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गाजियाबाद के डासना जेल से बाहर आए आजम खान, स्वागत के लिए समर्थकों की भारी भीड़

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जिला कारगर गाजियाबाद से बुधवार को रिहाई हो गई. शाम तकरीबन 6:300 बजे आजम खान जेल से रिहा हुए. आजम खान करीब 18 दिन बाद जेल से बाहर आए. सपा नेता की रिहाई से पहले बड़ी संख्या में समर्थक डासना जेल के बाहर पहुंच गए. आजम खान की रिहाई को लेकर जेल परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. भारी संख्या में जेल परिसर के आस पास के मार्गों पर पुलिस बल की तैनात की गई है.

इससे पहले गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में बुधवार को उनकी जमानत से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गईं. इसके बाद उनका रिहाई परवाना डासना जेल के लिए रवाना कर दिया गया. कोर्ट ने जमानत के लिए 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और 50 हजार रुपये के निजी मुचलके की शर्त रखी थी. 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी गई थी.