'टैगोर वाली दाढ़ी' से बात नहीं बनी, तो अब 'वंदे मातरम' का सहारा! TMC सांसद का PM मोदी पर तीखा तंज

संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा ने राजनीतिक रंग ले लिया.

Discussion on Vande Mataram
संसद में 'वंदे मातरम' पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी. (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 8, 2025 at 8:23 PM IST

अनामिका रत्ना.

नई दिल्ली: संसद में सोमवार 8 दिसंबर को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर एक विशेष चर्चा आयोजित की गई. इस चर्चा का उद्देश्य राष्ट्रवाद के प्रतीक इस गीत के इतिहास और महत्व को रेखांकित करना था. हालांकि, तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस अवसर को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है. इस पूरी कवायद को पश्चिम बंगाल के आगामी चुनावों से जोड़कर देखा है.

'वंदे मातरम' का राजनीतिकरण:

तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 'वंदे मातरम' का राजनीतिकरण करने का गंभीर आरोप लगाया है. सदन के बाहर ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी राष्ट्रीय गीत का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में आनेवाले विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए कर रहे हैं.

टीएमसी सांसद सुष्मिता देव से खास बातचीत. (ETV Bharat)

वोटरों को लुभाने की साजिशः

टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी को पश्चिम बंगाल के बारे में बहुत कम जानकारी है. उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों पर निशाना साधने का प्रयास किया है. सुष्मिता देव ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा, "2021 के विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी ने रविंद्र नाथ टैगोर की तरह दाढ़ी रखकर यहां के लोगों को लुभाने का प्रयास किया था."

एंटी बंगाली छवि सुधारने की कोशिशः

सांसद ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी 'एंटी-बंगाली' हैं. उन्होंने चिंता जताते हुए कहा, "देश भर में बांग्ला बोलने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर प्रताड़ित किया जा रहा है." सुष्मिता देव के अनुसार, अपनी इसी बंगाली विरोधी छवि को सुधारने के लिए पीएम मोदी ने संसद में 'वंदे मातरम' पर चर्चा शुरू करवायी है.

'वंदे मातरम' क्यों लिखा गया थाः

सुष्मिता देव ने 'वंदे मातरम' की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताते हुए कहा, "बंकिम चंद्र चटर्जी ने 'वंदे मातरम' देश के लोगों को एकजुट करने के लिए लिखा था. यह गीत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में लोगों को एकजुट करने का माध्यम बना और बाद में हमारा राष्ट्रीय गीत बना."

संसद में पीएम ने क्या कहाः

लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम की बहस पर चर्चा की शुरुआत करते हुए वंदे मातरम को 'शक्तिशाली मंत्र' और स्वतंत्रता संग्राम का 'युद्धघोष' बताया. उन्होंने कहा, "यह गीत ब्रिटिश राज में भारत को कमजोर दिखाने वालों के विरुद्ध जागृति का प्रतीक था. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे रचकर देश की चेतना को झकझोरा."

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला कि 1937 में पार्टी ने धार्मिक आधार पर गीत के कुछ छंद हटा दिए, जो समाज को विभाजित करने और ब्रिटिश एजेंडे को बढ़ावा देने जैसा था. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नेता मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता किया, जिसका परिणाम देश का विभाजन हुआ.

पीएम मोदी ने रवींद्रनाथ टैगोर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पहली बार इस गीत को गाया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया.

कांग्रेस ने तीखा प्रहार कियाः

कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने तीखा प्रहार करते वंदे मातरम पर बहस के पीछे की वजह के दो कारण बताए. पहला, बंगाल में चुनाव नजदीक हैं, इसलिए पीएम अपनी भूमिका स्थापित करना चाहते हैं. दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं पर नये आरोप लगाने का मौका चाहिए.

प्रियंका ने नेहरू के 1937 के नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पत्र का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि गीत के छंदों पर आपत्ति 'सांप्रदायिक तत्वों द्वारा निर्मित' थी. उन्होंने टैगोर का उदाहरण दिया कि 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने पहली बार गीत गाया, जो पीएम ने नजरअंदाज किया.

प्रियंका ने कहा कि "सरकार हमें अतीत में उलझाए रखना चाहती है, क्योंकि वर्तमान और भविष्य पर नजर नहीं डालना चाहती. आज देश की जनता परेशान है, समस्याओं से घिरी है, लेकिन आप उन्हें हल नहीं कर रहे हैं."

संसद में सोमवार 8 दिसंबर को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा की गई. (ETV Bharat)

अन्य नेताओं ने क्या कहाः

पीएम के भाषण के दौरान राहुल की अनुपस्थिति पर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया. बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, "पीएम ने कांग्रेस के वंदे मातरम के साथ विश्वासघात को उजागर किया. राहुल सदन से गैरहाजिर थे क्योंकि उनके दिल में अपराधबोध था."

अनुराग ठाकुर ने प्रियंका पर तंज कसते हुए कहा कि, "सुना है उन्होंने वंदे मातरम के सभी छंद याद करने में दिनों लगाए." रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "वंदे मातरम के साथ बड़ा अन्याय हुआ, इसे सांप्रदायिक रंग दिया गया."

बहस के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि, "बीजेपी ने कभी बंगाल को समझने की कोशिश नहीं की." अखिलेश यादव ने कहा, "वंदे मातरम का राजनीतिकरण या स्वामित्व नहीं किया जा सकता. मंगलवार को वंदे मातरम पर राज्यसभा में चर्चा होगी.

संपादक की पसंद

