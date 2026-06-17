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राष्ट्र चेतना संकल्प सभा: महाराणा प्रताप के गौरवगान के बीच भागवत बोले- हल्दीघाटी में विजय प्रताप की ही हुई थी

सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का संघर्ष: अपने संबोधन में भागवत ने कहा कि महाराणा प्रताप के संघर्ष को केवल एक युद्ध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. यह भारत की स्वतंत्र चेतना, स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का संघर्ष था. हल्दीघाटी में केवल प्रताप और उनकी सेना ही नहीं, बल्कि पूरा समाज लड़ा था. उन्होंने बप्पा रावल, ललितादित्य और राणा सांगा जैसे वीरों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि भारत ने सदियों तक आक्रमणों का सामना किया और अपनी पहचान सुरक्षित रखी. आज भी देशभर में महाराणा प्रताप की जयंती बड़े उत्साह से मनाई जाती है.

तीन विशाल डोम हुए तैयार: इस सभा के लिए आयोजन समिति ने करीब दो लाख वर्गफीट क्षेत्र में तीन विशाल डोम तैयार किए गए थे. भीषण गर्मी को देखते पंखों और मिस्ट सिस्टम लगाए गए. कार्यक्रम स्थल को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रखा गया. पेयजल और स्वच्छता के लिए विशेष प्रबंध किए गए. मंच के सामने मिट्टी से कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और हल्दीघाटी के ऐतिहासिक दृश्यों का जीवंत चित्रण भी आकर्षण का केंद्र रहा.

सभा से पूर्व सरसंघचालक मोहन भागवत ने प्रताप गौरव केंद्र स्थित 57 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की. इसके बाद सभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि हल्दीघाटी युद्ध में विजय महाराणा प्रताप की ही हुई थी. इतिहास के कुछ कथनों में इस युद्ध को अलग तरह से पेश किया गया, लेकिन वास्तविक तथ्य बताते हैं कि युद्ध के बाद मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा. मुगल इतिहासकारों के लेखों में भी इसका उल्लेख मिलता है.

उदयपुर: वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती एवं हल्दीघाटी युद्ध के 450 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को यहां गांधी ग्राउंड में भव्य राष्ट्र चेतना संकल्प सभा हुई. इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विभिन्न धार्मिक पीठों के संत-महात्मा, जनप्रतिनिधि एवं प्रदेशभर से आए हजारों प्रबुद्धजन शामिल हुए. सभा स्थल पर राष्ट्रभक्ति और महाराणा प्रताप के गौरवगान से पूरा वातावरण उत्साह से भर उठा.

राष्ट्र चेतना संकल्प सभा में बड़ी तादाद में मौजूद रहे लोग (ETV Bharat Udaipur)

भागवत ने कहा कि यदि जनमानस में आज भी प्रताप का स्मरण हो रहा है, तो यह उनकी अमर विजय और प्रेरणा का प्रमाण है. महाराणा प्रताप ने यह संदेश दिया कि भारत कभी झुकने वाला राष्ट्र नहीं रहा और विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष कर आगे बढ़ सकता है. हल्दीघाटी युद्ध के 450 वर्ष और जयंती दोनों एक साथ आई. हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की विजय ही हुई, भारत के लोगों की विजय हुई, लेकिन तथ्य विपरीत हैं.

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भागवत ने गिनाए कारण: भागवत ने कहा कि गलत नैरेटिव बनाने वाले इतिहासकार उस जमाने में भी थे. वे हल्दीघाटी युद्ध के विजेता को लेकर अलग मत रखते हैं, लेकिन असल में हल्दीघाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप ने ही जीती थी. मुगल इतिहासकारों ने लिखा कि मुगलों को पीछे खिसकना पड़ा तो फिर विजय किसकी हुई? मुगलों ने अपने ही घोड़ों का मांस खाया तो विजय किसकी हुई? वो जो आंधी चलकर आई थी, स्पेन से साइबेरिया तक अपना सिक्का जमाया, लेकिन बप्पा रावल, ललितादित्य जैसे लोगों के कारण वो आंधी अंदर नहीं आई. राणा सांगा की पराजय अनापेक्षित थी. हल्दीघाटी युद्ध में केवल प्रताप या सेना ही नहीं, यहां पूरा समाज लड़ा. दुनिया में कहीं अकबर की जयंती मनाई जाती है क्या, लेकिन महाराणा प्रताप की मनाई जाती है, फिर जीता कौन? भागवत ने कहा कि मुगल इतिहासकार या गलत नैरेटिव गढ़ने वाले कुछ भी कहें, लेकिन असल में हल्दीघाटी युद्ध के विजेता महाराणा प्रताप ही थे.

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ऐसे ही नहीं कहते...भागवत ने कहा कि "म माई एहड़ा पूत जण, जेड़ा राणा प्रताप" हम ऐसे ही ध्येय पर खड़े रहना है, जैसे महाराणा प्रताप ने सभी को संगठित किया. महाराणा प्रताप ने संकेत दिया, भारत कभी झुका नहीं है. भारत हर समय जीवित है. प्रबल ही है. आक्रांताओं को भगा सकता है. निम्बार्क पीठाधीश्वर श्याम शरण देवाचार्य ने कहा कि जब मातृभूमि और सनातन संस्कृति पर संकट आया, तब महाराणा प्रताप ने भगवान राम के आदर्शों का अनुसरण करते हुए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया. भारत त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि है. समाज को एकता और समरसता के सूत्र में बंधकर राष्ट्रहित में कार्य करना चाहिए. हमें उस दिशा में बढ़ना है, जहां कीचड़ से कमल खिलता है, न कि वहां जहां विकृतियां जन्म लेती हैं. निम्बार्क पीठाधीश्वर ने कहा, हमें एक रहने की जरूरत है. मलयुक्त कीचड़ से कॉकारोचों का जन्म होता है. हमें ध्यान रखना होगा कि हमें उस ओर जाना है, जहां कीचड़ से कमल पैदा होता है.

राष्ट्रभक्ति का भाव बढ़ाया: कार्यक्रम के दौरान “चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा-बच्चा राम है” गीत की प्रस्तुति ने उपस्थित जनसमूह में राष्ट्रभक्ति का भाव और अधिक प्रबल कर दिया. संतों ने राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक संरक्षण और समाज में समरसता के संदेश के साथ महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया.

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