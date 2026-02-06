ETV Bharat / bharat

भारत की वैज्ञानिक प्रगति की कहानी बयां करती 'स्पेस ऑन व्हील्स', अंतरिक्ष विज्ञान की रोमांचक दुनिया से रूबरू होते छात्र

इसरो की ‘स्पेस ऑन व्हील्स’ प्रदर्शनी बस धनबाद पहुंची. यहां छात्रों ने अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों को जीवंत रूप में देखा.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 6, 2026 at 4:25 PM IST

धनबाद: हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा संचालित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की ‘स्पेस ऑन व्हील्स’ प्रदर्शनी बस विज्ञान को किताबों से निकालकर सीधे छात्रों के सामने जीवंत रूप में प्रस्तुत कर रही है. व्हीकल के अंदर कदम रखते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो ज्ञान की एक छोटी सी अंतरिक्ष यात्रा शुरू हो गई हो.

यहां भारतीय प्रक्षेपण यानों के कार्यशील स्केल मॉडल, रॉकेट लॉन्च के सिमुलेशन और अंतरिक्ष तकनीक के विकास को दर्शाते विस्तृत मॉडल लगाए गए हैं, जो छात्रों को आकर्षित करने के साथ-साथ जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल भाषा में समझाते हैं.

धनबाद पहुंची ‘स्पेस ऑन व्हील्स’ (Etv bharat)

प्रक्षेपण यान अलग-अलग मिशनों के लिए कैसे किए जाते हैं डिजाइन

प्रदर्शनी में SLV-1, ASLV, PSLV, GSLV, NGLV और गगनयान जैसे इसरो के प्रमुख लॉन्च व्हीकल्स के मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं. विशेषज्ञों ने छात्रों को बताया कि किस प्रकार ये प्रक्षेपण यान अलग-अलग मिशनों के लिए डिजाइन किए जाते हैं और भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने में इनकी क्या भूमिका रही है.

Space on Wheels in Dhanbad
वास्तविक प्रक्षेपण प्रक्रिया (Etv bharat)

अंतरिक्ष में जीवन, अनुसंधान और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा

बस में प्रदर्शित रॉकेट लॉन्च सिमुलेशन छात्रों को वास्तविक प्रक्षेपण प्रक्रिया का अनुभव कराता है, जबकि क्रू एस्केप सिस्टम का मॉडल मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों में सुरक्षा तकनीकों की अहमियत को समझाता है. इसके साथ ही अंतरिक्ष स्टेशन के मॉडल पर विशेषज्ञों और छात्रों के बीच संवाद हुआ, जिसमें अंतरिक्ष में जीवन, अनुसंधान और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई.

Indian Space Research Organization
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Etv bharat)

अंतरिक्ष तकनीक का रोजमर्रा के जीवन से जुड़ाव

पृथ्वी की कक्षा में घूमते उपग्रहों और पेलोड सिस्टम के मॉडल यह स्पष्ट करते हैं कि उपग्रहों को कैसे डिजाइन किया जाता है और उन्हें सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है. रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के प्रदर्शन यह भी बताते हैं कि अंतरिक्ष तकनीक किस तरह हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई है.

launch vehicles of india
लॉन्चिंग व्हीकल (Etv bharat)

भारत की वैज्ञानिक प्रगति की कहानी बयां

सेटेलाइट इमेजरी के नमूनों और इंटरएक्टिव डिस्प्ले के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान, जलवायु अध्ययन, आपदा प्रबंधन, कृषि, वन मानचित्रण, जल संसाधन योजना, दूरसंचार, टेलीमेडिसिन, नागरिक उड्डयन और समुद्री नेविगेशन जैसे क्षेत्रों में अंतरिक्ष डाटा के उपयोग को बेहद सरल तरीके से समझाया गया. शुरुआती उपग्रहों से लेकर आधुनिक अंतरिक्ष अभियानों तक की यह यात्रा भारत की वैज्ञानिक प्रगति की कहानी बयां करती है. प्रदर्शनी के दौरान विशेषज्ञों ने छात्रों से सीधे संवाद करते हुए डेमो, क्विज और चर्चाओं के माध्यम से विज्ञान और इंजीनियरिंग में करियर की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला. छात्रों ने उत्साहपूर्वक सवाल पूछे और मॉडल्स के जरिए अंतरिक्ष विज्ञान को नजदीक से समझा.

शुरू में स्मॉल लॉन्चिंग व्हीकल SLV 3 बनाया गया था. उसके बाद ASLV 3 सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे अर्थ के पोल और बिट पर लगाई जाती है, यह थ्री स्टेज है. GSLV लॉन्चर, जिसमें चार स्टेप बूस्टर हैं. ESLV, बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है. दो अर्थ बिट पर लोड कैपेसिटी की क्षमता 4 टन है जबकि 6 अर्थ बिट पर इसकी क्षमता 6 टन हो जाती है. इसमें जब हम क्रू स्पेस सिस्टम लगाते हैं, तब यह गगन यान मिशन बनता है.

श्रीहरिकोटा की स्पेस धवन लॉन्च पैड मॉडल भी बस में मौजूद

NGSLV नेक्स्ट जेनेरेशन लॉन्चिंग व्हीकल सबसे आधुनिक लॉन्चिंग व्हीकल में शामिल है. जिसकी पे लोड कैपेसिटी करीब 12 टन है. यह भी कॉन्सेप्ट स्टेज पर है. 2030 तक इसके तैयार होने की संभावना है. श्रीहरिकोटा की स्पेस धवन लॉन्च पैड मॉडल भी वाहन में मौजूद है, जिसे SLP 2 यानी सेकेंड लॉन्च पैड कहा जाता है, जिसमें असेंबल होने से लेकर मिरिकल टावर तक की गतिविधि शामिल है. असेंबल के बाद रॉकेट पाथ से मिरिकल टावर में शिफ्ट किया जाता है, जिसके बाद रॉकेट स्पेस में उड़ान भरता है. श्री हरिकोटा में दो लांच पैड है.

श्रीहरिकोटा के फर्स्ट लांच पैड FLP मॉडल भी है. पुराने सभी सेटेलाइट की लॉन्चिंग इसी पैड से हुई है. क्रू स्पेस सिस्टम जैसे ही पता चलता है कि रॉकेट में कोई खराबी आई है. यह पूरा मॉड्यूल रॉकेट खुद ही अलग हो जाता है. इनमें लगे पैराशूट मॉड्यूल और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट को सुरक्षित बचा लेता है. RLV, जिससे हम सेटेलाइट लॉन्चिंग में 80 फीसदी खर्च को कम कर सकते हैं.

इंडियन रिमोट सेंसिंग स्टेशन

इंडियन रिमोट सेंसिंग स्टेशन, इसके जरिए हम भारत की जलवायु, वॉटर रिसोर्स, समुद्र समेत कई चीजों पर नजर रखते हैं. सेटेलाइट के जरिए यह सभी कार्य होते हैं. भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूएसए, रसिया और चाइना ने मिलकर बनाया है. इसरो भारत के लिए भी स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रहा है. अलग अलग मॉड्यूल स्पेस में भेजकर स्पेस स्टेशन को असेंबल किया जाएगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट रहकर रिसर्च कर सकते हैं. चंद्रयान मिशन 4, जिसमें हम मून सेंपल कलेक्ट करते हैं. मून पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं? इसकी जानकारी इसके जरिए मिलती है.

छात्र ने बताया कि HRLV के जरिए हम ह्यूमन को स्पेस में पहुंचाते हैं. चंद्रयान- 3 के भी मॉडल हैं. यूएसए की जीपीएस सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं. भारत में हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं. सेटेलाइट के जरिए हम 24 घंटे मॉनिटरिंग करेंगे, किसी भी आपदा से निपटने के लिए यह काफी मददगार होगी. हम यह यूएसए की सेटेलाइट से भी कर सकते हैं लेकिन आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे तैयार किया जाना है ताकि दूसरे देशों पर हमें निर्भर ना रहना पड़े, जिसे हम NAVICK कहते हैं, भारत के सात सेटेलाइट स्पेस में हैं.

‘स्पेस ऑन व्हील्स’ में मंगलयान मिशन के मॉडल भी मौजूद

मंगलयान मिशन के मॉडल भी मौजूद हैं. भारत से ऑर्बिटर मार्स पर भेजी गई थी उसका खर्च प्रति किलोमीटर चलने वाली टैक्सी से भी कम है. कुल मिलाकर, ‘स्पेस ऑन व्हील्स’ सिर्फ एक प्रदर्शनी बस नहीं, बल्कि भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का चलता-फिरता संग्रहालय है, जो युवाओं में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित कर उन्हें भविष्य के अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा दे रहा है.

विज्ञान भारती इसके ऑर्गेनाइजर हैं, स्पेस ऑन व्हील्स अभी आईआईटी आईएसएम में खड़ी है. शुक्रवार और शनिवार दो दिनों तक लोग अंतरिक्ष की दुनिया से रूबरू हो सकते हैं. आईआईटी आईएसएम के एनवायरनमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग की छात्रा तनीषा शुक्ला, छात्र अशोक, नयन अग्रवाल ने ईटीवी भारत से बातचीत में सारी जानकारी दी. इसरो ने इन छात्रों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया है.

