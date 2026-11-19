इंडो-US इकोनॉमिक समिट में पहुंचे दिल्ली के मंत्री पंकज सिंह, व्यापार बढ़ाने पर दिया जोर
राजधानी दिल्ली में 23वें इंडो-US इकोनॉमिक समिट का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह पहुंचे.
Published : November 19, 2026 at 6:58 PM IST
नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने और व्यापारिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से राजधानी दिल्ली में 23वें इंडो-US इकोनॉमिक समिट का आयोजन किया गया. इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के नॉर्थ इंडिया काउंसिल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम की थीम 'टू डेमोक्रेसीज-वन शेयर्ड फ्यूचर' रखी गई. इस बार समिट में अमेरिका के 250 साल पूरे होने और विकसित भारत के लक्ष्य को भारत-अमेरिका की रणनीतिक आर्थिक साझेदारी से जोड़कर देखा गया.
कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. वहीं, अमेरिकी दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन जेसन मीक्स ने विशेष संबोधन दिया. समिट में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, निवेश, निर्यात और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया.
वैश्विक स्तर पर देश की पहचान मजबूत हो रही: डॉ. पंकज कुमार सिंह
इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह भी शामिल हुए. उन्होंने भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की बढ़ती मांग को लेकर अपनी बात रखी. उनका कहना है कि भारत जिस तरह से लगातार दूसरे देशों को अपने उत्पादों का निर्यात कर रहा है, उससे वैश्विक स्तर पर देश की पहचान मजबूत हो रही है.
भारत अब केवल दूसरे देशों से आयात करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता के दम पर दुनिया के अलग-अलग देशों में अपने उत्पादों का निर्यात कर रहा है. इस तरह के अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच भारत को नए बाजारों से जोड़ने और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं.
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दोनों देशों के उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने पर ध्यान
समिट में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, अमेरिकी दूतावास की हेल्थ अटैशे जेनेसा जॉर्जी, रेमंड लिमिटेड के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम हरि सिंघानिया और एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया के डॉ. भुवनेश श्रीवास्तव समेत कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं. कार्यक्रम के अलग-अलग सत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तकनीक, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और भविष्य की आर्थिक जरूरतों पर चर्चा की गई. खास तौर पर भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में नए अवसर तलाशने और दोनों देशों के उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया गया.
वहीं, शाम के विशेष सत्र में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का संबोधन भी कार्यक्रम का अहम हिस्सा रहा. इस दौरान भारत-अमेरिका के बीच आर्थिक और कारोबारी साझेदारी को और विस्तार देने से जुड़े मुद्दे सामने आए.कुल मिलाकर, 23वें इंडो-US इकोनॉमिक समिट के जरिए भारत और अमेरिका ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने के साथ-साथ विकसित भारत के लक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की भूमिका को रेखांकित किया.
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