थाने में महिला से दुष्कर्म का मामला! एसपी का बड़ा एक्शन, थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, आरोपी सिपाही गिरफ्तार
सरायकेला के गम्हरिया थाने के पुलिसकर्मी पर थाना में महिला से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. मामले में एसपी ने सख्त रूख अपनाया है.
Published : October 31, 2026 at 6:12 PM IST
सरायकेला: जिले के गम्हरिया थाने में एक महिला ने पुलिसकर्मी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए सरायकेला एसपी मनोज स्वर्गीयारी ने सख्त रुख अपनाया है और गम्हरिया थाना प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. वहीं, मुख्य आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है. कार्रवाई के तहत थाना प्रभारी संजय प्रसाद, सब इंस्पेक्टर मनोज साहू, अनिरुद्ध सिंह और आरक्षी संतोष राय को लापरवाही व कर्तव्यहीनता के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गम्हरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला गुरुवार को पारिवारिक कलह से परेशान होकर न्याय की गुहार लगाने थाने पहुंची थी. महिला का आरोप है कि थाने में ड्यूटी पर तैनात आरक्षी (सिपाही) नीरज लकड़ा ने मर्यादा को तार-तार करते हुए थाने के ही एक कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर सरायकेला एसडीपीओ अनुभव भारद्वाज के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. शुक्रवार देर रात एसडीपीओ दल-बल के साथ गम्हरिया थाना पहुंचे और साक्ष्य जुटाने के उद्देश्य से घटनास्थल वाले कमरे को तत्काल सील कर सुरक्षित करवा दिया.
एसडीपीओ अनुभव भारद्वाज ने बताया कि महिला के आवेदन पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करते हुए गहन अनुसंधान जारी है और मामले में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. आरोपी सिपाही नीरज लकड़ा को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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