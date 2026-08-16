मोर को दिया दाना, गाय को खिलाया चारा; पीएम मोदी ने शेयर किया खास वीडियो
पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने दिन की शुरुआत के एक खास पल को सोशल मीडिया पर शेयर किया.
Published : August 16, 2026 at 3:24 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया पर अपनी रोज़ाना की सुबह की कुछ झलकियां शेयर कीं, जिसमें उन्होंने अपने सरकारी घर पर मोर और छोटे जानवरों के साथ अपनी बातचीत के दिल को छू लेने वाले पल पोस्ट किए. इस वीडियो में वह लाल किले के लिए रवाना होने से पहले अपने मोरों को दाना देते और गायों को चारा खिलाते नजर आ रहे हैं.
इंस्टाग्राम पर शेयर इस वीडियो में पीएम मोदी ने अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का एक खास पल दिखाया है. पीएम मोदी ने वीडियो पोस्ट करने के साथ ही लिखा, “हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना मेरी रोज की दिनचर्या है. कल सुबह उन्होंने किसी तरह महसूस कर लिया कि मैं जल्दी जा रहा हूं, इसलिए लाल किले के लिए निकलते समय वे मुझसे मिलने आ गए. हमेशा की तरह खास!”
Prime Minister Narendra Modi shared a glimpse of his morning routine on Instagram, featuring a heartwarming Independence Day moment.— PB-SHABD (@PBSHABD) August 16, 2026
PM Modi was seen feeding grains to peacocks and fodder to cows. He said feeding his “friends” every morning is part of his daily routine, adding… pic.twitter.com/SjWWNGd4se
यह वीडियो 15 अगस्त को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के लिए निकलते समय की सुबह का है. वीडियो प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग का है. इसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि पीएम मोदी ध्वरारोहण के लिए साफा बांधकर बिल्कुल नए वस्त्रों के साथ पीएम आवास से निकलने से पहले बाहर आते हैं. इस पर गाय और मोर उनके पास आ जाते हैं. फिर पीएम मोदी अपने हाथों से मोर को दाना देते हैं और गायों को चारा खिलाते हैं.
उन्हें अपने सरकारी घर पर रखी देसी और छोटी गायों को खिलाते और प्यार से सहलाते हुए भी देखा गया. पीएम मोदी इन्हें अपना 'दोस्त' बताते हैं. पीएम मोदी अक्सर गायों को चारा खिलाते हुए या फिर मोरों को दाना देते हुए अपने वीडियो शेयर करते हैं. उनके पास पुंगनूर नस्ल की गाय है. यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की एक प्राचीन और दुनिया की सबसे छोटी नस्ल की गाय मानी जाती है.इसकी ऊंचाई सिर्फ़ 70 से 90 सेंटीमीटर होती है.
इससे पहले वर्ष 2020 में भी पीएम मोदी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वे मोर को दाना खिलाते हुए नजर आए थे. यह वीडियो भी काफी वायरल हुआ था.
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