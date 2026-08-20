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AI और क्वांटम कंप्यूटिंग पर DU का फोकस, रिसर्च-इनोवेशन से बदलेगा विश्वविद्यालय का मुकाम: प्रो. योगेश सिंह

एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग पर डीयू का फोकस, रिसर्च-इनोवेशन से बदलेगा विश्वविद्यालय का मुकाम: प्रो. योगेश सिंह

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह
दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2026 at 3:39 PM IST

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नई दिल्ली/आनंद गुप्ता: दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह का कार्यकाल पांच साल के लिए बढ़ाए जाने के बाद विश्वविद्यालय ने अगले चरण की तैयारी शुरू कर दी है. आने वाले वर्षों में डीयू का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्वांटम कंप्यूटिंग, रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर रहेगा.

प्रो. योगेश सिंह का कहना है कि भविष्य में बड़े स्तर पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग की जरूरत बढ़ेगी. वहीं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को रिसर्च और स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल तैयार कराने की दिशा में भी काम किया जाएगा. इसको लेकर ईटीवी भारत ने प्रो. योगेश सिंह से खाश बातचीत की.

कुलपति प्रो. योगेश सिंह (ETV Bharat)

अगले पांच वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय को किस रूप में देखना चाहते हैं?

प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय देश का बहुत प्रतिष्ठित और बड़ा विश्वविद्यालय है. पिछले पांच वर्षों में विश्वविद्यालय ने अभूतपूर्व काम किया है और इसमें सभी का सहयोग रहा है. अब अगले पांच वर्षों में हमारा ध्यान विश्वविद्यालय को अकादमिक, रिसर्च और तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने पर रहेगा. हमारा प्रयास होगा कि डीयू में मौजूद प्रतिभा और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो और विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाए.

एआई के दौर में डीयू किस तरह बढ़ रहा है आगे

डीयू के कुलपति ने कहा कि एआई आने वाले समय का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है. आज हम किसी चीज को सर्च करते हैं या एआई के माध्यम से कोई सामग्री तैयार करते हैं तो उसके पीछे बड़ी मात्रा में प्रोसेसिंग होती है. भविष्य में डेटा और प्रोसेसिंग की जरूरत और बढ़ेगी. इसलिए एआई के साथ-साथ नई कंप्यूटिंग तकनीकों पर काम करना जरूरी है. डीयू की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी इस दिशा में काम कर रही है और इससे जुड़े पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं.

क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर डीयू की क्या तैयारी है?

प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग एक तकनीकी क्षेत्र है, लेकिन आने वाले समय में इसका महत्व बहुत बढ़ने वाला है. जब बहुत बड़े स्तर पर डेटा को प्रोसेस करने की जरूरत होगी तो क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका जरूरी हो सकती है. एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग दोनों भारत के लिए जरूरी क्षेत्र हैं और डीयू की प्राथमिकताओं में भी शामिल हैं.

फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के विभाग अलग-अलग जगहों से संचालित हो रहे हैं. इसके लिए क्या योजना है?

प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के तीन नए विभाग शुरू किए गए हैं और अब इनमें चौथे वर्ष की पढ़ाई चल रही है. एक बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, जो वाइस चांसलर ऑफिस के सामने है. दूसरी बिल्डिंग का निर्माण भी चल रहा है और वह जल्द वह भी तैयार हो जाएगी. भविष्य में दोनों इमारतों को एक ब्रिज से जोड़ने की योजना है. इससे फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी को पर्याप्त जगह मिल जाएगी. इसका भविष्य बहुत अच्छा है. डायरेक्टर और डीन साउथ कैंपस में बैठते हैं, लेकिन वे नॉर्थ कैंपस आते हैं. तीनों विभागों के प्रमुख अपने-अपने विभाग का काम देखते हैं और डीन को रिपोर्ट करते हैं.

रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में अगले पांच साल की रणनीति

डीयू में अच्छे शिक्षक, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, शोधकर्ता और बेहतर लैबोरेटरी हैं. अब हमें इन संसाधनों का अधिक प्रभावी इस्तेमाल करना है. रिसर्च की गुणवत्ता के साथ उसका प्रभाव भी बढ़ाना होगा. हमारे विद्यार्थी देशभर से आते हैं और बहुत प्रतिभाशाली हैं. उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल तैयार करना और इनोवेशन को बढ़ावा देना जरूरी है. हमारा प्रयास होगा कि रिसर्च का फायदा समाज और देश को भी मिले.

एक साल के पीजी में सीटें 1100 से बढ़ाकर 2400 के करीब

प्रोफेसर ने कहा कि सभी विद्यार्थियों को दाखिला देना संभव नहीं है. डीयू में हर साल करीब 72 हजार विद्यार्थी यूजी की पढ़ाई पूरी करते हैं, जबकि पीजी में करीब 10 हजार सीटें हैं. दोनों का अनुपात बराबर नहीं हो सकता. एक साल का पीजी शुरू होने के बाद हमने सीटें बढ़ाई हैं. पहले करीब 1100 सीटें थीं, जिन्हें बढ़ाकर लगभग 2400 कर दिया गया है. विभागों से भी अपनी क्षमता के अनुसार अधिक विद्यार्थियों को लेने का अनुरोध किया गया है. अभी दाखिले के और राउंड होंगे. फिलहाल केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इसमें लिया जा रहा है. पहली बार यह व्यवस्था शुरू हुई है, इसलिए आगे के अनुभव के आधार पर निर्णय लिया जाएगा.

सीटें बढ़ाने के बाद भी दाखिला नहीं मिलने पर विकल्प

कोई भी विश्वविद्यालय इतनी सीटें नहीं बना सकता कि सभी आवेदकों को समायोजित कर सके. हम अपनी तरफ से अधिक से अधिक विद्यार्थियों को अवसर देने का प्रयास कर रहे हैं. कुछ पाठ्यक्रमों में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भी एक साल का पीजी शुरू किया गया है. इसके अलावा डीयू के यूजी विद्यार्थी सीधे पीएचडी कार्यक्रम में जा सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए और विकल्प तलाशे जा रहे हैं. जरूरत और संभावना के अनुसार सीटें और बढ़ाने का प्रयास भी किया जाएगा.

अगले साल तक कई नए हॉस्टल मिलने की उम्मीद

प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि हॉस्टल की सीटें हमेशा कम रही हैं और विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है. सभी विद्यार्थियों को हॉस्टल उपलब्ध कराना आसान नहीं है. लेकिन डीयू में दो-तीन बड़े नए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं. उम्मीद है कि अगले साल तक ये उपलब्ध हो जाएंगे. इससे स्थिति में कुछ राहत मिलेगी. अकादमिक और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी प्राथमिकता है, लेकिन हॉस्टल भी जरूरी है. भारत सरकार की ओर से हॉस्टल निर्माण के लिए सहयोग मिला है.

विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच विवाद की घटनाओं को रोकने का प्लान

डीयू के कुलपति ने कहा कि किसी विद्यार्थी का शिक्षक पर हाथ उठाना इससे ज्यादा शर्मनाक घटना नहीं हो सकती. यह विश्वविद्यालय के लिए "ब्लैक डे" है. विद्यार्थी की शिकायत सही हो सकती है, लेकिन शिक्षक पर हाथ उठाने के बाद उसका तर्क और शिकायत दोनों कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि उसने गैरकानूनी गतिविधि की है. हाल की घटना में विद्यार्थी को सस्पेंड किया गया है और जांच शुरू की गई है, जिससे उसका पक्ष भी सुना जा सके. इसके बाद विश्वविद्यालय सख्त निर्णय लेगा. साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि विद्यार्थियों में इतना आक्रोश क्यों पैदा हो रहा है. ऐसी स्थिति के पीछे क्या कारण हैं, इस पर भी विचार करना जरूरी है. लेकिन शिक्षक पर हाथ उठाना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है.

डूसू चुनाव में पोस्टर और शक्ति प्रदर्शन पर सख्ती

प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि मैं चुनाव लड़ने वाले सभी विद्यार्थियों से अपील करना चाहता हूं कि पोस्टर केवल निर्धारित स्थान यानी ‘वॉल ऑफ डेमोक्रेसी’ पर लगाएं. विश्वविद्यालय की दीवारों को खराब न करें. यह विद्यार्थियों का अपना विश्वविद्यालय है. लोकतंत्र में बात कीजिए, डिबेट कीजिए, विद्यार्थियों को कन्विंस कीजिए, वर्कशॉप और कार्यक्रम कीजिए और वन-टू-वन संपर्क कीजिए. लेकिन पैसे और शक्ति का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए. सैकड़ों गाड़ियों में निकलने की क्या आवश्यकता है? हम संयमित व्यवहार की अपेक्षा करते हैं. नियमों का उल्लंघन हुआ तो विश्वविद्यालय को उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने जैसे सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं.

उन्होंने कहा कि शक्ति प्रदर्शन छात्र राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए. मैं सभी से अपील करूंगा कि गाड़ियां लेकर विश्वविद्यालय न आएं. इससे गलत संदेश जाता है और यह लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप भी नहीं है. विद्यार्थियों को स्वस्थ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए. अपने विचार रखें, विद्यार्थियों को समझाएं और उनसे संवाद करें. विश्वविद्यालय का प्रयास रहेगा कि चुनाव स्वस्थ लोकतांत्रिक माहौल में संपन्न हो .

विद्यार्थियों को सही बात बताना वीसी की जिम्मेदारी

वाइस चांसलर का काम अपने विद्यार्थियों को समझाना और उन्हें सही बात बताने का प्रयास करना है. इससे ज्यादा उस मामले को देखने की जरूरत नहीं है. अब वह विषय पूरा हो चुका है, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए. मेरा विषय विश्वविद्यालय, विद्यार्थी, रिसर्च और हमारे अपने शैक्षणिक चैलेंज हैं.

पिछले पांच साल में 200 पायदान का सुधार

प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि हमारा पहला लक्ष्य दुनिया की टॉप-200 यूनिवर्सिटीज में पहुंचना है. इसके बाद टॉप-100 में आने का प्रयास रहेगा. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पांच साल पहले हम 521 के ब्रैकेट में थे और अब 322 पर पहुंच गए हैं. करीब 200 पायदान का सुधार अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. लेकिन रैंकिंग सिर्फ एक नंबर नहीं है. अगर हमें 322 से 200 तक जाना है तो रिसर्च की गुणवत्ता और उसका प्रभाव बढ़ाना होगा. हमारे पास प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, अच्छे शिक्षक हैं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है. अब इन संसाधनों को रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़कर डीयू को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाना हमारा लक्ष्य है.

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