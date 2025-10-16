ETV Bharat / bharat

घाटशिला उपचुनावः जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने किया जीत का दावा, कहा- बाबा के सपनों को करेंगे साकार

पूर्वी सिंहभूमः राज्य के शिक्षा मंत्री के निधन के बाद घाटशिला विधानसभा सीट खाली हो गई है. 11 नवंबर को यहां उपचुनाव होगा, जिसका परिणाम 14 नवंबर को आएगा. इसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दिए हैं. इंडिया गठबंधन की तरफ से झामुमो प्रत्याशी के रूप में पूर्व शिक्षा मंत्री के बड़े पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन को टिकट दिया गया है. प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन से खास बातचीत की ईटीवी भारत संवाददाता कनाई राम हेंब्रम ने.

बातचीत में सोमेश चंद्र ने अपने जीवन के अनेक अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि उनकी इच्छा नहीं थी कि राजनीति में आए. उनका सपना था कि वह बड़े होकर देश के बॉर्डर में खड़े होकर भारत माता की सेवा करें. इसीलिए उन्होंने कड़ी मेहनत से सैनिक स्कूल भुवनेश्वर से शिक्षा ग्रहण की. इसके बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक बीआईटी सिंदरी से की.

जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन से खास बातचीत (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि पिता के निधन के बाद अब परिस्थिति बदल गई है. जिसके कारण मुझे राजनीति में आना पड़ा और लोगों की सेवा करने का मौका मिला. उन्होंने बताया कि उनके बाबा रामदास सोरेन घाटशिला के लोगों के दिलों में रहते थे. वह अपना सारा समय घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा में ही लगाते थे. आज इसका परिणाम मुझे देखने को मिल रहा है, जहां भी जाता हूं लोग मुझे अपना आशीर्वाद देकर विजय बनाने का संकल्प ले रहे हैं.

उन्होंने बताया कि उनके पिताजी स्वर्गीय रामदास सोरेन ने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए अनेकों कार्य किए. उन्होंने बताया कि घाटशिला विधानसभा को शिक्षा का हब बनाना चाहते थे. उन्होंने मुसाबनी में इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई कॉलेज और घाटशिला में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना में अहम योगदान दिया है.