुनवाई के दौरान मौजूद रहने का निर्देश दिया. हालांकि, कमीशन के नियमों के मुताबिक, BLA-2s को सुनवाई में मौजूद नहीं रहना चाहिए. माइक्रो-ऑब्जर्वर होने चाहिए. अभिषेक की सलाह इस डर से आई कि सुनवाई में गड़बड़ी हो सकती है.
रविवार को हुई इस बैठक के बाद तृणमूल नेता और कार्यकर्ता हरकत में आ गए. डानकुनी में एमएलए असित मजूमदार ने भी यही मांग करते हुए सुनवाई रुकवा दी. इस घटना के बावजूद, कमीशन ने साफ किया है कि BLA-2s सुनवाई सेंटर पर मौजूद नहीं रह सकते.
