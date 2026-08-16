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मोर को दिया दाना, गाय को खिलाया चारा; पीएम मोदी ने शेयर किया खास वीडियो

इंस्टाग्राम पर शेयर इस वीडियो में पीएम मोदी ने अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का एक खास पल दिखाया है. पीएम मोदी ने वीडियो पोस्ट करने के साथ ही लिखा, “हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना मेरी रोज की दिनचर्या है. कल सुबह उन्होंने किसी तरह महसूस कर लिया कि मैं जल्दी जा रहा हूं, इसलिए लाल किले के लिए निकलते समय वे मुझसे मिलने आ गए. हमेशा की तरह खास!”

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया पर अपनी रोज़ाना की सुबह की कुछ झलकियां शेयर कीं, जिसमें उन्होंने अपने सरकारी घर पर मोर और छोटे जानवरों के साथ अपनी बातचीत के दिल को छू लेने वाले पल पोस्ट किए. इस वीडियो में वह लाल किले के लिए रवाना होने से पहले अपने मोरों को दाना देते और गायों को चारा खिलाते नजर आ रहे हैं.

यह वीडियो 15 अगस्त को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के लिए निकलते समय की सुबह का है. वीडियो प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग का है. इसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि पीएम मोदी ध्वरारोहण के लिए साफा बांधकर बिल्कुल नए वस्त्रों के साथ पीएम आवास से निकलने से पहले बाहर आते हैं. इस पर गाय और मोर उनके पास आ जाते हैं. फिर पीएम मोदी अपने हाथों से मोर को दाना देते हैं और गायों को चारा खिलाते हैं.

उन्हें अपने सरकारी घर पर रखी देसी और छोटी गायों को खिलाते और प्यार से सहलाते हुए भी देखा गया. पीएम मोदी इन्हें अपना 'दोस्त' बताते हैं. पीएम मोदी अक्सर गायों को चारा खिलाते हुए या फिर मोरों को दाना देते हुए अपने वीडियो शेयर करते हैं. उनके पास पुंगनूर नस्ल की गाय है. यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की एक प्राचीन और दुनिया की सबसे छोटी नस्ल की गाय मानी जाती है.इसकी ऊंचाई सिर्फ़ 70 से 90 सेंटीमीटर होती है.

इससे पहले वर्ष 2020 में भी पीएम मोदी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वे मोर को दाना खिलाते हुए नजर आए थे. यह वीडियो भी काफी वायरल हुआ था.

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