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सावधान! साइबर अपराधियों के इन हथकंडों से बचें, एक गलती पड़ सकती है भारी, साइबर एक्सपर्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत

रांची: तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराधियों के ठगी के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं. अब केवल फर्जी कॉल या ओटीपी मांगने तक ही साइबर ठग सीमित नहीं हैं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, डीपफेक वीडियो, फर्जी क्यूआर कोड, सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स के जरिए भी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है.

अब सवाल है कि साइबर क्राइम से बचा कैसे जाए. इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं साइबर पीस फाउंडेशन से जुड़े साइबर एक्सपर्ट कैप्टन एससी जोशी से.

साइबर एक्सपर्ट एससी जोशी से खास बातचीत (Etv Bharat)

स्मार्ट फोन, जामताड़ा मॉडल और AI पर एक्सपर्ट की राय

साइबर एक्सपर्ट एससी जोशी का कहना है कि अगर आपके पास स्मार्ट फोन है और आप उसकी सिक्योरिटी फीचर्स से वाकिफ नहीं हैं तो आप अनजाने में साइबर अपराधियों को अपने मोबाइल को खंगालने का मौका दे रहे हैं. इससे आपका डाटा लीक हो सकता है. इसलिए मोबाइल खरीदते ही सबसे पहले सिक्योरिटी फीचर्स को जरूर एक्टिवेट कर लें.

जामताड़ा मॉडल के बारे में एक्सपर्ट का कहना है कि वहां के युवाओं ने अनैतिक रूप से आम लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया. इससे राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की बदनामी हुई. वहां के ज्यादातर युवा नहीं के बराबर पढ़े लिखे थे. वैसे युवाओं को साइबर योद्धा बनाने की जरूरत है. ऐसे युवा समाज को साइबर ठगी से बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

एक्सपर्ट मानते हैं कि आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस के आने से साइबर अपराधियों की पकड़ मजबूत हुई है. वहीं दूसरी तरह यह भी कहते हैं कि AI में इतनी ताकत है जो आपको साइबर ठगी से बचाने में भूमिका निभा सकता है. इसके लिए AI टूल्स से वाकिफ होना जरूरी है. अगर कोई AI से फेक वीडियो या आवाज बनाकर आपको ठगी के लिए एप्रोच करता है तो आप रिस्पॉंड करने से पहले उसकी जांच जरूर कर लें. सरल भाषा में कहें तो आपको क्रॉस चेक सिस्टम को अपनाना होगा.

स्कूल और कॉलेज स्तर पर जागरूकता अभियान की जरूरत

साइबर एक्सपर्ट कैप्टन एससी जोशी का कहना है कि इसके लिए सबसे पहले घरेलू स्तर पर बच्चों को यह बताना है कि मोबाइल के इस्तेमाल के वक्त किन-किन बातों का ख्याल रखना है. इसके बाद स्कूल और कॉलेज स्तर पर विशेष क्लास के संचालन की जरूरत है. अगर स्कूल स्तर पर लगातार अभियान चलेगा तो बच्चे साइबर अपराध के प्रति जागरूक होंगे और बड़े होकर देश-दुनिया के लिए असेट साबित होंगे.

सोशल मीडिया पर फोटो डालना साबित हो सकता है घातक