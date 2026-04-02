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भरतपुर की स्पेशल 60 महिला टीम के हौसलों की उड़ान, पूरे गांव की बदली तकदीर, पलायन पर भी लगा फुलस्टॉप

धोवताल की महिलाएं अपनी मेहनत से आत्मनिर्भर बनीं और ग्रामीणों को रोजगार दे रहीं हैं. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट

WOMEN WROTES THEIR DESTINY
भरतपुर की स्पेशल 60 महिला टीम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 2, 2026 at 2:45 PM IST

5 Min Read
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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: कुछ कर गुजरने का हौसला अगर दिल में है, तो मुश्किलों के लाख तूफान भी आपको डिगा नहीं सकते हैं. कुछ ऐसा ही कर दिखाया है भरतपुर विकासखंड की महिलाओं ने. वनांचल क्षेत्र में एक छोटा सा गांव आज पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बनता जा रहा है. यहां कई जगह गौठान योजनाएं वर्तमान में कागजों में सिमट चुकी हैं. लेकिन ग्राम पंचायत धोवताल की महिलाओं ने उसी बंद पड़े गौठान को किराए पर लेकर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखनी शुरू कर दी है.

60 स्पेशल महिलाएं बना रहीं गांव को आत्मनिर्भर

भरतपुर की 60 स्पेशल महिलाओं ने अपने भागीरथी प्रयास (निरंतर कोशिशों) से न सिर्फ अपने ग्राम पंचायत धोवताल की तस्वीर बदली बल्कि गांव की पूरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया. धोवताल की महिलाएं आज रोजगार कर भी रही हैं और कइयों को रोजगार दे भी रही हैं. जिन साठ स्पेशल महिलाओं ने अपने गांव और पंचायत की तस्वीर बदली है, उस ग्राम पंचायत के लोग आज भी कुछ जरूरी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं. बावजूद इसके गांव की महिलाओं ने वो कमाल कर दिखाया, जो विकसित ग्राम पंचायतों में भी देखने को नहीं मिलता.

भरतपुर की स्पेशल 60 महिला टीम (ETV Bharat)

NRLM के माध्यम से हमें आजीविका शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया. आज हम गौठान में मुर्गी, सुअर, बटेर पालन के साथ दुकान भी चला रहे हैं. धीरे-धीरे लाभ बढ़ रहा है और महिलाओं को रोजगार मिल रहा है: फूलमती सिंह, समूह अध्यक्ष

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भरतपुर की स्पेशल 60 महिला टीम (ETV Bharat)

मैंने समूह से जुड़कर बकरी पालन का काम शुरू किया है. अब अच्छा लाभ मिल रहा है और आत्मनिर्भर बन रही हूं. खुशी होती है कि अब मुझे किसी से पैसे उधार नहीं लेने होते. जिंदगी में आए बदलाव से परिवार के लोग भी खुश हैं: मानमती, समूह की सदस्य

अब रोजगार दे रही महिलाएं

भरतपुर विकासखंड के वनांचल इलाके में बसे धोवताल में करीब 150 घर हैं. यहां की कुल आबादी करीब 510 लोगों की है. गांव की ज्यादातर महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं. गांव की महिलाएं बताती हैं कि उन्होने बंद पड़े गौठानों को किराए पर लेकर उसमें आजीविका के साधन जुटाने शुरू किए. गांव में वर्तमान में चार प्रमुख समूह कार्य कर रही हैं. बकरी पालन का काम बजंरगबली समूह कर रहा है. सुअर पालन का काम लक्ष्मी समूह के जिम्मे है. मछली, बटेर और मुर्गी पालन का काम सिद्धबाबा समूह देख रहा है. दुर्गा समूह किराना और मनिहारी दुकान का काम संभालता है. सबसे अच्छी बात ये है कि इन सभी समूहों की कमान महिलाओं के हाथों में है. इन महिलाओं की बदौलत ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत होती जा रही है.

पहले मैं बाहर काम करने के लिए जाता था. अब गांव में ही रोजगार मिल रहा है. यहीं पर काम मिलने और काम करके अच्छी आमदनी हो रही है: प्यारेलाल, समूह कार्यकर्ता

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इनके बनाए सामान मध्य प्रदेश तक पहुंच रहे

समूह से जुड़ी महिलाएं बताती हैं कि उनको क्लस्टर स्तर पर 60-60 हजार की सहायता मिली, जिसे उन्होंने खर्च नहीं किया बल्कि निवेश कर अपना व्यवसाय खड़ा कर लिया. इन समूहों से जुड़ी महिलाएं अपने उत्पादों को बहरसी, चुटकी जैसे हाट-बाजारों के साथ-साथ मध्य प्रदेश तक बेच रही हैं. गांव की महिलाएं बताती हैं कि काम बढ़ने से गांव से होने वाला पलायन भी रुका और लोग गांव में ही रोजगार तलाशने लगे. गांव के लोग भी बताते हैं कि पहले गांव के लोग काम की तलाश में रायपुर, गुजरात और मेरठ तक जाते थे.

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भरतपुर की स्पेशल 60 महिला टीम (ETV Bharat)

मैं काम के लिए रायपुर तक गया लेकिन काम को लेकर मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली. अब गौठान में ही काम शुरू किया है. यहां कई तरह की आजीविका योजनाएं चल रही हैं, जिससे रोजगार भी मिल रहा है और परिवार की गाड़ी भी आराम से चल रही है: उस्मान चेरवा, युवा कार्यकर्ता

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मैं गुजरात तक काम करने गया था, लेकिन अब गांव में ही अच्छा काम मिल गया है, तो मैंने बाहर जाना छोड़ दिया है: रामकुमार कार्यकर्ता

गौठान में समूहों द्वारा पशुपालन और दुकान संचालन से गांव के लोगों को रोजगार मिल रहा है. सभी खुश हैं और पलायन भी रुका है: गोकुल प्रसाद परस्ते, सरपंच

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भरतपुर विकासखंड में 1737 समूह सक्रिय हैं, जिनमें 16 हजार से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं. लेकिन धोवताल का मॉडल सबसे सराहनीय है, जहां चार समूह मिलकर विभिन्न आजीविका गतिविधियां संचालित कर रहे हैं और उत्पादों को अन्य क्षेत्रों तक बेच रही हैं: ऋषि कुमार, ए.डी.ई.ओ., जनपद, भरतपुर

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मेहनत से बदली तस्वीर और तकदीर

कहते हैं तस्वीर और तकदीर दोनों बदलती है, अगर आप अपने कर्म यानी मेहनत पर यकीन करें. धोवताल की महिलाओं ने खुद को नियति पर नहीं छोड़ा बल्कि अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिखी. गांव की महिलाएं पैसों की मोहताज नहीं हैं, ये महिलाएं अब दूसरों को आर्थिक मदद कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए निकल पड़ी हैं.

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भरतपुर विकासखंड से जुड़ी बड़ी बातें

  • भरतपुर विकासखंड में कुल 313 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित
  • 312 स्कूल संचालित किए जा रहे
  • जिनमें प्राथमिक शालाओं की संख्या 203
  • माध्यमिक शालाओं की संख्या 81
  • हाई स्कूलों की संख्या 17
  • हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 11
  • जिला मुख्यालय से भरतपुर विकासखंड की दूरी 110 किमी

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