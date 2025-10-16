घाटशिला उपचुनावः जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने किया जीत का दावा, कहा- बाबा के सपनों को करेंगे साकार
घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन हैं. उन्होंने जीत का दावा किया है. ईटीवी भारत से उन्होंने खास बातचीत की.
Published : October 16, 2025 at 6:52 PM IST
पूर्वी सिंहभूमः राज्य के शिक्षा मंत्री के निधन के बाद घाटशिला विधानसभा सीट खाली हो गई है. 11 नवंबर को यहां उपचुनाव होगा, जिसका परिणाम 14 नवंबर को आएगा. इसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दिए हैं. इंडिया गठबंधन की तरफ से झामुमो प्रत्याशी के रूप में पूर्व शिक्षा मंत्री के बड़े पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन को टिकट दिया गया है. प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन से खास बातचीत की ईटीवी भारत संवाददाता कनाई राम हेंब्रम ने.
बातचीत में सोमेश चंद्र ने अपने जीवन के अनेक अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि उनकी इच्छा नहीं थी कि राजनीति में आए. उनका सपना था कि वह बड़े होकर देश के बॉर्डर में खड़े होकर भारत माता की सेवा करें. इसीलिए उन्होंने कड़ी मेहनत से सैनिक स्कूल भुवनेश्वर से शिक्षा ग्रहण की. इसके बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक बीआईटी सिंदरी से की.
उन्होंने बताया कि पिता के निधन के बाद अब परिस्थिति बदल गई है. जिसके कारण मुझे राजनीति में आना पड़ा और लोगों की सेवा करने का मौका मिला. उन्होंने बताया कि उनके बाबा रामदास सोरेन घाटशिला के लोगों के दिलों में रहते थे. वह अपना सारा समय घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा में ही लगाते थे. आज इसका परिणाम मुझे देखने को मिल रहा है, जहां भी जाता हूं लोग मुझे अपना आशीर्वाद देकर विजय बनाने का संकल्प ले रहे हैं.
उन्होंने बताया कि उनके पिताजी स्वर्गीय रामदास सोरेन ने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए अनेकों कार्य किए. उन्होंने बताया कि घाटशिला विधानसभा को शिक्षा का हब बनाना चाहते थे. उन्होंने मुसाबनी में इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई कॉलेज और घाटशिला में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना में अहम योगदान दिया है.
सोमेश चंद्र सोरेन ने बताया कि उनके पिता के सहयोग से ही वर्षों से बंद पड़े हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कई खदान को फिर से चालू करवाया गया. लोगों को रोजगार दिलाया साथ ही अनेक छोटे-छोटे क्षेत्र में उद्योग भी लगाए. उन्होंने बताया कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मन बना लिया है कि फिर से इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार को भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे.
