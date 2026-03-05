ETV Bharat / bharat

बालिकाओं से भेदभाव खत्म होना जरूरी, राज्य की पहली महिला सीएस बोलीं- उत्तराखंड में बेहतर है वुमेन सेफ्टी

जीवन में अनुशासन बेहद जरूरी: रिटायर्ड आईएएस राधा रतूड़ी के पति अनिल रतूड़ी उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक पद से सेवानिवृत हुए हैं. उनकी पहचान एक सख्त, अनुशासित और ईमानदार अफसर के रूप में रही है. राधा रतूड़ी कहती हैं कि उनके पति अनिल रतूड़ी अनुशासन को फॉलो करते हैं और अनुशासन हमेशा स्वास्थ्य के साथ जीवन को व्यवस्थित बनाता है. वो बताती हैं कि अनिल रतूड़ी खूब पढ़ते हैं और लेखन का कार्य कर रहे हैं.

अपनों से लगातार मिलती रही प्रेरणा: बातचीत के दौरान राधा रतू़ड़ी ने अपनी सफलता और सफर के बारे में बताते हुए कहा कि, उनके इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे की वजह उनके परिवार का साथ था. उन्होंने कहा कि बहुत सौभाग्यशाली रहीं कि उन्हें ऐसे माता पिता मिले, जिन्होंने बेटियों को भेदभाव के तराजू से कभी नहीं तोला. उन्हें कभी कुछ भी करने से नहीं रोका गया. वो दो बहनें हैं, दोनों ने ही ऐसा आत्मविश्वास परिवार से पाया कि वो जीवन में किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं. इसके बाद उनको एक ऐसा जीवनसाथी और नया परिवार मिला, जहां महिलाओं को लेकर वही सम्मान था, जो उनके मायके में दिखाई देता था. आज उनकी भी दो बेटियां हैं और वह भी इसी सोच को आगे बढ़ा रही हैं.

मुख्य सचिव रहते हुए राधा रतूड़ी ने महिला एवं बाल विकास को लेकर कई योजनाओं पर कार्य किया. (PHOTO- ETV Bharat)

गर्भवतियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता: प्रदेश की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी ने अपनी बात की शुरुआत महिलाओं के स्वास्थ्य और एक ऐसी अपील से की, जिसे एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है. उन्होंने मातृत्व मृत्यु दर पर चिंता जताते हुए गर्भवती महिलाओं की देखभाल और उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की बात कही. उन्होंने कहा कि इस मामले में देश और प्रदेश में स्थिति चिंताजनक है. इसलिए वो प्रत्येक महिला से ये अपील करती हैं कि सबसे पहले वो खुद का ध्यान रखें, क्योंकि मां स्वस्थ होगी, तभी शिशु भी स्वस्थ होगा.

उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी उन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने आगे बढ़कर खुद को पुरुषों के बराबर ला खड़ा किया. ईटीवी भारत ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रिटायर्ड आईएएस अफसर राधा रतूड़ी से बात की और उनसे उनके सफर की कठिनाइयों के साथ महिलाओं की मौजूदा स्थिति को भी जाना.

देश में तमाम कुरीतियों और प्रथाओं ने हमेशा महिलाओं को सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का एहसास दिलाया है. हालांकि, समय के साथ-साथ हालात बदले हैं और महिलाओं को लेकर पुरुष प्रधान सोच में भी बदलाव देखा गया है. इस बदलाव के पीछे यूं तो कई कारण रहे हैं, लेकिन इनमें से एक वजह वो महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपने बल पर मुकाम हासिल कर संकीर्ण मानसिकता को गलत साबित करने का काम किया.

देहरादून: समाज में भले ही महिलाओं की भूमिका पुरुषों से ज्यादा हो, लेकिन उनकी मौजूदगी तुलनात्मक रूप से कम ही दिखाई देती है. हालांकि इन हालातों के बीच भी ऐसी कई महिलाएं हैं, जिन्होंने पुरुष प्रधान समाज में खुद को आगे रखने में कामयाबी हासिल की है. इन्हीं में से एक उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव रहीं और राज्य की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी भी हैं. जिन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपने निर्णयों से मिसाल पेश की. ईटीवी भारत ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राधा रतूड़ी से खास बातचीत की.

राधा रतूड़ी के बाद 19वें मुख्य सचिव के रूप में 1992 बैच के आईएएस अधिकारी आनंद बर्धन ने मुख्य सचिव का चार्ज लिया. (PHOTO- ETV Bharat)

बालिकाओं से भेदभाव खत्म होना जरूरी: राधा रतूड़ी कहती हैं कि, ये बात बिल्कुल सही है कि ये समाज पितृ सत्तात्मक व्यवस्था को मानता है और आज भी बालिकाओं से भेदभाव खत्म नहीं हुआ है. आज भी एक ही परिवार में यदि बालक और बालिका हैं, तो बालिका को सुविधाओं या शिक्षा के मामले में दूसरे नंबर पर ही रखा जाता है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण भ्रूण हत्या के मामले हैं, जहां माता के गर्भ में भी बालिका सुरक्षित नहीं है. क्योंकि माता-पिता खुद नहीं चाहते कि उनकी बालिका पैदा हो.

जिलाधिकारी के रूप में राधा रतूड़ी ने सबसे पहले टिहरी जिले की जिम्मेदारी संभाली. (PHOTO- ETV Bharat)

बेटियों को सशक्त बनाने पर दें जोर: बात केवल भ्रूण हत्या तक की ही नहीं है, बल्कि स्कूल में बेहतर शिक्षा देने का चुनाव करने पर बालिकाओं को पीछे ही रखा जाता है. बेटे को माता-पिता डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं और बेटी को डिग्री कॉलेज भेज दिया जाता है. उधर, जैसे ही बेटी ग्रेजुएशन करती है तो उस पर शादी का दबाव भी बनाया जाने लगता है. राधा रतूड़ी समाज को भी संदेश देते हुए कहती हैं कि पहले बालिकाओं को सशक्त करें और उसकी शादी पर फोकस करने की बजाय उन्हें उनके पैरों पर खड़ा होने का मौका दें. तभी एक बेहतर समाज बन पाएगा.

राधा रतूड़ी के पति अनिल रतूड़ी उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं. (PHOTO- ETV Bharat)

अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी: राधा रतूड़ी का उत्तराखंड को लेकर विशेष प्रेम रहा है. हालांकि राधा रतूड़ी का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ है. लेकिन राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड की संस्कृति और यहां की बोली को जिस तरह से अपनाया, वह भी अपने आप में बेहद खास रहा. वैसे तो राधा रतूड़ी तमाम मंच और सोशल मीडिया पर उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर बोलती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन इस दौरान उनका गढ़वाली बोली में गीत गाना भी हर किसी को आकर्षित करता है.

राधा रतूड़ी रहती हैं कि हर किसी को अपनी संस्कृति को बचाने के लिए काम करना चाहिए. उत्तराखंड की संस्कृति बेहद सुंदर और समृद्ध है, लेकिन सभी को इसके लिए और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है. यहां का खानपान और बोली भाषा के अलावा वेशभूषा को भी प्रमोट करना चाहिए.

31 मार्च 2025 को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत होकर राधा रतूड़ी को मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई. (PHOTO- ETV Bharat)

आज समाज खुद को नए रंग रूप में ढलने के लिए अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ रहा है. तमाम आयोजनों के साथ शादी समारोह में भी अपनी संस्कृति को भूलने का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि, यदि यही हालात रहे तो नई पीढ़ी अपनी संस्कृति को नहीं अपना सकेगी. उन्होंने कहा कि हमें अपने स्थानीय खाद्य पदार्थ के साथ नई पीढ़ी को अपनी बोली भाषा भी सिखानी है.

राधा रतूड़ी उत्तराखंड में गढ़वाली बोली सीखने के पीछे अपने पति अनिल रतूड़ी और अपनी सास को वजह मानती हैं. उन्होंने कहा कि उनका बचपन बंगाल में बीता है, इसलिए उन्हें बंगाली आती है. क्योंकि गढ़वाली और बंगाली में ऐसे कई शब्द हैं जो एक जैसे हैं. इसलिए मुझे गढ़वाली सीखने में आसानी रही.

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड में अन्य राज्यों से स्थिति बेहतर: बातचीत के दौरान राधा रतूड़ी ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर बात करते हुए कहा कि, उत्तराखंड में भले ही महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को लेकर स्थिति खराब दिखाई देती हो, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि प्रदेश में ऐसे अपराधों को रजिस्टर्ड किया जा रहा है. क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं की आने वाली तमाम शिकायतों को दर्ज नहीं किया जाता और इसलिए भी कई बार आंकड़े कम दिखाई देते हैं. लेकिन जिस तरह उत्तराखंड में स्थिति रही है, उससे उन्हें लगता है कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता भी रही है और काम भी हो रहा है. राधा रतूड़ी कहती हैं कि बाकी राज्यों की तुलना में देखें तो उत्तराखंड महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ज्यादा बेहतर स्थिति में है.

आईपीएस के बाद आईएएस में चयन: रिटायर्ड आईएएस राधा रतूड़ी के पिता भी ऑल इंडिया सर्विस के अफसर थे. राधा रतूड़ी ने पत्रकारिता में डिप्लोमा करने के बाद एक पत्रकार के रूप में आगे बढ़ने का विचार किया था. लेकिन अपने पिता की सलाह पर उन्होंने सिविल सर्विस में जाने का फैसला किया. केवल 20 साल की उम्र में ही राधा रतूड़ी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की. पहले राधा रतूड़ी 1987 में आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) के रूप में चयनित की गई. लेकिन बाद में उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए भी हो गया.

इन दो महिला पुलिस अधिकारियों की तारीफ की: राधा रतूड़ी रहती हैं कि भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा दोनों जगह ही काम करने का बेहद मौका है. लेकिन उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का फैसला किया. उन्होंने कहा आज भी भारतीय पुलिस सेवा के रूप में कई महिला अधिकारी बेहद अच्छा काम कर रही हैं. जिसमें कुमाऊं की आईजी रिद्धिम अग्रवाल और देहरादून में एसएसपी रहीं निवेदिता कुकरेती भी शामिल हैं. इसके अलावा भी ऐसी कई महिला अधिकारी हैं, जो इस सेवा में रहते हुए अपना बेहतरीन योगदान दे रही हैं.

महिला एवं बाल विकास पर रहा फोकस: उत्तराखंड में तमाम जिलों की जिलाधिकारी के अलावा विभिन्न विभागों में सचिव प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव के बाद उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनने वालीं राधा रतूड़ी ने अपनी सेवा के दौरान महिला एवं बाल विकास पर ज्यादा फोकस रखा. यही कारण है कि उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को हमेशा फोकस किया.

राधा रतूड़ी रहती हैं कि मुख्य सचिव रहते हुए महिलाओं से जुड़ी तमाम शिकायतें उन्हें मिलती थी, जिनका समाधान करने का हमेशा उन्होंने प्रयास किया.

बेटियों की मदद के लिए तैयार: राधा रतूड़ी कहती हैं कि वह अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए बस एक ही संदेश देना चाहती हैं. वह यह है कि वह कभी भी खुद को किसी से कम ना समझें. बेटियों को वह यह संदेश देना चाहती हैं कि वह सिविल सर्विस में आने के लिए प्रयास करें और इसके लिए जी तोड़ मेहनत करें. इस दौरान वह कहती हैं कि यदि किसी भी बेटी को सिविल सर्विस में जाने के लिए मेरे सुझाव की जरूरत है, तो मैं भी ऐसी बेटियों को सही रास्ता बताने के लिए हर समय मौजूद हूं.

