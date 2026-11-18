गाजियाबाद के डासना जेल से बाहर आए आजम खान, स्वागत के लिए समर्थकों की भारी भीड़
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है. आज शाम को उनकी रिहाई हो गई.
Published : November 18, 2026 at 6:43 PM IST
नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जिला कारगर गाजियाबाद से बुधवार को रिहाई हो गई. शाम तकरीबन 6:300 बजे आजम खान जेल से रिहा हुए. आजम खान करीब 18 दिन बाद जेल से बाहर आए. सपा नेता की रिहाई से पहले बड़ी संख्या में समर्थक डासना जेल के बाहर पहुंच गए. आजम खान की रिहाई को लेकर जेल परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. भारी संख्या में जेल परिसर के आस पास के मार्गों पर पुलिस बल की तैनात की गई है.
इससे पहले गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में बुधवार को उनकी जमानत से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गईं. इसके बाद उनका रिहाई परवाना डासना जेल के लिए रवाना कर दिया गया. कोर्ट ने जमानत के लिए 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और 50 हजार रुपये के निजी मुचलके की शर्त रखी थी. 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी गई थी.
बताया जा रहा है कि इस मामले में शहनवाज और जुनैद उनके जमानती बने. दोनों की ओर से 50-50 हजार रुपये की एफडी भी जमा कराई गई. इसके साथ ही अदालत के निर्देश के अनुसार एक एफिडेविट भी दाखिल किया गया. आजम खान के वकीलों ने जमानत से जुड़ी सभी जरूरी कानूनी औपचारिकताएं समय पर पूरी कर दीं, जिसके बाद रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी. समाजवादी पार्टी के गाजियाबाद जिलाध्यक्ष फैसल हुसैन के मुताबिक़, जेल से रिहा होने के बाद आजम खान रामपुर के लिए रवाना होंगे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच द्वारा आजम खान को अंतरिम जमानत दिए जाने के एक दिन बाद ED सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. हाईकोर्ट ने पाया था कि एजेंसी ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी से जुड़े अनिवार्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया था.
आजम खान पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. ED ने आज़म खान और उनके कथित साथियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की 58 एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया. ED ने आज़म पर पब्लिक कामों के लिए दिए गए सरकारी फंड को रामपुर में प्राइवेट जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में लगाने का आरोप लगाया. सेंट्रल एजेंसी ने 28 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी की जमीन और बिल्डिंग्स अटैच की, जिनकी अनुमानित मार्केट वैल्यू 1,170 करोड़ रुपये है
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