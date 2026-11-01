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ED ने कड़ी सुरक्षा के बीच आजम खान को गाजियाबाद कोर्ट में किया पेश, समर्थकों का लगा जमावड़ा

गाजियाबाद कोर्ट जाते हुए आजम खान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम गाजियाबाद लेकर पहुंची. आजम खान को गाजियाबाद की विशेष PMLA कोर्ट में पेश किया गया है. सुबह 10:33 पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम आजम खान को गाजियाबाद के राजनगर स्थित कोर्ट लेकर पहुंची. प्रवर्तन निदेशालय की टीम के साथ पैरामिलिट्री और भारी संख्या में पुलिस बल दिखाई दिया.