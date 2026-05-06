Karnataka: BJP विधायक बीपी हरीश के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, जानें मामला
बेंगलुरु में विशेष एमपी/ एमएलए कोर्ट ने पुलिस को बीजेपी विधायक हरीश को 7 मई को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.
Published : May 6, 2026 at 3:12 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक बीपी हरीश के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है. बेंगलुरु में विशेष एमपी/ एमएलए कोर्ट ने जाति के आधार पर गाली देने के एक मामले में यह वारंट जारी किया. बार-बार समन भेजने के बावजूद बीजेपी विधायक कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, इसलिए वारंट जारी किया गया है.
स्पेशल जज संतोष गजानन भट ने पुलिस को हरीश की कोर्ट में मौजूदगी सुनिश्चित करने और उन्हें 7 मई को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है, जिससे विधायक बीपी हरीश पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है.
यह मामला 2023 की एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हरीश ने विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद नगर निगम कार्यकर्ताओं के साथ एक सार्वजनिक बातचीत के दौरान दलित समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. यह शिकायत बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेता डी. हनुमंथप्पा ने हरिहर टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी, जिसके बाद जाति के आधार पर अपमान से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.
आरोप है कि उस समय हरीश ने नगर निगम कर्मचारियों का अपमान करते हुए कहा था कि बीजेपी सरकार ने दलित समुदाय को आंतरिक आरक्षण दिया, लेकिन उन्होंने उनकी पार्टी का समर्थन नहीं किया और वे शुक्रगुजार नहीं हैं.
हालांकि विधायक ने उसी दिन दलित समुदाय के नेताओं के साथ सुलह मीटिंग के बाद माफी मांग ली थी. लेकिन BSP नेता हनुमंथप्पा ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अगले दिन विधायक हरीश ने सम्मान कार्यक्रम के मंच पर यह कहकर अपने बयान को सही ठहराया कि, "मैंने जो कहा वह सच है और सही है."
हनुमंथप्पा की शिकायत पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी और एमपी/ एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है.
यह भी पढ़ें- बंगाल में चुनाव बाद हिंसा में पुलिसकर्मी समेत कई घायल, 80 आरोपी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद