ETV Bharat / bharat

पहले ही होना चाहिए था सरेंडर, माओवादियों ने हथियार जमा किया लेकिन जनसंगठन खड़ा नहीं कर पाएः कामेश्वर बैठा

नक्सलियों को समझना होगा कि लोकतांत्रिक तरीकों से ही समस्या का समाधान हो सकता है. ये बातें पलामू के पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने कही.

FORMER MP KAMESHWAR BAITHA
डिजाइन इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 18, 2025 at 1:46 PM IST

|

Updated : October 18, 2025 at 2:33 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नीरज कुमार की रिपोर्ट

पलामूः छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के इलाके में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ है. केंद्र की सरकार ने मार्च 2026 तक देश से माओवाद को खत्म करने का टारगेट रखा है. पूरे देश मे माओवादीयों को लेकर चर्चा हो रही है. माओवादियों के टॉप कमांडर लगातार सरेंडर कर रहे हैं.

झारखंड के पलामू लोकसभा सीट से 2009 में माओवादी विचारधारा वाले कामेश्वर बैठा चुनाव जीते थे. कामेश्वर बैठा माओवादियों के टॉप कमांडर रहे थे और इस विचारधारा से देश में चुनाव जीतने वाले कमांडर थे. कामेश्वर बैठा 2005 में गिरफ्तार हुए थे 2007 उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और दूसरे स्थान पर रहे थे. 2009 में वह पलामू संसदीय सीट से चुनाव जीते थे.

वो 80 के दशक में नक्सल आंदोलन से जुड़े थे. देश में माओवादियों के संगठन और आत्मसमर्पण को लेकर ईटीवी भारत ने कामेश्वर बैठा के साथ विशेष बातचीत की है. इस दौरान कामेश्वर बैठा ने माओवादियों के संगठन एवं वर्तमान हालात को लेकर कई जानकारी दी है.

सरेंडर करने में देर कर दी (Etv Bharat)
माओवादियों ने देर किया है, सब कुछ खोने के बाद किया आत्मसमर्पण

कामेश्वर बैठा ने ईटीवी भारत से कहा कि जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र समेत कई इलाकों में नक्सली के टॉप कमांडर सरेंडर कर रहे हैं. माओवादियों के आत्मसमर्पण का स्वागत है. लेकिन यह पहले होना चाहिए था, सब कुछ खोने के बाद माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे है. देश में हथियारबंद संघर्ष की जगह नहीं है. लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के समस्याओं का समाधान किया जा सकता.

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में माओवादियों का अभियान आंदोलन नहीं रहा है. इनके पास ना जन समर्थन है ना ही जन संगठन है. कामेश्वर बैठा बताते हैं कि हथियार के बल पर सत्ता पर काबिज होना सही नहीं है. भारत की परिस्थिति बदली है और यह दीर्घकालीन सोच की बात है. मावादियों ने देर किया है लेकिन समझदारी भी दिखाई है

हथियारबंद संघर्ष खत्म करने का करते थे समर्थन (Etv Bharat)
माओवादियों का एक धड़ा खत्म करना चाहता था हथियारबंद संघर्ष, बैठकों में होती थी बहस

पूर्व सांसद ने कहा कि माओवादियों के संगठन में शुरू से ही दो विचारधारा मौजूद थी. हथियारबंद संघर्ष को लेकर डिबेट होता रहा था. इसे लेकर कई बार उथल-पुथल भी हुई थी. माओवादियों के अंदर एक धड़ा हथियारबंद संघर्ष को छोड़ देना चाहता था. विचारधारा के पक्ष में कई लोग थे लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका. हथियारबंद संघर्ष की बात होती रही और उसका नतीजा सबके सामने है.

जनसमर्थन नहीं मिला (Etv Bharat)
माओवादियों को हथियार तो मिले लेकिन जन संगठन नहीं खड़ा हुआ

ईटीवी भारत के एक सवाल के जवाब में पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने कहा कि सशस्त्र संघर्ष को लेकर चर्चा होते रहती थी. 2004 में पीपुल्स वार, एमसीसी और पार्टी यूनिटी समेत कई संगठनों का विलय हुआ था. इस विषय में कई अलग-अलग विचारधारा भी थी, वह जिस संगठन से जुड़े थे वह संगठन हथियारबंद संघर्ष के पक्ष में नहीं था.

किसी भी संगठन को चलाने के लिए पार्टी, जन संगठन और हथियार की जरूरत होती है. हथियार आत्मरक्षा के लिए जरूरी था ना कि हिंसा के लिए. कामेश्वर बैठा बताते हैं कि माओवादियों के पास पार्टी तो थी, हथियार भी आ गया था लेकिन जन संगठन का निर्माण नहीं हो पाया. 80 के दशक में माओवादियों के पास कई जन संगठन थे.

समझने में गलती हुई (Etv Bharat)
माओवादियों ने देश की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया

कामेश्वर बैठा बताते हैं कि माओवादियों का संगठन देश में स्थिति का मूल्यांकन नहीं कर पाया था. हथियारबंद संघर्ष की बदौलत सत्ता पर काबिज होना सही नहीं था. लोकतांत्रिक तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता था. कामेश्वर बैठा बताते हैं कि देश की स्थिति काफी बदल गई है.

बहुत बदलाव हुआ है (Etv Bharat)

80 के दशक में खटिया पर बैठने समेत कई सवालों को लेकर आंदोलन था, उस दौरान लोग जुल्म का खुलकर विरोध नहीं कर पाते थे, लेकिन अब लोग जुल्म का एवं अन्य परिस्थितियों का खुला का विरोध करते हैं. उस दौरान लोगों का राजनीतिक रूप से विकास नहीं हुआ था. आज मानसिक और राजनीतिक रूप से विकास हो रहा है. कामेश्वर बैठा बताते हैं कि वे जन नेता थे, यही वजह है कि कई मुकदमे उन पर भी हुए थे.

देश लोकतांत्रिक विचारधारा से बढ़ेगा (Etv Bharat)
माओवादी आत्मसमर्पण करें जंगल में जान चली जाएगी

पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा से माओवादियों के द्वारा शांति की वार्ता एवं आत्मसमर्पण से जुड़े हुए पत्र के विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शुरू से पार्टी में इस तरह की गतिविधियां रही हैं. अब सभी को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए. जंगल में सभी की जान चली जाएगी. वह शांति वार्ता के पक्षधर भी हैं. माओवादियों को समझना होगा कि एक विचारधारा देश के विकास के लिए जरूरी है. वह माओवादियों को सुझाव देना चाहते हैं कि सरेंडर करना ही बुद्धिमानी है.

सरेंडर कर देश के विकास में भागीदार बने (Etv Bharat)

ये भी पढ़ेंः

चतरा पुलिस को मिली सफलता, TSPC नक्सली संगठन के दो एरिया कमांडरों का आत्मसमर्पण

भय के साए में झारखंड के माओवादी, जंगल छोड़ पैसे लेकर फरार होने की जुगत में जुटे

सारंडा में डेरा डाले एक करोड़ के 3 इनामी सहित 65 नक्सलियों की घेराबंदी, झारखंड-ओडिशा बार्डर पर नाकेबंदी

Last Updated : October 18, 2025 at 2:33 PM IST

TAGGED:

SPECIAL CONVERSATION ON NAXALISM
कामेश्वर बैठा
नक्सलियों का सरेंडर
NAXALITES SURRENDER
FORMER MP KAMESHWAR BAITHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.