हिंदू रीति रिवाज से प्रभावित हुए स्पेनिश युगल, पुष्कर में लिए सात फेरे

दोनों का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पुष्कर के पवित्र सरोवर के कृष्ण घाट पर विवाह संपन्न हुआ.

स्पेन के कपल ने पुष्कर में की शादी
स्पेन के कपल ने पुष्कर में की शादी (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 17, 2026 at 4:53 PM IST

अजमेर : कई विदेशियों ने हिंदू सनातन संस्कृति की खूबियों से आकर्षित होकर हिंदू रीति-रिवाज से शादी की है. इसी क्रम में स्पेन की कलेरा और राउल ने भी पुष्कर के पवित्र सरोवर के घाट पर वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ एक दूसरे को पति-पत्नी के रूप में स्वीकार किया. पुष्कर में स्पेनिश युगल के हिंदू रीति रिवाज से शादी करने को लेकर चर्चा रही.

7 साल से रिलेशन में थे स्पेनिश युगल : कलेरा और राउल दोनों स्पेन के मूल निवासी हैं. बातचीत में दोनों ने बताया कि वे 7 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं. कलेरा बताती हैं कि राउल प्लम्बर का काम करता है. 7 साल पहले दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन कामकाज की व्यस्तता के कारण विवाह नहीं कर पाए. दोनों ने एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए भारत भ्रमण का कार्यक्रम बनाया.

स्पेनिश युगल ने पुष्कर में लिए सात फेरे. (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें. 72 साल का दूल्हा, 27 साल की दुल्हन, हिंदू रीति-रिवाजों से यूक्रेन के कपल ने लिए सात फेरे

दोनों धार्मिक पर्यटन नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां हिंदू रीति रिवाज से होने वाली शादियों को देखकर दोनों इतना प्रभावित हुए कि आध्यात्मिक नगरी पुष्कर में ही दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का फैसला कर लिया. राउल ने शेरवानी पहनी और कलेरा ने दुल्हन का जोड़ा पहना. दोनों का हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार पुष्कर के पवित्र सरोवर के कृष्ण घाट पर विवाह संपन्न हुआ. राउल ने कलेरा की मांग में सिन्दूर भरा. वहीं, कलेरा ने राउल को वरमाला पहनाई.

कलेरा और राउल ने लिए सात फेरे
कलेरा और राउल ने लिए सात फेरे (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें. जोधपुर में यूक्रेनी पर्यटक का हिंदू रीति-रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार, अस्थियां गंगा में होंगी विसर्जित

पंडित लखन पराशर बताते हैं कि स्पेनिश युगल पुष्कर भ्रमण के लिए आया था. हिंदू रीति रिवाज से होने वाली सदियों से प्रभावित होकर दोनों ने एक दूसरे से हिंदू रीति से शादी करने का मानस बना लिया. सबसे पहले स्पेनिश युगल की ओर से पुष्कर के पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना की गई. इसके बाद महादेव का जलाभिषेक स्पेनिश युगल ने किया. बाद में दोनों का वैदिक मित्रों के साथ विधिवत रूप से विवाह संपन्न करवाया गया. स्पेनिश युगल ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सात फेरे लिए.

राउल को वरमाला पहनाती कलेरा
राउल को वरमाला पहनाती कलेरा (ETV Bharat Ajmer)

