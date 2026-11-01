ED ने कड़ी सुरक्षा के बीच आजम खान को गाजियाबाद कोर्ट में किया पेश, समर्थकों का लगा जमावड़ा
सपा नेता आजम खां को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रविवार को गाजियाबाद की विशेष अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया.
Published : November 1, 2026 at 11:48 AM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम गाजियाबाद लेकर पहुंची. आजम खान को गाजियाबाद की विशेष PMLA कोर्ट में पेश किया गया है. सुबह 10:33 पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम आजम खान को गाजियाबाद के राजनगर स्थित कोर्ट लेकर पहुंची. प्रवर्तन निदेशालय की टीम के साथ पैरामिलिट्री और भारी संख्या में पुलिस बल दिखाई दिया.
कोर्ट के नजदीक पहुंचने पर आजम खान ने मीडिया को देख गाड़ी का शीशा नीचे किया. इस दौरान आजम खान बहुत ही शांत नजर आए. मीडिया ने जब आजम खान से सवाल किया कि कुछ कहना चाहेंगे, आजम खान ने मुस्कुराते हुए कहा, "अब क्या है बोलने के लिए." इतना कहने के बाद आजम खान ने गाड़ी का शीशा ऊपर कर लिया.
VIDEO | Ghaziabad: Samajwadi Party leader Azam Khan arrives at Special PMLA Court to appear in a money laundering case. #AzamKhan https://t.co/vgyQryr1BC— Press Trust of India (@PTI_News) November 1, 2026
आजम खान की कोर्ट में पेशी को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस द्वारा कोर्ट परिसर के आसपास और भीतर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. मनी लांड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने आजम खान को शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 की शाम को रामपुर जेल से बाहर आते ही गिरफ्तार किया था. मिली जानकारी के मुताबिक, रामपुर जेल के बाहर आजम खान को गिरफ्तार करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम आजम को अपने साथ दिल्ली स्थित मुख्यालय ले गई थी.
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