गोंगुरा पनीर, पालकुरा पप्पू से लेकर बंगाली रसगुल्ला तक, जब PM मोदी के घर पर डिनर के लिए पहुंचे NDA सांसद
बिहार में बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात अपने आवास पर NDA के सभी सांसदों को डिनर दिया.
Published : December 12, 2025 at 4:24 PM IST
अनामिका रत्ना
नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम अपने आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सांसदों के लिए एक विशेष डिनर का आयोजन किया. यह आयोजन बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की शानदार जीत के ठीक बाद हुआ, जहां गठबंधन ने 243 सीटों में से 202 सीटें हासिल कीं.
इसके अलावा इस डिनर में पीएम मोदी ने सांसदों से अपने व्यक्तिगत अनुभव भी शेयर किए और बताया कि वो मात्र 3.5 घंटे ही सोते हैं. मगर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी नींद व्यक्ति के लिए जरूरी है.
NDA MPs from North-East and some of very distinguished MPs riding a bus to Prime Minister's residence. We are extremely grateful to hon’ble PM @narendramodi ji for hosting dinner at 7, Lok Kalyan Marg for the NDA MPs.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) December 11, 2025
A family atmosphere throughout. pic.twitter.com/c5DKapFRV0
गुरुवार को पीएम मोदी के डिनर के लिए लगभग 427 एनडीए सांसदों को बसों में बिठाकर पीएम आवास लाया गया, जो पर्यावरण संरक्षण और कारपूलिंग को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री की पहल का हिस्सा था. कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने हर टेबल पर जाकर व्यक्तिगत रूप से सांसदों से बातचीत की. उन्होंने युवा और पहली बार चुने गए सांसदों के साथ विशेष रूप से 90 मिनट से अधिक समय बिताया.
इस दौरान जीवन के सबक, व्यक्तिगत अनुभवों और दबाव से निपटने के टिप्स साझा किए गए. पीएम ने कहा कि उद्देश्य की स्पष्टता तनाव को दूर करने में मदद करती है. इस दौरान उन्होंने अपने गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अपने अनुभव भी साझा किए, जहां उनके कार्यालय पर कभी कोई कॉल अनुत्तरित नहीं छोड़ते थे. साथ ही, तकनीक के सही उपयोग पर जोर देते हुए बताया कि फोन न रखने के बावजूद वे हमेशा लोगों से जुड़े रहते हैं.
डिनर में देश के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक व्यंजनों का शानदार मेन्यू परोसा गया, जो एनडीए की विविधता को दर्शाता था. कश्मीर का प्रसिद्ध कहवा से लेकर बंगाल के मीठे रसगुल्ले तक, हर स्वाद का ख्याल रखा गया. मुख्य व्यंजनों में आंध्र प्रदेश का गोंगुरा पनीर और पालकुरा पप्पू, उत्तर भारत का मलाई कोफ्ता, साथ ही विभिन्न क्षेत्रीय पकवान शामिल थे. यह मेन्यू न केवल स्वादिष्ट था, बल्कि गठबंधन की एकजुटता को भी दिखा रहा था.
कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा 2026 की राजनीतिक रोडमैप पर चर्चा था, जिसमें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों पर विशेष फोकस रहा. वहीं, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि, बिहार की ऐतिहासिक जीत के बाद यह डिनर हुआ है. उन्होंने कहा कि, अगला भोज बंगाल की जीत के बाद होगा. दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे 'एक बड़ा खुशहाल परिवार' बताते हुए वीडियो साझा किया.
सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर कहा, "7, लोक कल्याण मार्ग पर एनडीए सांसदों का डिनर होस्ट करना सुखद अनुभव रहा. एनडीए परिवार अच्छे शासन, राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति समर्पित है. हम मिलकर राष्ट्र के विकास यात्रा को मजबूत करेंगे."
यह आयोजन एनडीए की मजबूती और आने वाले चुनावों के लिए साझा रणनीति का संकेत देने के लिए भी थी. एनडीए सांसदों ने इस पहल की सराहना की. भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि, "पीएम के आवास पर डिनर एक गौरवपूर्ण पल है." कुल मिलाकर, यह शाम न केवल भोजन का अवसर था, बल्कि गठबंधन की एकता और विकास के संकल्प को मजबूत करने और विपक्ष के सामने एक उदाहरण रखने का अवसर भी बनी.
