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इंडो-US इकोनॉमिक समिट में पहुंचे दिल्ली के मंत्री पंकज सिंह, व्यापार बढ़ाने पर दिया जोर

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नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने और व्यापारिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से राजधानी दिल्ली में 23वें इंडो-US इकोनॉमिक समिट का आयोजन किया गया. इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के नॉर्थ इंडिया काउंसिल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम की थीम 'टू डेमोक्रेसीज-वन शेयर्ड फ्यूचर' रखी गई. इस बार समिट में अमेरिका के 250 साल पूरे होने और विकसित भारत के लक्ष्य को भारत-अमेरिका की रणनीतिक आर्थिक साझेदारी से जोड़कर देखा गया.

कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. वहीं, अमेरिकी दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन जेसन मीक्स ने विशेष संबोधन दिया. समिट में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, निवेश, निर्यात और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया.